Patates-soğan kaç lira, haberiniz var mı?

Evin alışverişini ben yaparım.

Yıllardır…

Hiç üşenmem, kendime yük görmem, hoşuma gider.

Hafta içi markete (Bay Bakkal) uğrarım, hafta sonlarında da mutlaka pazar yaparım.

Balaban’da oturduğumdan Maşukiye pazarına giderim.

Pazarcıların hemen hemen hepsini tanırım.

Ayaküstü laflarız, güncel konuları konuşuruz…

Nabız tutarım, gelişen olaylarla ilgili ne düşündüklerini öğrenirim.

Hangi sebze, hangi meyve hangi tezgâhta daha tazedir ve daha uygun fiyatla satılır, bilirim.

Fiyatı artan ürünlerin, fiyatlarının neden arttığını sorgularım.

***

Önceki gün…

Öğleye doğru yine pazardayım.

Satın alınacaklar listesinde patates ve soğan da var.

Her zaman üstünde fiyat yazar…

“Üç kilosu, beş kilosu 10 lira” gibi…

Bu hafta etiket yok.

Ben de genelde düz hesap olsun diye 10 liralık patates, 10 liralık soğan alırım.

Bir tarafta dursun nasıl olsa bir şey olmaz, diye düşünürüm.

Satıcı, “Soğan da patates de bu hafta yükseldi” diye söze girdi.

Sandım ki, 50 kuruş arttı.

Öyle ya, daha bir iki hafta öncesine kadar 1 lira civarında olan, hatta 1 liranın altına inen fiyatlar, artsa artsa ne kadar artar?

“Üçe dörde katladı” dedi delikanlı.

Patates de 4 lira, soğan da…

Haydi, buyurun bakalım!

Tamam, patates ve soğanın 1 veya 1.5 liradan satılması da komikti.

Ama fiyatların birden üçe dörde katlanmasına da ne demeli?

Hem de tam hasat mevsiminde.

Ürünlerin fiyatları genelde hasat günlerinde düşük olur.

Patates ve soğan bugün bu fiyattan satılıyorsa, kış aylarında kaç liraya çıkacak?

Yılın sonuna doğru 6-7 liradan mı yiyeceğiz?

Bu anormal artışın sebebi ne?

Patates ve soğandaki bu anormal fiyat artışının nedenini düşündüm.

Acaba petrol fiyatlarının artması mı?

Yoksa üretim azlığı mı?

Hangisi?

Her ikisi de olabilir.

Nakliye fiyatlarının artmasına bir de üretim azlığı eklendiyse, işte sana “haklı zam gerekçesi”!

Dün Haber Müdürü Bülent Ekinci’ye “Şuna bir bak” dedim.

Soğan-patates toptancılarıyla konuşup döndü.

Fiyat artışındaki temel neden, ürerim azlığıymış.

Nakliyenin pahalanması da fiyat artışında etkili olmuş.

Bu, bizim gibi üretimin planlanmadığı ülkelerde sıkça karşılaşılan bir olay.

Üretim çok olur…

Fiyatlar yerlerde sürünür…

Üretici zarardadır, ertesi yıl ekmez…

Ekmeyince de fiyatlar yükselir.

Yine böyle bir dönem yaşıyoruz.

Bu yıl fiyatlar yüksek olunca önümüzdeki yıl herkes eker, bu defa fiyatlar yine düşer.

Bunca acı deneyimlere rağmen üretimi planlamıyoruz, bu işin dengesini bir türlü bulamıyoruz.

İnşallah…

Bizim becerikli mi becerikli yöneticilerimiz…

Pahalandı diye…

Patates ve soğan ithal etmeye kalkmazlar.

Yoksa gıdada dışarıya bağımlı olmadığımız bir patates soğan kalmıştı, mutfaklarımızın bu iki temel ürününde de dışarıya el açmak zorunda kalırız.

GÜNÜN SORUSU

ZAMAN TÜNELİ

1)Meral Akşener muhtarlar derneğini ziyarette

Yıl, 1995… Meral Akşener, DYP’nin çiçeği burnunda bir milletvekili… Siz bu fotoğrafı siyah-beyaz olarak görüyorsunuz, gözünüzde canlandırın diye yazıyorum, üstünde çok sevdiği kırmızı ceketi var. Karşısındaki, Süleyman Şen… Dönemin muhtarlar derneği başkanı… Bakın 23 yıl önce Süleyman Şen de ne kadar gençmiş. Tıfıl bir delikanlı… O günlerden güzel bir anı.

2)Turan Dumlu, seçim konuşmasında

CHP’li Turan Dumlu, kendisini tanıyan herkesin sevdiği, saydığı, takdir ettiği bir isim. Samimi söylüyorum, bugüne kadar hakkında tek olumsuz söz duymadım. Ancak kısmetsiz mi kısmetsiz! Siyasi kısmetsiz… Milletvekili adayı oldu seçilemedi, Gölcük Belediye Başkanlığı’na aday gösterildi yine sonuç alamadı. Az farklarla… Bu fotoğraf 1999 milletvekili seçiminden… Duvarda Deniz Baykal’ın, Sefa Sirmen’in ve Vedat Kaya’nın posterleri asılı. Sefa Sirmen’in posteri Deniz Baykal’ın posterinden daha büyük. Vedat Kaya, o dönemde CHP’nin İhsaniye Belediye Başkan adayı idi, seçilemedi. Fotoğrafa şöyle bir bakın, Turan Dumlu 19 yıl önce ne kadar da gençmiş.