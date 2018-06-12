Şirintepe’nin ve Sunar’ın haklı isyanı…

Bazen susarsın, susarsın, susarsın ve öyle patlarsın ki, çok geniş yankı uyandırır…

Yani alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste misali…

Aykut Sunar…

Şirintepespor’un başkan yardımcısı…

Kendisini yıllardır tanıyorum…

Şirintepe’de yaptıkları gerçekten de unutulmaz…

Şirintepe gibi bir semt kulübüne, adeta çağ atlatan, ancak destekler tükenince de çaresiz kalan bir adamın isyanı bu…

Aykut Sunar’ın önceki gün gazetemizin manşetinde yayınladığımız bu isyanı, aslında birçok köklü kulübün de ortak derdi durumuna geldi…

Kentin bir spor profilinin olmaması ve gelişi güzel kulüp kurulmasının, hiçbir denetleme yapmadan destek verilmesinin sonucunu yaşıyor…

Bu tam bir keşmekeş ve kaos ortamıdır…

Dernekler masasına git, at imzayı, kur derneği ve kulübü, yan gel yat…

Gelsin destekler, sonra da liglere katılma !..

Kimi kandırıyorsunuz ?..

Olan da faal olan kulüplere oluyor…

Kaynak dağıtılınca, güç de azalıyor…

Spor yapmayan spor kulüpleri paraları cebine koyarken, spor yapanlar da azla yetinmek zorunda kalıp, şubelerini kapatıyor…

Bu kadar basit olmamalı…

Ama işte maalesef bu kadar basit…

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Aykut Sunar’ın söylediklerine kısaca bir göz atalım…

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“Neredeyse her mahallede 3-4 spor kulübü kurulmaya başlandı... Bu da rant oluşturuyor… Ciddi çalışan kulüpler batağa saplanıyor… ‘Adres kulüpleri!..’ 3-5 kuruş menfaat için spora darbe vuruyor…Parayı cebine koyuyor, faaliyette bulunmuyor”…

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İşte durum bu…

Adres kulüpleri tabiri ‘cuk’ oturuyor…

Bir zamanlar buz hokeyinden ‘curling’e ve voleyboldan basketbola kadar birçok branşta faaliyet gösteren Şirintepespor, şimdi sadece futbolda, o da birkaç branşa kalmış durumda. Sunar “Bazı kulüpler belediyeden bizimle aynı oranda destek alıyor, tek branşta faaliyet gösteriyor, o branşta da sahaya çıkmıyor” diyor.

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Sunar, kendilerine tam destek veren Büyükşehir Belediyesi’nin daha sonra nedensiz bir şekilde tasarrufa gidip, kaynaklarını kestiğini, bunun sonucunda da bir çok branşın kapandığını dile getirerek, onlarca milli sporcusu bulunan buz sporlarında artık hiç bulunamadıklarını dile getiriyor…

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Buz hokeyi sert bir spor ve genelde sorunlu çocuklar dar bu spora ilgi duyuyor… Öfkelerini, enerjilerini böyle tüketiyorlar ve başarılı da oluyorlar…

Pekala buz hokeyi takımı dağıtılınca ne mi oldu?..

Şimdi bu çocuklar eski hastalıklarına döndü…

Buz sporları salonunda olmadık işler yaşanıyor…

Gözümde gördüğüm şeyler var…

Takılan tiplere sizler de bir gün gidin ve bakın !..

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Ve işte Aykut Sunar’ın en can yakıcı sözleri…

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“Biz federasyonlarda bile en üst düzeyde temsil ediliyorduk. Buz hokeyi sporu sert bir spordur. Birçok sorunlu çocuğumuzu topluma kazandırdık. Ama destek kesilince branşlarımızı art arda kapattık. Şimdi salona gitmek bile istemiyorum. Çünkü spora başlattığımız birçok çocuk, yeniden kötü alışkanlıkların ve kötü insanların eline düşmüş durumda bulunuyor. Yüzlerine bakamıyoruz…”

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Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, kentin dört bir yanını spor tesisleriyle donatıyor donatmasına, çocukların da uyuşturucudan kurtulmasına özen gösteriyor ama, bir yandan da kapanan branşlardaki çocuklar sokaklara salınıyor…

Ne dersiniz ?..

Garip değil mi?..