Sayın Başkan Baran Yarımca tesis istiyor

Eeee, sporun başkenti olmak öyle kolay değil…

Körfezlilerden söz ediyorum…

Metin Özkan ile birlikte gerçekten sporda devrim yapan bir ilçe Körfez ilçesi…

Marka haline gelen 7. Altın Kiraz Turnuvası…

Spor Akademisi…

Yüzme havuzu…

Ve birçok tesis…

Ama bir şey eksik…

Biz eski İzmitliler, Körfez isminden önce Yarımca’yı, Tütünçiftlik’i bilirdik…

Özellikle Yarımca, büyük bir ilçeydi…

Yaz aylarımız sahillerinde geçerdi…

Fransızların tatil köyü, İtalyanların villası vardı…

Biz de belediye çadırlarında konaklardık…

Ama biz daha çok eğleniyorduk…

Hatta İngiliz ve Fransız’lar bize katılılar, villa yerine çadırlarımızı tercih ederlerdi…

Rüya gibi günlerdi…

Körfez bitti…

Rüya da bitti…

Yarımca’nın Petkim açık hava sineması, Açıkhava tiyatrosu unutulur mu?..

Unutmayanlardan biri de Selçuk Güner’di…

Ağabeyini kaybettiği o kentin sokaklarında büyümüştü…

İlçenin bir büyük utancı olan, kentin en eski kulüplerinden Yarımca Spor Kulübü’nün kapanışını hazmedemiyordu… Sezon başı kolları sıvadı, kulübü yeniden canlandırdı, atkılar, saatler yaptırdı, yardım topladı, ama çoğunu cebinden harcayarak, takımını yeniden futbolda lige soktu…

Yarımca yüzme, yelken, basketbol, voleybol takımlarıyla bir zamanların fırtınasıydı aslında…

O fırtına dinmişti şimdi…

Hafif bir rüzgar olarak şimdilik futbolla yeniden başladı macera…

***

Başkanlığa soyunan Selçuk Güner’in ilk gününden itibaren ben ve Ali Köksal arkadaşım yanlarındaydık. Özellikle de Ali Köksal…

Beni de yeniden bu olaya o ısındırdı…

Çünkü benim çocukluğumun bir bölümü ve gençliğimin en güzel dönemlerinden bir bölümü Yarımca’da geçti…

Şimdiki Alparslan Türkeş Stadı’nın yeri bizim kamp yerimizdi…

Yüzmeyi orada öğrendim…

Kızlarla flörtü de…

Bisiklete binmeyi de…

***

Şimdi o Yarımca’nın sembolü Yarımcaspor’un durumunu görüp çok üzülüyorum… Demokratlığını, iyi niyetini takdir ettiğim Körfez Belediye Başkanımız İsmail Baran’a buradan seslenmek istiyorum:

Başkanım Yarımcaspor, o ilçede bir çok kulüpten çok önce tesisi hak ediyor, inanın bana…

Şimdi Asım Uğur hocamın kurduğu Tütünçiflik Duruder Gençlik yok ama, kentin en eskilerinden Yarımcaspor var...

Haydi tarihe geçin…

Yarımcaspor’a bir tesis kazandırın…

Bunu yapacağınıza inancım tam…

Göreyim sizi…

Melih’imiz için Öznur ve Sadettin hocama binlerce teşekkür

Melih Gürbüztürk artık KOÜ’de ve sıkı denetim altında. MS hastalığıyla mücadele veren 90’lı yıllardaki efsane kaptanlarımızdan Melih Gürbüztürk, Kocaelispor ile simgeleşmiş bir isimdir. O zamanlar Melih’in dek kaptanı olan Osman Çakır kaptanımız, onunla yakından ilgileniyor. KOÜ nezdinde girişimler yapan Osman kaptan ve arkadaşları, Melih’in tedavisi için tüm ortamı hazırladılar. Bu beni özellikle duygulandırdı ve gururlandırdı. Kocaelisporluluk duruşu lafta olmaz. İşte böyle bir şeydir. Taraftarın da bu olaya katılmasını istiyorum. Şimdikilere örnek olsun. Bu arada Kocaelispor’un bu efsane futbolcusuna sahip çıkan KOÜ Tıp’tan Öznur Gökkaya hocamıza, Başhekim Zafer Cantürk hocamıza ve de Rektörümüz Sadettin Hülagü hocamıza sonsuz teşekkürler ediyoruz.