Ümit - İbrahim ikilisi…

Biri Maga Deri’de…

Diğeri Baçhisar’da oynarken tanıdım onları…

İbrahim Üzülmez, Fenerbahçe tandanslı Maga Deri’de parladı…

Ümit ise Can Demirkıranlı Baçhisar’da…

***

Ümit ile çok daha yakındım…

Çünkü biz Baçhisar’da futbolu bıraktıktan sonra onlar devam etmişti…

Ümit iyiydi, ama devamını getiremedi…

Şimdi her ikisi de Rizespor’u Süper Lig’e taşıdı…

Bizler de onlarla gurur dulduk…

Ümit ile yürüyüş yolunda karşılaştım…

Meslektaşım ve 30 yıllık arkadaşım Hayrettin Albayrak’a forma hediye edip, bana etmemesine içerledim… J)…

Bana da söz verdi…

Ne de olsa 32 yıllık Rize’nin eniştesiyim…

Hakkım olduğunu düşünüyorum…

Her neyse…

Her ikisiyle de gurur duyuyorum…

Mustafa Denizli hocamın talebelerinin bu başarısı beni gururlandırdı…

Yolunuz açık olsun…

Darısı Kocaelisporumuzun başına !..

Resim:

İbrahim Üzülmez-Ümit Şahin

ENGİN KORUKIR’A ÜZÜLDÜM AMA…

Engin Korukır’a üzüldüm…

Gerçekten çok üzüldüm…

Sakarya’nın 1.Lig’e yükselip yükselmemesiyle hiçbir alakam olamaz…

Yani hi bir şey hissetmem…

Ne bir üzüntü…

Ne de sevinç…

İşim olmaz…

Hiçbir şey hissetmem mümkün değil…

Ama onun başarılı olmasını istiyordum…

Sakarya ile iyi şeylere imza atan Engin hocam, maalesef sonunu getiremedi….

Kader…

Kısmet…

Ama bakın ona, başarısızlığı yok.l.

Ya final oynatmış, ya da düşme hattıyla ilgisi olmamış…

Allah gönlüne göre versin!..

Onun Kocaelisporluluğuna bizzat ben şahitlik ederim…

Ve de garibanlar için yaptıklarına…