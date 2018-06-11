Kendi bile inanmıyordu ama, dediği çıktı!

“Sezar’ın hakkı Sezar’a” demişler evrensel boyutta…

Atasözlerimizde ise bu deyim “Yiğidin hakkı yiğide’ şeklinde çevrilmiş ve evrilmiştir…

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Fikri Işık’tan söz edeceğim. Bu yazı, ne onu destekleyen, ne de yeren bir mantık çerçevesinde kaleme alınmamıştır. Bu yazı sadece ve sadece bir gazeteci objektifliğinin yansıtılma gereğidir ve yoruma açıktır. Yani yazan kişinin yorumunu bulamayacağınız bir hatırlatma babındadır…

Işık oluşum zamanında, Kocaeli Birlikspor’u kurarken, mesleği gereği politik yaklaşarak “Bizim Kocaeli Birlikspor girişimimiz, belki Kocaelispor’u canlandırır” demişti… Ama o sözlere knedi bile inanmıyordu… Şimdi o bile şaşkın…

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Kocaeli Birlik Sportif Hizmetleri A.Ş. oluşumu için ilk fitil, Türkçe Olimpiyatlarına katılmak üzere İsmetpaşa Stadı’nda sahneye çıkan zamanın Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sözleriyle yakılmıştır…

Erdoğan, ön sırada oturan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’na hitaben, “Haydi başkanım artık Kocaelispor’un mahkumluğu bitsin, Süper Lig’de görelim’ diyerek açık bir çağrıda bulunmuştu…

Bu konuşma, kentte, taraflı tarafsız herkesin bir anda içini ısıtmış ve ‘Bu kez oldu, koskoca başbakan söyledikten sonra, Kocaelispor kurtulur artık’ yorumları yapılmıştı…

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Günler günleri kovaladı…

Birgün, zamanın savunma bakanı, şimdinin başbakan yardımcısı Kocaeli Milletvekili Fikri Işık, avanesini toplayarak, Körfez FK’nın Kocaeli Birlikspor oluşumuyla yola devam etmesi ve bunun için bir şirket kurulmasının ışığını yaktı…

Sonra da konuyla ilgili olarak bir basın toplantısı yapan Fikri Işık’ın Antikkapı’daki o toplantısında ben de vardım…

Işık, toplantıda hepimizin görüşlerini aldı…

Sıra bana gelince, ben de Kocaelispor’un asla bir başka kulübün çatısı altında olmayacağını, bunun fizik kanunlarına aykırı bir durum olduğunu, bu oluşumun olumlu sonuçlanmasının zor olduğunu, sonunda yine tüm kaynakların Kocaelispor’a aktarılmasının mantıklı olacağı şeklinde naçizane görüşümü dile getirdim…

Hatta, ‘Madem böyle bir şey yapıyorsunuz, Kocaelispor’a da nakit yardımda bulunun, tepkileri dindirin o zaman’ dedim…

Işık’ın derdi bir an önce üst liglerde olan Körfez FK, yeni adıyla Kocaeli Birlik’in Süper Lig’e yükseltilmesiydi…

Kocaelispor’un kısa sürede bunu başarması zordu…

Transfer yasağı vardı…

Onun deyimiyle ümitsiz vakaydı…

Ve bingo…

Şu tarihi sözler döküldü ağzından…

Bu yazının ana teması olan sözler…

Hatırlatayım…

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“Biz böyle bir girişimi özellikle başlattık. Bir an önce kentimize Süper Lig heyecanını yaşatacağız. 2.Lig’de bir kulübümüz var ve kısa sürede Süper Lig’e çıkarılması daha kolay. Transfer yasağı da yok. Güç birliği yapıp, bunu başarmak istiyoruz… Hem böylece, bizim bu girişimimize oluşacak tepkiler sonrasında, Kocaelispor’a da halk sahip çıkar da, eski günlerine döner. Çünkü halk sahip çıkmazsa, hiç bir oluşumun karşılığı olamaz”…

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Bu sözleri, orada bulunan basın mensubu arkadaşlarım da hatırlayacaktır…

Benim görevim burada hatırlatmaktır…

Fikri Işık, belki bu sözleri söyleyerek, politik olarak, Kocaelispor’dan gelecek tepkileri göğüslemeyi düşünüyor ve bu sözcüklere bizzat kendi bile inanmıyordu…

Ama unuttuğu bir şey vardı ki, Kocaelispor bir markaydı ve taklitleri sadece ve sadece onu yüceltmeye yarardı…

Nitekim öyle oldu…

Yakın çevremde “Birlikspor bölücüdür, Kocaelispor’u yıpratmaktadır’ gibi panikleyenler vardı…

Ben ise o zamanki yazılarımda da yazdığım gibi “Kimse endişe etmesin, bu oluşumdan bir şey çıkmaz, Kocaelispor daha da yücelir” demiştim…

Dediğim çıktı…

Şimdi Kocaelispor dimdik ayakta, Kocaeli Birlikspor, yeni adıyla Körfezspor A.Ş., transfer yasağıyla ne yapacağını kara kara düşünüyor…

Işık da böyle olacağını tahmin etmiyordu ama, sözleri doğru çıktı…

Kendi bile hala inanamıyordur herhalde…

İşte Kocaelispor gerçeği budur…

Marka olmak budur…

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Işık, önceki gün bir basın toplantısı yaptı ve bu kez de aynen şunları söyledi…

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“Kocaeli amatör sporlarda Türkiye’nin en güçlü altyapısına sahip illerinden bir tanesidir. Bu yatırımlar belli bir süre sonra sportif başarıya dönüşecektir. Uzun süredir amatör spora yoğun yatırım yapıyoruz. Bu yatırımların meyvesini orta ve uzun vadede alırsınız. Kocaelispor çözümsüz bir noktadaydı. KEV tesislerinin değerlendirilememesinden Kocaelispor ümitsiz vaka olarak gözüküyordu. Büyükşehir belediye başkanımız büyük fedakarlık yaptı. Kocaelispor Kent Konut ile anlaştı. Şimdi Kocaelispor’un yeni bir heyecanla yoluna devam etme imkanı doğdu. Harcanan rakamların, başarıya dönüşeceği anlayışı olunca hiçbirimizin Kocaelispor’u bir kenarda bırakacak durumu yok. İnşallah Kocaelispor önümüzdeki dönemde başarılı günlerine dönecektir”…

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Evet…

Başta da yazdığım gibi…

Bu sözcüklere yorum yapmaya bile gerek yok…

Her şey açık ve seçik…

Benimki bir gazeteci hatırlatması…

He zaman derim ya, Kocaelispor camiasının en büyük handikabı, hafızasını sağlam tutmaması, olan biteni çabuk unutmasıdır…

Düşünür demiş ya…

“Ders alınsaydı, hiç tekerrür eder miydi tarih ?”…