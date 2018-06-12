Miting eziyeti!

Pazar günü Dolphin İş Merkezinde ofise uğramam gerekti. Saat 17.00 itibariyle her zaman olduğu gibi Adalet köprüsünden giderek Dolphin İş Merkezinin otoparkına aracıma park etmek istedim. Baktım polis barikatı var ve araçları Adapazarı’na doğru yönlendiriyorlar. Adapazarı istikametine giderek Kandıra sapağından geriye döndüm ve tekrar Adalet köprüsüne girdim. Yine Dolphin tarafına giriş yasak.

Mecburen devam ettim, Emniyetin oradan içeri girerek oradan Dolphin İş Merkezine girmeyi düşündüm. Ne var ki, sanat okulunun yanından Perşembe Pazarına doğru içeriye girmek yasak. Sanat okulundan yukarıya çıkarak sağa döndüm. Erenler Bayırından oradan perşembe pazarına doğru yöneldim, yine Dolphinin oraya girmek yasak. Otoparka aboneyim, oraya aracımı bırakmak benim hakkım ama ne mümkün. Yollar belediye otobüsleri ile kapatılmış, araçla içeri girmek imkansız. Baktım ki; kıyamet kopsa, dünya yıkılsa aracımla dolphine giremeyeceğim. Döndüm dolaştım, eski devlet hastanesinin yanındaki eczanelerden birinin önüne arabamı park etmeyi başardım. Bari yürüyerek ofise gideyim dedim.

Bu defa yürüyerek Dolphinin otoparkına girerek, oradan asansörle ofisime gitmek istedim. Ama ne mümkün, asansöre ulaşmak için açılması gereken kapının şifreleri çalışmıyor, kapı içeri girişlere yasaklanmış. Dolphinin yöneticilerinden izinsiz kim bu kapıyı kilitledi, neden kilitledi anlamak mümkün değil. Anlayacağınız ofise gitmek için kullanmam gereken asansöre de ulaşamadım.

Tekrar dışarı çıktım, yürüyerek giriş katından duyarlı kapıdan Dolphine girdim ve hele şükür ki ofisin olduğu ikinci kata ulaşabildim. Ofis, Perşembe Pazarına bakıyor. Ofisin anahtarını çıkarttım tam kapıyı açacağım ki ne göreyim, yanımda bir polis memuru, siz kimsiniz diye sormaya başladı. Ben avukatım, ofis de benim ofisime gireceğim kardeşim dedim. Üstünüzü aramam lazım diye tutturdu. Avukatlar ve ofisleri aranmaz biliyorsun, dedim. Biliyorum ama aldığım emir bu dedi. Artık pes etmiştim. Bu arada mesleğim icabı polis memurlarının zorluklarını, sıkıntılarını bilirim. Emir almıştır, kalbini kırmayayım dedim ve üstümü arattım. Sonunda büyük bir mücadele ile ofisime ulaşabildim.

Bugün başka şeyler yazacaktım. Ama yaşadığım şeye şaşırdım. Herkesin benzer zorluklar geçirdiğini biliyorum. Bu yüzden bu konuya yazma gereği hissettim. İnsanın abonesi olduğu otoparka aracı ile girmesi, hatta yaya olarak girmesi miting gerekçesi ile böyle yasaklanır mı? Daha bir gün önce aynı alanda Muharrem İnce’nin mitingi vardı. Hiç buna benzer en küçük bir şey yaşanmadı. AK Parti mitinginde kimi kime karşı korurlar, neden bu kadar kraldan fazla kralcı olunur, anlamak mümkün değil? Bütün vatandaşların da aynı duyguları paylaştığına eminim. Bu ülke seçimden ve mitinglerden bıktı, yoruldu. Bir de mitinglerde vatandaşa çektirilen eziyete yazık değil mi?

Adım gibi biliyorum ki bugün bu alanda görev yapan emniyet güçleri de çocuklarından uzak, hafta sonu sıkıntılı çalışıyorlar. Hatta belki de belediye çalışanları mitinge zorla götürülmüş olabilir. Böyle demokrasi olur mu ? Görünen o ki; muhalefetin mitingi halkın mitingi, iktidarın mitingi, millete eziyet çektiren Devlet mitingi haline gelmiş. İktidar bu ülkede Devlet olanaklarını kullanır, lüks araçlar, eskortlarla yolları tıkar anladık da insanlara miting eziyeti çektirmek de nedir anlayan var mı ?