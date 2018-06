Kasım ayında yerel seçimlere hazırlıklı olun

“Bir seçim bitmeden diğer seçimin hesabı yapılır mı” diyeceksiniz.

Yapılır…

Burası Türkiye, her an her şey olabilir.

Hele içinde bulunduğumuz şartlarda…

Ben, yerel seçimlerin Mart 2019’a bırakılmayacağını, önümüzdeki kasım ayında yapılacağını düşünüyorum.

Neden böyle düşünüyorum?

Diyelim ki, 24 Haziran seçimlerini AKP kazandı.

Genel yönetimde gücünü yenileyen AKP, yıpranan ve pek çoğu FETÖ ile anılan mevcut belediye başkanlarıyla yoluna devam etmek istemez.

Gücünü yenilemişken zaman kaybetmeden sandığı tekrar ortaya koyar, yerel yönetimleri de değiştirir.

İktidar yönünden bakınca durum böyle!

Bir de muhalefet yönünden bakalım.

Diyelim ki, 24 Haziran seçimini muhalefet kazandı.

Yani “millet ittifakı”…

İttifak TBMM’de çoğunluğu aldı…

Cumhurbaşkanı adaylarından Muharrem İnce, Meral Akşener veya Temel Karamollaoğlu’ndan biri cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturdu…

Gücü ele geçiren muhalefet, büyük çoğunluğu AKP’li belediye başkanlarıyla yola çıkar mı?

Çıkmaz.

“Madem güçlüyüm, yerel yönetimlerin de işini bitireyim” der.

Bu durumda da yine en uygun seçim tarihi kasım ayıdır.

Neresinden bakarsanız bakın, kasımda seçim görünüyor.

Herkes hesabını kitabını buna göre yapsın!

Derince’ye “millet bahçesi”

Derinceli 18 yaşındaki Uğurcan Tutak, “İsmetpaşa Stadı’nın yeri millet bahçesi olsun” kampanyası başlattı.

Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut da bu kampanyaya destek veriyor.

Gazete olarak biz de destekliyoruz.

Dağ taş her taraf konut ve işyeri doldu, hiç olmazsa yıkılacak stadın yeri yeşil kalsın.

Park yapılsın, halkın nefes alacağı yer haline getirilsin.

Bence, bu kampanyaya bütün partiler destek vermeli.

Şu anda listede görünmüyor, stadın yeri de “millet bahçesi” kapsamına alınmalı.

Belediye Başkanı Üzülmez, o köprüden hiç geçmiyor mu?

Kendim de sıkıntı çekiyorum, bölgeden sıkça şikâyet de alıyorum.

Kartepe’de Suadiye yolu üzerinde Soylular Beton’u hemen geçince önünüze çıkan köprü…

Daha yeni yapıldı, ama tam köprüye girerken arabanız 15-20 santim hopluyor.

Köprünün ayakları oturmuş, asfalt yukarıda kalmış…

Yüklenici firmanın, köprünün giriş çıkışını yeniden elden geçirmesi şart!

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, bir gün o yoldan geçsin, hatayı kendisi de görecektir.

Türkiye’nin yaşlılık raporu

Rapor, Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Tufan’dan…

*2050 yılında Türkiye’de ortalama yaşam süresi erkeklerde 80, kadınlarda 85 olacak.

*Yaşlıların yüzde 83’ünün doğrudan geliri bulunmuyor, yüzde 62’si sosyal güvenceden yoksun.

*Yaşlıların yüzde 80.8’i huzurevinde kalmak istemiyor.

*60 yaş ve üstünün ortalama yüzde 25’i günlük ihtiyaçlarını karşılamada güçlük çekiyor.

*Yüzde 33’ü yatalak.

*Yüzde 99’u tahıl ağırlıklı besleniyor. Yüzde 75.6’sı beslenmesine dikkat etmiyor.

*10 yaşlıdan sadece 1’i düzenli kontrol yaptırıyor.

*Boş zamanlarında kadınların yüzde 98’i, erkeklerin yüzde 88’i televizyon izliyor. Kadınların yüzde 62’si erkeklerin yüzde 54’ü arkadaşlarıyla sohbet ediyor. Kadınların yüzde 53’ü, erkeklerin yüzde 43’ü radyo dinliyor. Kadınların yüzde 14’ü, erkeklerin yüzde 37’si gazete-dergi okuyor.

*60 ve üstü yaştakilerin sadece yüzde 3.5’i spor yapıyor.

***

Raporu sizlerle paylaşmamın sebebi şu:

Rapor; Türkiye’nin eğitim, sağlık, sosyal güvenlik ve kültür gerçeklerini ortaya koyuyor.

Tek tek ele alındığında çok şey anlatıyor.