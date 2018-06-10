Yarını düşünmeyenler!

Gücün emrinde görünüp gününü kurtardığını sanan; sporcu, antrenör, spor içi devlet adamlarımızın, yarın sistem değiştiğinde durumları ne olacak?..

Bugün şak-şak yaptıkları kişiler, yarın mevkilerini başkalarına devrettikleri zaman “giden ağam gelen paşam” mı diyecekler?..

Kişilik noksanı olan bunu söyleyebilir?..

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Günün adamı olmak, kişilikten fedakarlık etmek gerektirir. Dün dündür, bugün bugündür düşüncesi ile hareket eden yakın çevresinde ne derece saygınlık bulabilir?..

Devlet memurunun, siyasi gücün değişebileceği ortamda, aşikar taraf tutması, kendini ateşe atmakla doğru orantıdadır.

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Devlet kurumlarındaki antrenörün, hakeza, aynı hatayı yapması, siyasi ortam değişikliğinde görevini riske sokması demektir. Yarını kimse garanti edemez. Keşke herkes istediği ortamda kalabilse.

Bilhassa Devlet kurumlarında görev yapanlar ülkemizde siyasi görüşlerini alenen göstermekten sakınmalıdır. Yarın ne olacak bilemeyiz. Önerim: Görevini sandıkta yapıp, siyasi görüşün ne ise kahvede, arkadaş topluluklarında dikkatli olarak konuş, münazara et.

Asla fevri davranma.

Maksat spor yapmak yaptırmak ise görevini yap. Sosyal medyada düşüncelerini açıklarken kime yaranıyorsun. Siyasi ortam değiştiğinde arka çıktığın görüş seni kurtara bilecek mi?..

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Bırakın siyasi ortamı biz yarınımızı söyle düşünelim…

Önümüzdeki sezon sporcularımızın, Türkiye şampiyonalarında başarılı olabilmesi için ne noksanlığımız var?..

Milli takıma sporcu verebilecek miyiz ?..

Avrupa - Dünya şampiyonalarına sporcu çıkarabilecek miyiz?..

Avrupa-Dünya-Olimpiyat şampiyonalarında şampiyon sporcumuz olabilir mi ?..

ırkpınar’da derce yapacak pehlivanlarımız olabilir mi?..

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Bu sene, maalesef Büyükşehir belediyemizin 2009’dan bu yana tertiplediği Seka-Park Yağlı güreşleri yapılamayacak. Mazeret olarak seçimler ve Pehlivanların il dışında yapılacak yağlı güreşlerde güreşmek için anlaşmaları belirtiliyor. Seçim günü güreş yapılmaz, iki gün sonra yap, bayramdan sonra yap, bayramın son günü yap…

Allah’ın günü mü yok ?..

Pehlivan önce kendi ilindeki güreşi yapacaktır. Birçoğu Belediye çalışanı. Seka-Park güreşinde güreşeceksin emri verilirse kim karşı çıkabilir?..

Mazeret bence kabul görecek cinsten değil.

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Bu sene Kırkpınar’a, kısmet olursa, Kocaeli küçük boydan başa kadar pehlivanla iştirak edecek. 13-14-15 Temmuz’da yapılacak Kırkpınar Yağlı Güreşleri Edirne’de Festival havası yanı sıra, Pehlivanların Türkiye Şampiyonası sayılıyor. Yurt dışından da ilgi büyük. İlgi çekici Yağlı Güreşleri seyretmeye, Yurt içinden olduğu gibi, dışarıdan da gelenler oluyor. Yağlı Güreşimizi Dünyaya tanıtım için fırsat. Gerçi Pehlivanlarımız belirli zamanlarda Bosna Hersek’te gösteri güreşleri yapıyor, fakat yeterli değil. Güreşler Almanya, Fransa, İtalya, ispanya gibi ülkelere sponsor bularak planlanmalı.