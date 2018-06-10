İnsanı en çok ne mutlu eder?

Dünya Sağlık Örgütü'nün açıkladığı verilere göre; 2020 yılında üç yetişkinden biri depresyonun kucağında olacakmış.

Sahip olmaya çalıştıkça, bizden gidiyor anlayacağınız.

Peki ne yapmalı?

Uzmanlar sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir yaşam için şunları öneriyor:

AİLE VE AKRABALAR

En önemli şey, insanın kendini güçlü sosyal bağlarla çevrelemesiymiş. Aileyle, komşularla, iş arkadaşlarıyla ya da yakın çevreyle kurulan bağlar; depresyon için bir tampon vazifesi görüyormuş.

Peki 1+1'li rezidans yaşamları ne olacak?

Ailenize, akrabalarınıza sıkı sıkıya sarılın.

ŞÜKRETMEK:

Sık sık şükredin. Şükretmek stres ve travmaları yönetmekte anahtar kelimeymiş.

KÖTÜ TECRÜBELERDE YIKILMAMAK:

İnsanın en kötü anda bile başka bir plan olduğunu bilmesi ve usta bir manevra ile yol değiştirebilmesi gerekiyor.

Yani "Bu da geçecek" diyebilmek önemli.

Mutlu insanlar; hayatın dingin akan bir nehir olmadığının farkında olan insanlarmış. Ve bir problemin bütün bir hayatlarını ele geçirmesine asla izin vermezlermiş.

GÖNÜLLÜ OLARAK BAŞKALARINA YARDIM ETMEK:

Araştırmalar; başkalarına yapılan iyiliklerle sağlık ve uzun yaşam arasında bir bağ olduğunu ortaya koyuyor.

PARAYA KAFAYI TAKMAMAK:

Hayatımızda artık her şey var. Akıllı evler, arabalar, telefonlar... Daha mutlu muyuz? Hayır. Mutluluğun satın alma gücü ile ilişkisi yok. 37 yaşına gelmiş 12 bin kişiye en mutlu oldukları dönem sorulmuş; 18 yaşlarında daha mutlu olduklarını söylemişler.

BİR AMACI OLMAK:

Mutlu insanların hayatta gitmek istedikleri yön belli ve bir amaçları var. Bu amaçlar uğruna çalışmak, insanları mutlu tutan en önemli faktörlerden.

Bu insanlar; duygularını ve becerilerini bir denge içinde tutup hayatı farklı görmeyi başaran insanlarmış.

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İşte böyle...

Bu gönüllü olarak başkalarına yardım etme konusuna kafayı takmış bulunuyorum.

Mahvettiğimiz dünya belki de böyle değişip dönüşecek.

Dünyanın en zengin adamları; insanlık için, yaşanılabilir bir dünya için servetlerinin yarısını bağışlıyor.

Yoksa ya öleceğiz ya da öleceğiz.

Michael Bloomberg'in dediği gibi: "O kadar parayı ne harcayabilirsin, ne de yanında götürebilirsin." (Alıntı-Şengül Balıksırtı)