Şeftali meyvesiyle ilgili değişik bilgiler

Saygıdeğer Okuyucularım;

Bu yazımda sizlerle şeftali meyvesiyle ilgili değişik bilgileri paylaşacağım.

Şeftalinin Latincesi, “Amygdalus Persica” dır. Şeftali, mevcut meyvelerin başında gelir. Renk, koku, tat ve gösteriş itibariyle gözleri ve gönülleri doyurur. Zengin besin maddeleri ile insanların sağlıklı yaşamlarına hizmet eden kıymetli bir meyvedir. Şeftali, yaz ve sonbahar aylarında taze olarak sarf edildiği gibi bazı çeşitleri kurutularak reçel ve marmelatı yapılarak tüketilmektedir. Şeftali, ılık ve sıcak memleketler ağacıdır. Anadolu’nun sahil ve büyük suları bulunan iç bölgelerinde yetişir. Meyvelerin olgunlaşması, iyi renk alması için bol ışık ve ısıya ihtiyaç vardır. Bu bakımdan yurdumuz, şeftali yetiştiriciliğine çok müsaittir. Bursa, iklim ve toprak itibariyle şeftaciliğin en önemli illerinden biridir. Şeftali en çok derin, zengin işlenmesi kolay, hafif toprakları sevmektedir. Soğuk, kireçli, killi, ağır topraklarda iyi netice vermez; zamk hastalığına yakalanır. Nemi fazla olan topraklarda şeftaliyi, erik kireçli topraklarda, badem zengin topraklarda, şeftali üzerine aşılı fidanları dikilmelidir.

Şeftali orta kuvvetli topraklarda sıra üzeri ve sıra araları dört beş zengin topraklarda beş - altı metre aralıkla dikilir. Şeftalilere ekseriyetle Goble (Kase) şekli verilir. Meyve bahçesi kurulmasında bir senelik aşılı fidanlar dikilir. Şeftalide ilk seneler terbiye ve şekil budamaları yapılır. Ağaç şeklini almaya başladığı zaman kış aylarında meyve budaması (kuru budama), yaz aylarında yeşil budama yapılır. Şeftali, bir senelik dallar üzerinde meyvelerini verir. Dalların üzerinde iki türlü göz bulunur. İnce ve zayıf gözler odun gözleridir. Şefatlide kalite alabilmek için ağaçlarını her sene muntazam budayarak dallarını merkeze yaklaştırmamız gerekir. Şeftalilerde her sene genç, kuvvetli dallar elde etmek lazımdır. Yaz aylarında ağacı yoracak lüzumsuz dallara yeşil budama yapmak suretiyle ayıklanır. Şeftalinin ilk önce olan çeşidi, dixired çeşididir. En iri çeşidi ise 248,6 gram ağırlığında crest haven çeşididir.

Bir başka konu ve yazımda buluşmak üzere...

Saygılarımla,