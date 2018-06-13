Bilimsel olarak kanıtlanmıştır ki; insanın öncelikli yaşamsal ihtiyacı karnını doyurmak, yediklerini dışarı atabilmek ve cinsel ihtiyaçlarını karşılamaktır.

Ancak, insanı “İNSAN” yapan ya da insanlığından uzaklaştıran “kültürel kimliğidir!”

Kültürel kimliğin temeli ailedir.

İnsan yavrusu ilk ve temel kültürel değerlerini ailesinde yaşar ve öğrenir.

Sonra, yaşadığı mahalle, kent ve ülke ölçeğinde “kültürel kişiliği” oluşur. Ve insan, kendi kültürel değerlerini yaşayabildiği toplumsal çevrede mutlu olur.

8 Mayıs 1945’de “Nazi Almanyası” teslim olmuştu.

Her savaş, yıkılan her şeyin yeniden inşasını hedefler! Aslında kazanan silah ve inşaat sektörünün küresel güçleridir!

23 Mayıs 1949’da “Federal Almanya” kurulur. Berlin ikiye bölünmüş, “Doğu Berlin” Sovyet egemenliğine terk edilmiştir.

Federal Almanya’ya “Marshall Yardımı” sunulur!

İlginç olan şudur;

Federal Alman yönetimi, gelen yardımla öncelikle “Berlin Operası” onarımına başlamıştır!

ABD’li görevliler sorar; “Neden önce Opera binası? Bunca yıkılmış bina varken, kent bir harabe halindeyken?”

Alman yöneticinin yanıtı şöyledir; “Önce yıkılan insanı onarmalıyız! Kentin onarımını her koşulda yaparız!”

Berlin Operası, 1742 yılında kurulmuş.

Aynı yıllarda Osmanlı’da neler oluyordu?

İran’la savaşılıyordu! Sonrasında da yalnızca savaşlar ve entrikalar vardı.

Peki, 21. Yüzyılın Türkiye’sinde neler oluyor?

Adında “ATATÜRK” olduğu için, bir “ulusal servet” Atatürk Kültür Merkezi (AKM) bilerek ve inatla uzun yıllar boş bırakılıp çürütülüyor ve konunun uzmanlarının “onaralım” önerilerine karşın inatla ve keyifle yıkılıyor!

Bu ülkede son 16 yıldır “kültür, sanat ve sanatçıya” yönelik nice hoyratlık örnekleri yaşandı. Son örnek; Marmara Üniversitesi Müzik Bölümü’nün “yer yok” gerekçesiyle kapatılması!

Bu nasıl bir anlayış?

Sanata ve sanatçıya nasıl bir düşmanlık?

Ya orada okuyan ve müziğe gönül vermiş gençlerin manen yıkılışları nasıl onarılacak?

Bu ülkede “Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası” var! Ne yazıktır ki, son Cumhurbaşkanımız bu orkestranın hiçbir konserini onurlandırmamış!..

Ne diyor Mustafa Kemal Atatürk?

“Efendiler; milletvekili olabilirsiniz, Bakan olabilirsiniz, hatta Cumhurbaşkanı olabilirsiniz. Fakat sanatkar olamazsınız!”

Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir!

Eğitim, kültür ve sanattan koparılan bir toplum;

Düğünlerde silahla eğlenir ve masum insanların canını alır!

Düğün konvoylarıyla GÜRÜLTÜ üretir; uyuyan çocukları, sınava giren öğrencileri, hastaları, sabah vardiyasından çıkıp uyumaya çalışan insanları rahatsız eder!

Ana yolları keser, görgüsüzce topaç çevirir gibi araç çevirir ve bunu “mutluluk ve eğlence” sayar!

Ve, ekmeğini kazanmak için gittiği ve yaşadığı bir Avrupa ülkesinde aynı hoyratlıkları yapar, kendini ve ülkesini rezil eder! Bunu bir “kültürel örnek” sayar ve yeniden yapacağını söyler!

Bu hoyrat, bu cahil, bu kültür ve sanattan yoksun insancıklar nasıl oluşuyor?

Kültür ve sanata, barış içinde kardeşçe yaşamaya düşman, insanları “KİN ve ÖFKE” ile düşman kılarak siyasal ikballerini sürdürmeye çalışan kirli siyasetçiler yüzünden!

Doğa ve insanla barışık, doğaya ve insana kıymayan, insanın “İNSANCA YAŞAMASI” için çaba gösteren, sanata ve sanatçıya saygılı siyaset insanlarına saygıyla…