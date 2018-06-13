Yarımca ve elektrik kesintileri

Körfez ilçesinin en kalabalık bölgesi, Yarımca Mimar Sinan Mahallesi olarak bilinir. Yarımca bölgesinin, hatta Körfez’in merkezi diyebileceğimiz bu mahalle sık sık elektrik kesintileri yüzünden insanları hayatından bezdirmiş.

Hemen her yağmurda elektrik kesintisi yaşayan Mimar Sinan Mahallesi’nde gün içinde de kesintiler yaşanıyor.

Özellikle cadde üzerindeki esnafları güç duruma sokan ve iş yapamaz hale getiren bu elektrik kesintileri yaz kış devam ediyor.

Körfez Yarımca Mimar Sinan Caddesi üzerinde esnaflık yapan bir okurumuz, dün arayarak, “Bir gün önce 09.00 ile 12.00 arasında elektriklerim kesikti. Öğlene kadar iş yapamadık. Şimdi yine elektrikler kesildi ve saat 12.00’da geleceği söyleniyor. Biz bu sıkıntıyı sürekli yaşıyoruz. SEDAŞ’ın Yarımca’daki elektrik kesintilerine bir çözüm bulmasını istiyoruz” diyor.

Sık sık elektrik kesintisi yaşanan bölgede pek çok iş yeri kendine birer jeneratör edindi ancak onlar da uzun süren kesintiler yüzünden jeneratörlere çok yüklendiklerini söyleyerek, “Hem maliyet artıyor, hem jeneratör egzozundan çıkan duman bölgede ağır bir koku yaratıyor” diyerek yaşadıkları olumsuzlukları dile getiriyorlar.

İsmail Özkar, mavi kapak topluyor

Başiskele Mehmetağa Mahalle Muhtarı İsmail Özkar şu sıralar mavi kapak toplayarak, ihtiyaç sahipleri için tekerlekli sandalye arayışında. Daha önce Beyoğlu Belediyesi’nde 4 adet tekerlekli sandalye alıp ihtiyacı olanlara veren Özkar, şimdi de topladığı kapakları, Başiskele Muhtarlar Derneği Başkanı İlhan Altıntaş’a teslim ediyor. Dernek toplanan kapaklarla yeni tekerlekli sandalyeler alarak ihtiyaç sahiplerini sevindirecek.

İzmit’e yeni konteynırlar

İzmit Belediyesi, şehrin dört bir yanına yeni tip çöp konteynırları yerleştiriyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri ilk etapta her biri 5 bin lira olan 120 adet yeni tip çöp konteynırı alındığını, bunlardan 80’inin mahallelere montajının tamamlandığını söylediler. Dekoratif tasarımı, kullanımı ve kapasitesiyle eski konteynırlara göre çok daha kullanışlı olan yeni tip çöp konteynırlarının montaj çalışmasının devam ettiğini söyleyen yetkililer, “Yeni konteynırlar eski konteynırların 7 katı çöp almaktadır. Pedallı kol sayesinde açılan çöp konteynırları ağırlığı sayesinde sağa sola çekilme sorununu da ortadan kaldırmaktadır” dediler.

Balaban Muhtarlığı çok güzel oldu

Kartepe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Balaban Mahallesi Muhtarlık Binasının sundurma ve çevre düzenlemelerini yaptı. Balaban Mahallesi Muhtarı Hasan Erkan tarafından yapılan başvuru sonrasında belediye ekipleri muhtarlık binasında inceleme yapması sonrasında hemen çalışmalara başladı. Mahalle Muhtarı Hasan Erkan, “Muhtarlık binamızın sundurması ve çevre düzenlemesi artık cevap veremez duruma gelmişti. Talebimizi en kısa sürede dikkate alıp, yerine getiren başta Kartepe Belediye Başkanımız Hüseyin Üzülmez olmak üzere bütün ekip arkadaşlarına teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

İzmit Kart projesi çok iyi gidiyor

İzmit Belediyesi ihtiyaç sahibi ailelere destek olmaya devam ediyor. Bir yıl öncesine kadar ihtiyaç sahiplerine kolilerle gıda yardımı yapıldığını söyleyen yetkililer, “2017 yılında aldığımız kararla ihtiyaç sahiplerine koli yerine İzmit Kart vermeye başladık. Böylelikle vatandaşlar anlaşmalı yerlere giderek kart sayesinde neye ihtiyaç duyarlarsa onu alabiliyorlar” dediler. Halen 926 kişiye İzmit Kart ile düzenli şekilde her ay 100 lira destek olunduğunu da ifade eden ilgililer, “Kartlara her ayın 15’inde yükleme yapıyoruz. Bu ay bayram nedeniyle kartlara erken yükleme yapıldı” şeklinde konuştular. İzmit Kart almak isteyenlerin muhtardan alacakları fakirlik belgesi, Nüfus Müdürlüğü’nden nüfus kayıt örneği ve kimlik fotokopisiyle birlikte İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne başvurabilecekleri de kaydedildi.