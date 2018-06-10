Şu “kıraathane” tartışmasına ben de katılmak istiyorum

Kurdukları ittifakın adı “cumhur”, ama her nedense Recep Tayyip Erdoğan hep “millet”ten gidiyor.

Millet bahçeleri…

Millet kıraathaneleri…

Her kentte bir “millet bahçesi” yapılacak, çok sayıda ise “millet kıraathanesi” açılacak.

Her köye, her mahalleye…

Erdoğan’ın seçim vaatleri arasında bunlar da var.

“Millet bahçeleri”ne pek ses çıkaran olmadı, ama “millet kıraathaneleri” son günlerin en renkli seçim polemikleri arasındaydı.

Erdoğan, “Millet kıraathaneleri kuracağız, tüm şehirlerimizde ilçelerimizde olacak, iskambil oynanan yer değil, okey oynanan yer değil, kitaplarla döşeli olacak, gençlerimiz yaşlılarımız gelecek, kitabını alacak, ücretsiz çayını kekini alacak, 24 saat açık olacak” der demez, başta Muharrem İnce olmak üzere muhalif cumhurbaşkanı adayları karşı taarruza geçti:

“Biz fabrika açmaktan, işyeri açmaktan söz ediyoruz, Erdoğan kıraathane açacağım diyor. Çay da kek de bedavaymış… Demek milleti kekleyecekler…”

Bu tartışma burada bitmez, seçim sürecince uzayıp gider.

Hiç akılda yokken “kıraathane” iyi seçim malzemesi oldu.

Kıraathane bir sosyalleşme yeriydi

Herkes biliyor, ama yine de söyleyeyim…

Kıraathane, biri Arapça diğeri Farsça iki sözcüğün birleşmesiyle oluşan tek bir sözcük!

Arapçada “kıraat”, okumak…

Farsçada “hane”, ev…

Kıraathane, yani “okuma evi”…

Türk Dil Kurumu da kıraathaneyi “Müşterilerinin okumaları için gazete ve dergi bulunduran, geniş, temiz ve iyi döşenmiş kahvehane” diye tarif ediyor.

Yani kahvehanelerin;daha geniş, daha temiz, iyi döşenmiş, kitap ve gazete okunabilen hali…

500 yıllık bir geçmişi olduğu söylenir.

Rivayet o ki, ilk kıraathane 16.yüzyılın ilk yıllarında Mekke’de açılmış.

İstanbul’da ilk kıraathanenin açılış tarihi ise 1554.

İlk başlarda “kıraathane” isminde diretilmiş.

Tabelalara, “kıraathane” yazılması şart koşulmuş.

Ancak Doğu toplumunun okumaya karşı olan direnci, “kıraathane” isminin zamanla “kahvehane”ye dönüşmesine neden olmuş.

Çay, kahve içilen, sigara tüttürülen, haber alınan, haber verilen, yönetimin bolca çekiştirildiği yer…

Kahvehane tedrisatından geçenler ve geçmeyenler…

Türk erkekleri, halk diliyle ikiye ayrılır.

Kahvehane tedrisatından geçenler…

Kahvehane tedrisatından geçmeyenler…

“Tedrisat”, biliyorsunuz “öğretim” demek.

Daha sadeleştirirsek…

Kahvehane kültürü alan erkekler…

Kahvehane kültürü almayan erkekler.

Yani?

Tavla, okey, dama ve iskambil kâğıdı oyunlarını öğrenenler ve öğrenmeyenler…

Eski yıllarda, diyebilirim ki, Türk erkeklerinin yüzde 95’i “kahvehane kültürü”nden geliyordu.

Anadolu’da kahvehane kültürü, kahvehane alışkanlığı olmayan erkek sayısı pek azdı.

Evin erkeği akşam olunca işten eve gelir, sofraya oturur yemeğini yer, daha kapıdan çıkarken sigarasını yakar, müdavimi olduğu kahvehanenin yolunu tutardı.

Kahvehaneler; buluşma, sosyalleşme yerleriydi

Isparta Yalvaç’ta geçen çocukluk günlerimden hatırlıyorum.

