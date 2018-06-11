Uber-Taksi kavgası üzerine…

Türkiye’de “egemen siyaset” anlayışı, kapitalist ekonomi tercihindedir.

“Rekabet” temel belirleyici unsurdur!

Demirel’in Başbakan, Özal’ın Başbakanlık Müsteşarı olduğu dönemde,

“24 Ocak 1980 Ekonomik İstikrar Önlemleri Paketi” ile Türkiye’nin “ekonomi-politik tercihi” küresel düzenin ilkelerine uygun olarak belirlendi. Bu düzenin “demokratik koşullarda” uygulanması çok zordu! 12 Eylül 1980 Askeri Darbesi bu sorunu ortadan kaldırmak için yapıldı!

“Özelleştirme” adı altında “kamusal üretim” yerli ve yabancı özel sektöre devredildi!

Avrupa Birliği’ne üye olma hayalleri ile, ekonomik düzen “LİBERAL ekonomi” değerlerine göre ayarlandı!

Bugün bu ülkede içki, sigara, kağıt, bankacılık, sigorta, iletişim, imalat, pazarlama, finans ve perakende sektörleri, büyük ölçüde yabancı firmaların elindedir!

Otoyollarımızı, köprülerimizi yabancı finans ve inşaat şirketleri yapıyor ve bizler o köprüleri-otoyolları kullansak da kullanmasak da bedelini bütün bir ulus olarak ödüyoruz!

Köprü ve otoyollara yüksek geçiş ücreti ödeyen otobüs firmaları, bilet fiyatlarını yükselterek bedelini yolculardan alıyorlar!

Sebze-meyve, yük ve eşya taşıyan kamyonlar da nakliye ücretlerine zam yaparak yine faturayı halka çıkarıyorlar!

Gelelim “UBER-Taksi kavgasına!”

UBER, 2009 yılında kurulmuş, ABD kökenli, 315 ülkede faaliyet gösteren bir “Uluslar arası Şirket.”

Türkiye’de de son bir yıldır, İstanbul’da, Belediyeler ve Turizm Bakanlığı’ndan aldıkları belgelerle (D 2 belgesi) faaliyet gösteriyor. Özünde “yasa dışı” değil.

UBER, lüks araçlarla ve öncelikle üst gelir gruplarına hizmet ediyor.

Elbette, orta gelir grubundan ve taksilerden şikayetçi olanlar da bu araçlarla seyahat etmeyi seviyorlar.

“Akıllı telefonlarla çağrılıyor. Taksi, lüks minibüs, tekne ile ulaşım seçenekleri sunuyor. Nereye ne kadar zamanda ve hangi güzergahla gideceğinizi ve ne kadar ödeyeceğinizi biliyorsunuz.

Yani, “küresel ekonomik düzenin kurallarına” uygun bir sistem!

Peki ne oldu da taksici-UBER kavgası çıktı?

UBER, doğal olarak taksicilere zarar verdi.

Özellikle İstanbul’da “taksi plakası” bedelleri 1 milyon 680 bin TL’ye kadar çıkmış! Kimileri, siyaset aracılığı ile “taksi ruhsatı” almış! Birden çok taksi ruhsatı ve aracı olanlar var ve bunlar, araçlarını ayda 7500 TL’ye kiralayabiliyorlar!

Öte yandan, vatandaşın da taksilerden ve taksicilerden şikayetleri var!

Kısa mesafelerde ve yağmurlu havalarda yolcu almıyorlar,

Şoförlerin kılık kıyafetleri, davranış biçimleri son derece olumsuz,

Araçlar bakımsız ve kirli, vs.

Peki, son bir yıldır UBER faaliyetine izin veren siyasal iktidar ne yapıyor?

Seçim öncesinde onbinlerce taksi sahibi ve şoförü kızdırmak olur mu?

Reis, “YASAKLADIM” diyor ve yasaklanıyor! Yakalanan UBER araçlarına yüklü cezalar kesiliyor!

Şimdi de UBER’e bel bağlayan araç sahipleri “yandım Allah” diyor!

Kredi ve taksitle aldıkları, “lüks araç” yapmak için ayrıca yüksek bedel ödedikleri araçları şimdi yarı fiyatı etmiyor ve zararlarını karşılamıyor!

Bu olay, bu ülkeye dayatılan “küresel düzenin” ve bu düzene boyun eğen siyasetçilerin günahıdır!

Kuşkunuz olmasın;

Seçimden sonra UBER araçları için yeni ve özel bir düzenleme getirilecektir! Küresel düzenle ters düşmek çok tehlikelidir!

Temel soru şudur;

ABD kökenli, “küresel bir şirkete” karşı koyabilecek ve “ulusal çıkarları” her koşulda koruyacak, ikiyüzlü olmayan bir siyasal iktidara sahip olabilecek miyiz?

Ne dersiniz?