Türk Telekom, Derince’de vatandaşları mağdur ediyor!

Sevgili okurlar;

25 Mayıs’ta “Derince’de Türk Telekom’a tepki var!” başlıklı bir yazı yazmıştım…

Yazımı size hatırlatmak istiyorum;

İSU, Derince Sırrıpaşa Mahallesi’nde alt yapı çalışması yapıyor…

Bazı kısımlar tamamlandı ve üst yapı çalışmasına başlandı.

Yollara kaldırımlar yapılıyor, yıkılan duvarlar tamir ediliyor, biten kısımlar asfaltlanıyor.

Önceki gün bir beton mikseri Sırrıpaşa Mahallesi Yel Sokak ve Dilaver Deniz Sokak’tan geçerken, üstteki merdiveni indirmeyi unutunca, iki sokakta da telefon kablolarını koparmış.

İki sokağın sakinleri ve bölgedeki vatandaşlar iki gündür kopan tellerin onarılmasını bekliyor.

Ne telefon edebiliyorlar, ne de internete girebiliyorlar.

Vatandaşlar, Türk Telekom’a başvurmuş…

Ama ne gelen varmış, ne giden varmış…

Gazetemizi arayan vatandaşlar, çok mağdur olduklarını belirterek, Türk Telekom’un bu sorunu bir an önce çözmesini istiyor… “

Yazım böyle…

Aradan 15 günü aşkın bir süre geçti…

Sorunun hala devam ettiği belirtildi…

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Dün de Derince İbni Sina Mahallesi Sırrıpaşa Caddesi numara 2’de ikamet eden büfe işletmecisi Veysel Çelik, gazetemizi arayarak Türk Telekom’dan yana dert yandı...

Veysel Bey oldukça öfkeliydi…

“2 aydır ne telefon edebiliyoruz, ne de interneti kullanabiliyoruz dedi…

Veysel Bey, “Yaklaşık 2 ay kadar önce, evimin yanında başlayan bir inşaatın temel atma çalışması sırasında telefon kablolarına zarar verildi. O gün kesilen internet ve telefon hakkında Türk Telekom’a bildirilen tüm şikâyetlere rağmen herhangi bir çalışma yapılmadı. Her seferinde bizi oyaladılar. Çocuğum ders çalışmak için komşuya gidiyor. Bu çile daha ne kadar sürecek? Yetkililer mağduriyetimizi duysun” diyerek isyanını dile getirdi…

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Türk Telekom, bahsi geçen konuları hemen çözmeli…

Vatandaşların mağduriyeti giderilmeli…