Kahvehanelerin hemen hemen hepsi 800 yıllık çınar ağacının etrafındaydı.

Yan yana 20 kahvehane…

O kahvehaneler günümüzde de var, “Çınaraltı” denir buraya.

Aradan 60 yıl geçti, ama hâlâ hatırlarım.

Kahvehaneler…

*Buluşma yeriydi.

*Bir araya gelip dertleşme, sorunları çözme yeriydi.

*İlçenin sorunlarıyla ilgili ortak akıl oluşturma yeriydi.

*Yönetenleri eleştirme yeriydi.

* Siyaset yapma yeriydi.

*Çeşitli oyunlar oynayarak eğlenme yeriydi.

*İletişim yeriydi… İnsanlar ilçede olup bitenleri birbirlerinden öğrenirlerdi. Sadece kahvehanelerde radyo bulunurdu, haber saatleri kaçırılmazdı.

Bütün bu özellikleri nedeniyle kahvehaneler “sosyalleşme” yeriydi.

Aralarında kötü örnek çok olsa da, insanlar, konuşarak, birbirlerini eleştirerek, birbirlerini görerek bir yerlerden bir yerlere geldiler.

Erdoğan, neden “Kıraathane” dedi?

Kıraathanelerin “kıraathanelik”, yani “okuma evi” olacak durumu kalmadı, ama Erdoğan ısrarla “millet kıraathaneleri” ifadesini kullandı.

“Millet kıraathaneleri açacağız, millete ücretsiz çay ve kek ikram edeceğiz…”

Bence Erdoğan, kıraathanenin “kıraat” kısmını geçsin.

Türk toplumu okumayı bırakalı çok oldu.

Rakamlar ortada.

Nüfusumuz 81 milyon, yerel ve ulusal tüm gazetelerin toplam tirajı 2 milyon.

Türk insanı; bir gününün ortalama 6 saatini televizyon, 3 saatini internet, sadece 1 dakikasını kitap başında geçiriyor.

TÜİK’e göre kitap, ihtiyaç listemizin 235’inci sırasında.

UNESCO verilerine göre, ülkemizde binde 1’imiz düzenli kitap okuyoruz ve dünya sıralamasında 86’ıncı sıradayız.

İngiltere ve Fransa gibi gelişmiş ülkelerde ise bu oran yüzde 21.

Bir başka rakam daha…

Dünyada kitap için kişi başına harcanan para ortalama 1.3 dolarken, ülkemizde sadece 0,25 dolar.

Rakamları gördünüz…

Halkımız kitapla, dergiyle, gazeteyle pek barışık değil.

Evde okumuyor…

Kütüphanede okumuyor…

Otobüste, trende, uçakta, vapurda okumuyor…

Gidip kıraathanede mi okuyacak?

Olacak şey değil bu!

Millet kıraathaneleri açılırsa…

Diyelim ki, seçimleri yine AKP kazandı…

Diyelim ki, her tarafta millet kıraathaneleri açıldı…

Bu kıraathanelerin neye benzeyeceğini bugünden size söyleyeyim.

Buralar, “AKP lokali” haline gelir.

Belirli TV kanalları izlenir, belirli gazete ve kitaplar okunur.

Derken toplum, kıraathaneler yönünden de ayrışır.

Her parti, kendi kıraathanesini kurmaya başlar.

Bence, AKP’nin bu projesi son derece tehlikeli!

Kıraathane neyi çağrıştırır?

Sonra…

“Millet kıraathaneleri”, proje olarak mı düşünüldü, yoksa spontane mi söylendi, bilmiyorum.

Ama AKP yönünden iyi olmadı.

Çünkü kıraathane, “olumsuzluk” çağrıştıran bir sözcük!

*İşsizlik, demek.

*Tembellik, demek.

*Zaman öldürme yeri, demek.

Bu yönüyle düşünürsek, Erdoğan “millet kıraathaneleri” demekle muhalefetin eline önemli bir koz vermiş oldu.