Kartepe Milli Eğitim Müdürlüğü binası ne olacak?

Kartepe Kaymakamlığı yeni hizmet binasına geçtiğimiz aylarda taşınmıştı. Birçok eksiği olmasına rağmen Kartepe Kent Meydanına neredeyse tüm birimler taşındı ve çok eleştiri aldı. Bunda ısrar edilmesini hala anlayabilmiş değilim. Bakın Başiskele Belediyesi de bunun gibi bir proje yapmış ancak gerekli altyapıyı hazırladıktan sonra taşınma işlemini gerçekleştirmişti. Bizde ise “önce taşınalım sonrasına bakarız” dendi. Yani kervan yolda düzüldü. Genelde risk almasını seven, hizmet odaklı düşünen liderler bu şekilde düşünürler. Akıllı, mantıkı, tutarlı ve sonucunda insana hizmeti hedef alan bir anlayıştır bu. Ama buradaki anlayış daha çok “aman biri bişey der” korkusuna benziyor!

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Gelelim konumuza...

Milli Eğitim Müdürlüğü de yakın zamanda kaymakamlık binasına taşınacak. Mevcut binanın belki yarısı kadar bir alanda hizmet verecek. Eğitim gibi çok önemli bir birimin büyümesi beklenirken, o binaya sıkıştırılması ayrıca tartışılması gereken bir konu. Bunu bir kenara koyalım ve mevcut İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü binasının akıbetini konuşalım. Daha önce Çelik Halat Lisesi olarak kullanılan bina bilindiği gibi Müdürlüğe dönüştürülmüştü. Yeni çıkan yasaya göre bu bina tekrar okula dönüştürülemeyecek. Nedeni ise yüksek gerilim hattına olan yakınlığı.

Konum olarak Kartepe’nin en önemli bölgesinde yer alan bu binanın durumunun ne olacağı belli değil. Muhtemelen uzun süre atıl bir şekilde bekleyecek. Bu kadar masraf yapılmış ve ilçenin ulaşım açısından en rahat bölgesindeki binadan çıkıp, kent meydanındaki binaya sıkışmanın ne anlamı var? Mevcut haliyle yeterli hizmeti veriyor olmasına rağmen bu değişikliğe anlam veremiyor insan...

Seçim sonucunu gençler belirleyecek!

24 Haziran’da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri öncesi tahminler ve yorumlar gelmeye devam ediyor. Seçmenin büyük çoğunluğu kararını verse de rengini belli etmeyen önemli bir kesim var. Yüzde 13 oranında bir seçmen kitlesi kime oy vereceğini açıklamak istemiyor. Asıl merak edilen ise genç nüfusun kime oy vereceği... Önemli bir oranda ilk kez oy kullanacak kesim var ki, bu oranın seçim sonucuna doğrudan etki etmesi bekleniyor.

Apoletleri sökeceğim!

Apolet tartışmaları sürüyor. Sürüyor, çünkü Muharrem İnce “sözümün arkasındayım” diyerek bu konudaki ısrarını sürdürüyor. İnatla mı bunu yapıyor, yoksa duygularının esiri mi oldu bilmiyoruz ama hatamda kararlıyım diyor. Vatana ihanet suçu dışında bir rütbelinin rütbesinin sökülemeyeceği gibi, bu temel hak ve özgürlüklere de aykırı. Yani kanun böyle diyor. FETÖ’nün ölüm listesinin başında yer alan, Zeytin Dalı Harekatını yöneten komutan Metin Temel Paşa, vatan haini muamelesi mi görecek? Demek Başkomutanın ince eleştirilerini alkışlamak da vatana ihanetmiş. “Yok canım, o kadar da değil” diyorsanız o zaman tek adam olacağım demek istiyorsunuz. Bakın yargı apolet sökmenin tanımlamasını yapmış. Sonra da diyorsunuz ki “yargıyı bağımsız yapacağım”. Hadi canım siz de…