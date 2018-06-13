Bilim adamları,böyle gelmiş böyle gider deseydi ne olurdu?

Geçtiğimiz hafta Dünya Çevre Günü idi… Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Sait Ağdacı, Çevre Günü ile ilgili önemli uyarılarda bulundu… Yoğun gündem nedeniyle Ağdacı’nın bu önemli açıklamasını köşeme taşıyamamıştım… Önemli uyarılarda bulunan Ağdacı, değerlendirmede bulundu; “Dünya Çevre Günü olarak kutlanmasına sebep olan 1972 Stockholm İnsan ve Çevre Konferansı’nın, yani dünyanın ilk Birleşmiş Milletler çevre zirvesinin 46. yılı. Yani dünya 46 yıldır çevre gününü kutluyor.

**

Ama son 46 yıldır, insanlığın üzerinde yaşadığı gezegene, kendi hırsları ve açgözlülüğü nedeniyle ödettiği bedel de giderek büyüyor. Dünyanın en önemli bilim insanlar;, eğer böyle gelmiş böyle gider demeye devam edersek, küresel ısınma, kuraklık, iklim felaketleri, ormansızlaşma, canlı türlerinin ve biyoçeşitliliğin ortadan kalkması ve ekolojik krizin geri dönülmez noktaya gelmesi nedeniyle, önümüzdeki yıllarda üzerinde yaşayabileceğimiz özelliklere sahip bir dünyanın kalmayacağını net bir şekilde belirtiyorlar,

KİŞİLİKSİZ BİR TOKİ ŞANTİYESİ

Yeşil mücadelelerin geliştirilmesi çok önemli… Yıkıcı eylemlerin en ciddi göstergelerinden biri de kentlerde yaşanıyor. Kentsel dönüşüm adı altında bütün doğal ve kültürel değerler yok sayılıyor. Kentsel dönüşüm, kentlerin tarihinin ve kimliğinin inkar edilmesi, insanların yıllardır oturdukları mahallelerden sürülmesi ve kent merkezlerinin sermayeye peşkeş çekilmesi, bütün ülkenin kişiliksiz bir TOKİ şantiyesine dönüştürülmesi anlamına geliyor.

Bu yıkıcı eylemlere karşı elimizde güçlü alternatiflerimiz var. İnsanın doğayla bağını yeniden kurmayı amaçlayan yeşil mücadeleleri geliştirerek, dünyayı değiştirmeye bugünden başlayabiliriz…

BÜYÜK KRİZ, ÜÇLÜ BİR

KRİZDİR

Günümüzde bütün dünyaya yayılan büyük kriz, üçlü bir krizdir. Ekolojik, ekonomik ve sosyal krizin bir arada olduğu bu dönemde, kapitalist sistem bugüne dek içine düştüğü en derin krizi yaşıyor. Bu krizden nasıl çıkacağımızı anlamak için krizin ekolojik tükeniş ve iklim değişikliği nedeniyle kalıcı bir hale geldiğini görmek zorundayız. İnsanlığın ve gezegenin bu krizle çöküşe uğramasını önlemenin tek yolu, çözümün sistem değişikliğiyle mümkün olduğunu görmektir. Ancak dünyayı değiştirmek için bekleyecek tek bir dakikamız bile yok.

Gelecek kuşaklara yaşanabilir bir dünya bırakmak için yeşil ekonomi politikalarını uygulamanın, bu politikalarla işsizliğe ve yoksulluğa karşı da kesin çözümler geliştirmenin mümkün olduğunu unutmamalıyız.

