Muharrem İnce’nin “Kürt sorunu”na yaklaşımı

Muharrem İnce, Diyarbakır mitinginde dedi ki:

*”Adını koyalım, Kürt sorunu… Kürtleri onore edeceğiz, Türklerin kaygılarını da gidereceğiz…”

*”Herkes üç dil öğrenecek. Resmi dilimizi, anadilini ve bir evrensel dili…”

Muharrem İnce’nin bu iki görüşünden birincisine katılmıyorum, ikincisinin altına ise imzamı atıyorum.

Türkiye’de “Kürt sorunu” diye bir sorun yok.

Türkiye’de “terör sorunu” var.

Bu sorunun da ipleri emperyalist ülkelerin (ABD ve AB) elinde…

Defalarca yazdım, bir kez daha yazayım…

PKK, etnik bir kesimin silahlı gücü değildir.

PKK, emperyalist ülkelerin bölgedeki gücüdür.

İpleri, ABD’nin elindedir.

ABD “Otur” deyince oturur, “Yürü” deyince yürür.

Bunu geçmişte çok kez gördük.

Sadece PKK değil, bölgede ne kadar terör örgütü varsa bunların hepsi ABD’nin kontrolündedir.

ABD, bunları bölgeyi dizayn etmek için kullanmaktadır.

Ülkemizde sorun varsa bu sorun “ırksal” değil, “bölgesel”dir.

Bugün Doğu’da ne kadar sorun varsa, benzer sorunlar Batı’da da vardır.

“Dil” konusuna gelince…

Muharrem İnce’nin bu konudaki yaklaşımı doğrudur.

Bir ülkede bir “resmi dil” olur.

İkinci resmi dili kabul edersen, o ülke parçalanmaya gider.

Haa, anadili varmış onu öğrenecekmiş, öğrensin.

Uluslararası geçerliliği olan bir başka dili zaten öğrenmeli.

Benim bakış açım böyle!

“Dil” konusundaMuharrem İnce gibi düşünüyorum…

“Kürt sorunu var” demek ise bana ters geliyor

İşadamı dostlarıma

Türkiye, resmi rakamlara göre 2017’de yüzde 7.4 büyümüştü.

Tesadüf, 2018’in ilk çeyreğinde de yine aynı oranda büyüdüğümüz açıklandı.

Anlayacağınız, şaha kalktık gidiyoruz.

İşadamı dostlarıma söylüyorum, bir daha bana sızlanıp durmayın!

Bakın yüzde 7.4 oranında büyümüşüz, daha ne istiyorsunuz?

Birisi, Aydın Ünlü’ye bir çimdik atsa

MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, “Kocaeli’den 6 milletvekili çıkararak sürpriz yapabiliriz” demiş.

Allah Allah, Aydın Bey sanırım rüyada!

MHP’nin bırakın 6’yı, 1 milletvekili çıkarması bile büyük sürpriz olur.

Birisi, Aydın Ünlü’ye bir çimdik atsa…

Başka türlü rüyadan uyanması zor görünüyor.

GÜNÜN SORUSU

*Ankara’daki evinden gizlice milyonlarca Euro alınan…

O MİLLETVEKİLİ KİM?

Ben soruyorum, cevabını siz bulun!

ZAMAN TÜNELİ

1)Muzaffer Baştopçu, neden çift tabanca taşırdı?

Muzaffer Baştopçu, bir dönemin en renkli siyasetçisiydi. Esprili konuşması ve aşırı kilosuyla dikkat çekerdi. ODTÜ mezunudur. Uzun süre PETKİM’de çalıştı, 1994’te siyasete girdi. 1994-1999 yılları arasında Refah Partisi’nden Körfez Belediye Başkanlığı yaptı. 2002’de AKP saflarına geçti. 2002, 2007 ve 2011 dönemlerinde AKP’den milletvekili seçildi. Artık emekliliğin tadını çıkarıyor. Şimdi o “çift tabanca” olayını anlatayım size. Belediye başkanlığı döneminde hep çift tabanca ile dolaşırdı. Ceketini çıkarınca, biri sağda diğeri solda iki tabanca, olduğu gibi görünürdü. “Ne bu vaziyet başkan?” diye soranlara, cevabı hazırdı. “150 kiloluk vücudumu ancak iki tabancayla koruyabiliyorum…”

2) Bir zamanlar…

Bu fotoğrafın çekildiği yılı kestirmek zor! Ama neresinden baksanız 25 yılı vardır. Ön sıra soldan sağa… Hikmet Erenkaya, İsmail Kalkandelen ve Erol Köse… Erenkaya ve Köse hem belediye başkanlığı hem milletvekillik, Kalkandelen ise sadece milletvekillik yaptı. İkinci sırada kimler var? Av. Veysi Yavuz, Ertuğrul Akalın (Eski Değirmendere Belediye Başkanı), Murat Sirmen (Eski Büyükşehir Genel Sekreteri), Fikret Toker (Eski Bekirpaşa Belediye Başkanı) ve Yavuz Ulugün. Bir zamanlar kentimizdeki toplantıların değişmez isimleriydi.