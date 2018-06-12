Alikahya Kadın Doğum’un aciline TAKVİYE yapıldı!

Her şeyin başı sağlık diyoruz…

Ama sağlığımıza yeterince dikkat ediyor muyuz?

İşte bu tartışılır…

Türkiye’de sağlık sektörü gelişiyor…

Hastaneler çoğalıyor…

Hastaneler çoğalıyor, ama hasta sayısında da sürekli artış var…

Yetiğimiz her şey hormonlu, kanserojen maddeler içeriyor…

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Gelelim asıl konumuza;

Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne bağlı olan Alikahya Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’nin Acil Servis’indeki personel yetersizliği nedeni ile vatandaşlar mağdur oluyordu.

Hasta yoğunluğu oldukça fazla olan hastanenin acil servisinde gittikçe personel sayısının azalması, serviste aksamalara yol açarken, çalışanlarda huzur ve moral bırakmıyor, bu moralsizlik herkese yansıyordu…

ANCAK YÜZLERİ GÜLMÜYOR

Hastalar ve yakınları yaşanan durum üzerine;

“Buranın çalışanları çok özverili, hiç durmadan çalışıyor ancak yüzleri gülmüyor, doğal olarak beklediğimiz ilgiyi göremiyoruz.

Çok kutsal bir iş yaptıklarının farkındayız.

Ne zaman hastaneye gelsek hep aynı kişileri görüyoruz.

Galiba bu kişiler bölünerek çalışıyor” diyorlar.

GEREKLİ TAKVİYELER YAPILDI

Halk, buradaki çalışanların sayılarının standart bir seviyeye çıkarılması yönünde hem fikirdi.

Bunun üzerine harekete geçen hastane yönetimi gerekli olan takviyelerin yapılması için çalışmaları yaptı ve acile atanan sağlıkçılarla hem vatandaşlar, hem de çalışanlar rahat bir nefes aldı.

AHDİM OLSUN Kİ!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, reklamlarda “Ahdim olsun ki”… cümlesiyle başlayan vaatlerde bulunuyor… CHP milletvekili Haydar Akar’ın da bir ahtı var… Önceki gün Körfez’deki seçim bürosunda konuşan Akar, AKP’nin seçim öncesinde emekliye, işçiye ikramiye, çalışma şartlarının iyileştirilmesi gibi vaatler verdiğini belirterek, “Bunları duydukça gülüyorum. İnsan sormaz mı bu zamana kadar niye yapmadınız da elinizi tutan mı vardı diye? Ve son olarak onların kullandığı sloganla kendilerine seslenmek istiyorum; Ahdım olsun ki seni oradan indireceğiz” dedi. HDP’nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, Erdoğan için, “Seni başkan yaptırmayacağız” dedi, şimdiye kadar dediğini yaptı. Bakalım Akar’ın kehaneti tutacak mı?

HDP, MECLİS’E GİREMEZSE NE OLUR?

HDP Kocaeli Milletvekili Adayı Dr. Ömer Faruk Gergerlioğlu, HDP’nin meclise girememesi durumunda TBMM’deki milletvekili dağılımına ilişkin yaklaşık bir tahminde bulundu. Gergerlioğlu dedi ki; Eğer HDP meclise giremezse AKP ve MHP’nin kurduğu Cumhur İttifakı en az 403 civarında milletvekili çıkarabiliyor. Eğer HDP mecliste olursa, bu sayı yaklaşık 297 civarında oluyor. Tek sesliliğe karşı çoğulcu demokrasiyi savunmak için mutlaka Meclis’te olmayız.” Gergerlioğlu’nun hesaplarına göre HDP Meclis’e girerse, Cumhur İttifakı 297 oy alacak. Yani çoğunluğu sağlayamayacak… Yani Gergerlioğlu, bu tahmini yaparak, HDP’nin Meclis’te olmasının altını çiziyor…

KANDİL SİMİDİ DAĞITIRKEN BARİ SİYASET YAPMAYIN!

AKP İzmit İlçe Kadın Kolları, Kadir Gecesi dolayısıyla Doğu Kışla Parkı, Alikahya, Kuruçeşme, Yürüyüş Yolu, Seka Park ve otogar bölgelerinde kandil simidi dağıttı. Allah kabul etsin… Ama, kandil simidi dağıtırken “Rabia” işareti yapmak, hiç hoş olmadı. Zaten her yerde siyaset yapıyorsunuz, bari kandil simidi dağıtırken siyaset yapmayın