Arılar ve sinekler

Sosyal medya yaşamımızın önemli bir unsuru haline geldi.

Çok ilginç bir o kadar faydalı ve düşündürücü paylaşımlarda yapılıyor. (olumsuz olanlar da var tabi)

En son değerli meslektaşım Ali Metin POLAT’ ın bir paylaşımını okudum ve çok etkileyici buldum.

Sizlerle de bu paylaşımı köşemde paylaşmak istiyorum.

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Arıları ve sinekleri bir şişeye koymuşlar.

Şişenin taban tarafını ışığa doğru, açık olan ağız kısmını da karanlığa doğru yerleştirmişler.

Arıların hepsi ışık olan tarafa doğru üşüşmüşler.

Ama şişenin tabanı kapalı olduğundan çıkmayı başaramamışlar.

Bu arada sinekler, şişenin ağzına doluşmuşlar ve karanlıkta dışarı çıkıp kaybolmuşlar.

Ağzı açık olan şişenin karanlık tarafına doğru tek bir arı bile gelmemiş!

Camın önünde ışığa doğru çabalarına devam etmişler.

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İnsanın aklına hemen arıların akılsızca davrandıkları geliyor.

Ancak daha derinlemesine düşününce; karşımıza bir anıt gibi dikilen gerçek çok farklı oluyor.

NASIL OLURDA ŞİŞENİN AĞZINI BULAMAZLAR!

Bilim adamlarına göre arılar olmazsa, insan yaşamı da olmaz.

Ayrıca nerede, hangi çiçek ile besleneceğini bilen, yüzlerce kovan arasında kendi kovanını bulan ve o kovanın yüzlerce peteği arasından kendininkine yumurtlamayı hiç şaşırmadan uygulayabilen bir canlıdır arı...

Nasıl olur da şişenin ağzını bulup çıkamaz değil mi?

Işığa doğru yürüyenlerin önünde her zaman engeller olacaktır kuşkusuz...

Onlar, engellere rağmen ışıktan vazgeçmeyenlerdir.

Ne tür engel olursa olsun önlerinde, çabalarını sürdürenlerdir.

Ve bu uğurda da gerektiğinde ölebilenlerdir.

Yürek, azim, sevgi, ilkeler, dürüstlüktür bunu yaptıran...

Kendine saygı, yaşadığı topluma saygıdır.

KARANLIĞA YÜRÜYENLERDİR.

Sinekler, karanlıkta sıvışan kaçaklardır.

Karanlığa yürüyenlerdir.

Karanlık düşüncelerdir.

Şişenin ağzının karanlığa bakmasının onlarca hiçbir önemi yoktur.

Sinsi, ilkesiz, yüreksiz, korkak varlıklardır.

Sadece kendi yaşamları söz konusudur.

Nerede yemek varsa, nerede rahat yaşayacaklarsa, nerede çok para kazanacaklarsa oraya giderler.

Onlar için karanlık olması önemli değildir; açık ağızların...

ENGELLERE ALDIRMAZ.

Arıyı kovalamak isterseniz savaşır.

Engellere aldırmaz.

Amacı sadece ışığa ulaşmaktır.

İğnesini sapladığında öleceğini bilerek savaşır.

Ve değerleri için ölür.

Ama sinekler kaçarlar.

Sonra yılışık yılışık tekrar dönerler kovaladığınız yere...

Yemeklerinize, kollarınızın üstüne tünerler.

Pis ayaklarıyla ezerler; yaşadığımız her yeri...

Arılar yumurtalarını yalnızca kovanlarına bırakırlar.

Oysa sinekler her yere yumurtlar, her yerde ürerler.

Çöplüklerde, tuvaletlerde, bataklıklarda…

Onlar için yumurtalarını bırakacakları yerin bile hiç önemi yoktur.

Sinek olup karanlığa mı?

Arı olup aydınlığa mı?

Engellere rağmen ışığa yürüyenlere, ışığa ulaşmak için çabalayanlara, insanca değerler yaratma adına mücadele edenlere ve ışık saçanlara selam olsun.