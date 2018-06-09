Faiz ve döviz kuru, iki ucu boklu değnek!

Siz, “tahterevalli” nasıl bir şey bilir misiniz?

Çocukluğumuzda en büyük eğlencelerimizden biriydi.

Kaybolup gitti.

Belki bazı yörelerde nostalji olsun diye festivallerde kullanılıyordur.

Uzun bir tahta kalas…

Ortada, iki uca eşit uzaklıkta ve belli yükseklikte daha kalın kalastan bir destek…

İki ucuna birbirine yakın kiloda birer kişi biner, karşılıklı yükselip inerek eğlenirler.

Bir taraftaki bastırınca diğer taraftaki yükselir…

Diğer taraf bastırınca berideki…

Bizim “faiz” ve “döviz kuru” da tıpkı tahterevalli gibi.

Faizi yükseltince, döviz kurunu düşürüyorsun…

Bir süre geçiyor, düşük döviz kuru tekrar yükselmeye başlıyor.

Bu, tıpkı tahterevalli gibi bir oyun.

Kimileri yukarıda, kimileri aşağıda.

Kimilerini yakıyor…

Kimilerine göbek attırıyor…

Kimler yanıyor, kimler göbek atıyor?

Bir haftada iki kez “faiz artışı” yaşandı.

Faizler artınca ne oluyor, biliyorsunuz.

*Krediler pahalanıyor…

*Kredi almak zorlaşıyor…

*Krediler azalıyor…

*Yatırım yapılmıyor…

*Üretim düşüyor…

*İşsizlik artıyor…

Özetle…

Faizlerin artırılması iş dünyasını yakıyor, ama faiz lobisine göbek attırıyor.

Peki, faiz artırılmasaydı da döviz kurunun yükselmesine izin verilseydi, ne olurdu?

*Döviz borcu olan şirketler batardı…

*Piyasalar altüst olurdu…

*Enflasyon artar, halk fakirleşirdi…

Gördüğünüz gibi…

İki ucu boklu değnek!

Öyle de yapsanız böyle de yapsanız…

Faizi artırıp döviz kurunu düşürseniz…

Veya döviz kurunun yükselmesine müdahale etmeseniz…

Her durumda kaybeden Türkiye oluyor.

Daha önce de söylediğim gibi, birileri yanıyor, birileri göbek atıyor…

Bir “döngü” içindeyiz.

“Faiz” ve “kur” arasına sıkışmış durumdayız.

Aşağı tükürsek sakal, yukarı tükürsek bıyık!

Bu kıskaçtan kurtulmanın yolu…

*Çalışmaktır…

*Üretmektir…

*Cari açıktan kurtulmaktır…

*Dışarıya el açmamaktır…

Yani ekonomide yapısal değişiklik yapmaktır.

Başka çözüm yolu bilen varsa söylesin!

Bugünlerde…

*Petrol de bulunur…

*Kandil’e operasyon da yapılır…

*Camilere afiş de asılır…

*Yargı affı da gündeme gelir…

*Her şey bol keseden dağıtılır…

*Herkese cennet vaat edilir…

Normaldir, her seçimde bu böyledir.

Seçim biter, gerçeklerimizle yüz yüze kalırız.

Ya biz duvara toslarız, ya da duvar gelir bize toslar.

Ne istiyoruz?

*Üretimsiz büyüme…

*Fabrikasız sanayi…

*Emeksiz zenginlik…

*Hukuksuz adalet…

*Eğitimsiz okul…

*Çalışmadan yaşamak…

İstiyoruz.

Böyle bir dünya var mı?

2 görüş

*”Cahil toplumlar hep aynıdır: Güç, cesaret ve yön için önder ararlar.”

*”Siyasilerin ülkeye ve millete yaptığı kötülük, ondan sonra da yaşar.”

ZAMAN TÜNELİ

1)Partileri farklı da olsa…

Bu fotoğraf 1996 yılında çekilmiş olmalı. Soldan sağa: Av.Hayrettin Çetinkaya, Hayrettin Uzun ve İsmail Kalkandelen… Hayrettin Çetinkaya, yanlış hatırlamıyorsam o dönem DYP il başkanı. Rahmetli Hayrettin Uzun ANAP milletvekili, İsmail Kalkandelen ise DYP milletvekili. Bir davette protokol masasını paylaşmışlar sohbet ediyorlar. Keyifleri yerinde…

2)İz bırakan valiler ve Şerif Ünan

“Kocaeli’de iz bırakan valiler kimlerdir?” diye soru sorulsa, Kemal Nehrozoğlu ve Kemal Önal o listede ilk sıraları paylaşırlar. Kemal Nehrozoğlu 1992-1996, Kemal Önal ise 1999-2001 yılları arasında kentimizde valilik yapmışlardı. Bu fotoğraf 2000 yılında çekilmiş olmalı. 18 yıl önce… Kemal Nehrozoğlu’nun (solda) İzmit’i bir ziyaretinde… Kemal Nehrozoğlu, Kemal Önal ve kentimizin tanınmış işadamı, Kalibre Holding’in sahibi Şerif Ünan birlikteler.