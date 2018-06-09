Muharrem İnce’den ‘ince’ davranış

Yıllardır miting takip ederim. Sayısız mitinge katıldım. Hayatımda ilk defa bir mitingin tam saatinde başladığına tanık oluyorum.

Saat 14.00’da Sakarya’daki mitingine başlayan Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce’nin Kocaeli mitingi saat 16.00 olarak ilan edilmişti.

Hepimiz bu mitingin en erken 17.00’da başlayacağını düşünüyorduk. Bizim gibi düşünenlerin sayısı da çoktu. Ancak saat 16.00 olduğunda Muharrem İnce, konuşmanın yapıldığı sahnede idi ve konuşmasına başlamıştı bile.

34 derece sıcağın altında seçmenlerini uzun bekletmek istemeyen İnce, riskli bir davranış yaparak, alanın dolup dolmamasına bakmaksızın kimse güneşin alnında kavrulmasın diye, Kocaelililerle randevusuna tam saatinde katıldı.

Muharrem Bey’i bu ince davranışından dolayı kutluyorum.

Miting alanı sadece Türk bayraklarıyla süslenmişti. Her yer kırmızı beyaza bürünmüştü. Miting alanındaki kalabalıktan bahsetmek gerekirse şunları söyleyebilirim…

Ortalama bir miting kalabalığı vardı. Mitingin yapıldığı alan tıka basa insan doluydu diyemeyiz. Bunun yanı sıra Muharrem İnce’yi dinlemeye gelip miting alanına girmeyenlerin sayısı da yüksekti.

Kaldırımlar, binaların gölge yaptığı alanlar oldukça doluydu. Ancak net bir ifadeyle şunu söyleyebilirim; Kocaeli çok daha kalabalık mitinglere ev sahipliği yaptı.

Miting saatlerinde, mitingin yapıldığı perşembe pazarı civarında yoğun bir trafik vardı. Buradaki yoğunluk Gölcük yolunu da, D-100’ü de olumsuz etkiliyordu. Trafik çilesine yakalananlar bir kez daha isyan etti. İsyan edenler arasında Kocaeli Devlet Hastanesi yönüne giden bir ambulans da vardı. Bu durum gösteriyor ki, perşembe pazarı alanı, miting yapılması için hiç uygun değil…

KİMLER VARDI?

Muharrem İnce’nin mitingine Saadet Partisi il yöneticileri, İYİ Partili yöneticiler, DP il yöneticileri hatta genel merkez yöneticileri de katıldı. Bir ara gözüme Şişli eski Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül ilişti.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Sakin ve olaysız bir miting yaşandı. Oluşan tek olumsuzluk sıcak hava idi. Orta düzeyde bir güvenlik önlemi alınmıştı. Klasik olarak miting alanına girenlerin üst aramaları yapıldı. Çevrede alana hakim birkaç binanın üzerine keskin nişancılar yerleştirilmişti.

MEMNUN AYRILDI

Kocaeli mitingini yapan Muharrem İnce, yaklaşık 40-45 dakika konuştu. Genel olumsuzluklardan bahsetti. Miting kalabalığından ve coşkusundan memnun görünen İnce, klasik olarak miting selfisini çekerek konuşmasını sonlandırdı. Miting sonunda Herekeli emekli bir öğretmen olan Durmuş Kaba, İnce’ye Atatürk motifli bir halı armağan etti.

Kocaeli seçmeni böylece bir cumhurbaşkanı adayını daha ağırlamış oldu…