Karadeniz Sahil Yolu Projesi önemli bir proje…

Bu projeyi yaparken, köyleri de, köylüleri de mağdur etmemek lazım…

Aldığımız bilgilere göre halen yapımı devam eden ve güzergah tartışmaları bir türlü bitmeyen Karadeniz Sahil Yolu Projesi, Kandıra köylülerini endişelendiriyor.

İstanbul ve Sakarya bölümlerinde çalışmaların büyük kısmı tamamlanan sahil yolunun özellikle Kandıra Merkez Erikli Köyü bölgesindeki güzergahında yeni bir değişikliğe gidilmesinin gündeme gelmesine anlam vermediklerini söyleyen köylüler, oldukça endişeli…

YENİ ÖLÇÜMLER, ENDİŞE YARATTI

Köylüler, “Eskiden yol köyümüze 150-200 metre uzaklıktan geçiyor ve bundan da fazla etkilenmiyorduk.

Fakat son günlerde yetkililer köyümüzde yeni ölçümler yapmaya başlayınca endişelenmeye başladık. Çünkü yeni güzergaha göre yol köyümüzün içinden geçiyor ve evlerin yıkılması gerekiyor.

Neden böyle bir değişikliğe gidildi anlayabilmiş değiliz.

Uygun güzergah varken yolun köyümüzün içine çekilmesini istemiyoruz.

Bizler yola karşı değiliz, sadece güzergahın köyün içine çekilip evlerimizden olmak istemiyoruz” şeklinde endişelerini dile getirdiler.

KÖYLÜLERİ MAĞDUR ETMEYİN

Kandıra Merkez Erikli Köyü sakinlerinin sorununu dile getirdim…

Hiç kimsenin köylüleri mağdur etmeye hakkı yok…

Yetkililer köye gitsinler, köylülerle görüşsünler ve bu işi çözsünler…

Yetkililer, “Köylü, milletin efendisidir” sözünü unutmasınlar…

Tarımın yok olduğu bir dönemde, köylerimize, köylülerimize her geçen yıldan daha fazla değer vermeliyiz…

Onları mağdur edeceğimize, onlara daha çok yardımda bulunmalıyız…

Su saati değil sanki motor!

Kartepe Uzunçiftlik’ten arayan bir vatandaş, su saatinden şikayetçi oldu. Vatandaş, “ İSU yetkilileri eskiyen saatlerin yerine yeni saatleri koyuyor. Burada sorun yok. Asıl sorun, yeni takılan saatlerde… Evin içinde musluğu açtığımız zaman, saatte “tık.. tık… tık… “ gibi sesler geliyor. Yeni takılan bu saatlerin çoğunda bu sorunlar diyorlar. İSU yetkilileri, yeni saatleri bir kontrol etsin. Zor durumdayız. Su saatinin çıkardığı ses, insanın içine işliyor” diyor. İSU yetkilileri konuyla ilgilenirse, sorunu çözerse vatandaşlar da büyük dertten kurtulur.

Oy ve Ötesi, sandık gönüllülerini çağırıyor

Şeffaf ve demokratik bir seçim süreci için kolları sıvayan Oy ve Ötesi, 24 Haziran’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri için gönüllü müşahit kayıtlarının başladığını duyurdu. Bu seçimde önceliğin “geçmiş seçimlerde ulaşılamayan sandıkların yoğunlukta olduğu bölgelerde” olacağını belirten Oy ve Ötesi, bu amaçla “Türkiye Öncelik Haritası” uygulamasını hazırladı. Müşahit olmak isteyenler http://sandik.oyveotesi.org/kayitol adresinden kolaylıkla kaydolabilecek. 200.000’in üzerindeki gönüllüsüyle şimdiye kadarki seçimlerde 46 il ve 175 ilçede varlık gösteren Oy ve Ötesi, 24 Haziran için hedefini büyütüyor ve bu kez tüm Türkiye’de sandık güvenliğini sağlamak için gönüllü müşahitlerini bekliyor. Geçmiş seçimlere ait verilere dayanarak hazırladığı “Türkiye Öncelik Haritası” uygulamasını yayımlayan Oy ve Ötesi bu seçimde gönüllü müşahitlerini harekete geçmeye çağırıyor.