Bir 46 yıl daha Dünya Çevre Günü vesilesiyle şikayetlerimizi tekrarlayacak vaktimiz kalmadı. Bugün yeşil bir geleceğin ilk günü olsun”

**

ÇÖP FABRİKASI OLAYI

Çevre Mühendisleri Odası (ÇMO) Kocaeli Şube Başkanı Sait Ağdacı’nın görüşleri böyle… Ağdacı, son zamanlarda İzmit Umuttepe’ye yapılması planlanan çöp fabrikasıyla ilgileniyor… Çöp fabrikasının bu bölgeye yapılmaması için büyük uğraş veriyor… Kent halkını bilinçlendirmeye çalışıyor… Hatırlanacağı gibi yetkililer göstermelik bir ÇED toplantısı yapmış, salonu dolduran yüzlerce vatandaş, ÇED toplantısına tepki göstermiş, toplantıyı yaptırmamıştı…

SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Sözde ÇED toplantısı tutanakları, Bakanlıkta… ÇMO başta olmak üzere birçok STK, ÇED toplantısına itiraz etti… Süreç devam ediyor… Bakalım bu süreci kim kazanacak… Şu bir gerçek ki, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne 3 kilometre yakınına yapılmaya çalışılan çöp fabrikası, Kocaeli’nin ekolojik dengesini de bozacak…

Eryarsoy, Erdoğan ile mitingde selfie çekti

AKP Kocaeli İl Başkanlığı’nın Pazar günü düzenlediği mitingin yankıları devam ediyor. AKP İl Başkanlığı, 100 bin kişi hedefliyordu… Ama mitingle ilgili kimileri 50 bin, kimileri 70 bin kişi katıldı diyor. Şu bir gerçek ki AKP İl Başkan Vekili Abdullah Eryarsoy’un performansı beğenildi. Sanki vekil gibi değil de, il başkanı gibiydi. Eryarsoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çektiği selfieyi sosyal hesabından paylaştı. Hem Erdoğan, hem de Eryarsoy mutlu gözüküyordu.

Helal olsun CHP’li Ebru Küçükaydın’a

CHP’nin altıncı sıra milletvekili gazeteci-yazar Ebru Küçükaydın, sanki birinci sıra milletvekili adayıymış gibi çalışıyor… Özellikle Başiskele- Gölcük, Değirmendere ve Karamürsel’de mekik dokuyor… Küçükaydın, aday adaylığını açıkladıktan sonra bir yazı yazmıştım. Demiştim ki; “Ebru Küçükaydın, CHP’ye artı değer katar.” Küçükaydın beni yanıltmadı ve performansıyla sadece CHP’lilere değil, diğer partililere de parmak ısırtıyor… Küçükaydın, bu performansıyla alkışı hak ediyor.

HDP, 7 Haziran’dan daha mı güçlü?

HDP Kocaeli Milletvekili adayı Av. Kureyş Bilgiç, önceki gün Sakarya’nın Arifiye İlçesi’ndeki seçim bürosu açılışına katıldı… Bilgiç burada bir konuşma yaptı… Tüm baskılara rağmen HDP’nin 24 Haziran seçimlerinde, 7 Haziran’da olduğundan daha da güçlü çıkacağını söyledi… Hatırlanacağı gibi HDP, 7 Haziran seçimlerinde Kocaeli’de 1 milletvekili çıkarmış, 1 Kasım’da yapılan seçimde de vekil çıkaramamıştı… Bilgiç, HDP’nin 7 Haziran’dan daha güçlü olduğunu söylüyor. Açıkçası, bunu hissetmiş değiliz… HDP barajı aşarsa, buna en çok AKP’liler üzülür… Zira HDP’nin barajı geçmesi demek, AKP’nin en az 60-70 milletvekili az alması demek…

Göster karneyi, kap bileti

Faaliyet gösterdiği Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Bolu illerindeki vatandaşların hayatlarına dokunmaya önem veren Sepaş Enerji, bu yıl ikincisini düzenlediği ücretsiz bilet etkinliği kapsamında karnesini alan 2.000 çocuğu mutlu etti. Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Bolu’da karnelerini alarak yaz tatiline çıkan 2000 çocuk karnelerini göstererek, ücretsiz sinema biletlerini aldı. Çocuklar bu uygulamadan çok mutlu oldu.