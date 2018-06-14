İyi bayramlar

Şüphesiz dünyadaki gelişmeler beraberinde birçok değişimleri de meydana getiriyor.

Bu minvalde 21. yüzyılda genel bir kanaat olarak dünyanın büyük bir köye benzetildiğini görüyoruz.

Bu benzetmenin temel maksadı haber ve bilginin artık müthiş hızla her yere yayılmasıdır. Zira bilindiği üzere küçük yerlerde bilgi akışı hızlı olur.

Hal böyle iken tabiidir ki kültürlerde birbirinden etkilenerek değişime uğruyor. Özellikle globalizmin mantığı çevresinde buna aynılaşmada diyebiliriz. Çünkü kültürler arası farklılık azalmaya, benzeşmeler artmaya başlamıştır.

“Neye göre benzeşme” dendiğinde ise açıktır ki dünyaya hakim kültür neyse benzeşmelerde onun etrafında şekillenmektedir. Maalesef bu durumdan kaçış isegünümüzşartlarında pek mümkün görünmemektedir.

Bu durumdan en çok etkilenen geleneksel kültür öğelerinden birisi de bayramlardır. İster dini ister milli olsun bayramların geçmişte yaşanan birçok ritüeli değişmiş, içerdikleri anlam farklılaşmıştır.

Hangi bayram olursa olsun, bayramların esas amacı milli birlik ve beraberliği sağlamaya yöneliktir.

Ayrıca bayramların önemli bir anlamı da kültür aktarımının sağlandığı platformlar olmasıdır.Gelecek nesillere kültür bayramlar vasıtasıyla da aktarılır.

Bu noktada belirtmek gerekir ki, bir çocuğa davranış kazandırmada en önemli unsur hayattaki deneyimlerdir. Bunda da görsellik önemli yer tutar.

Mesela kendi tecrübemden hatırlıyorum: Çocukluğumda yaşadığım bayramların bende bıraktığı iz akraba ziyareti ve orada yapılan konuşmalar, verilen ikramlar şeklinde oluşmuş.

Çünkü bayramlarda deneyimlediklerim bunlar olmuş.

Dolayısıyla bayram denince benim için anlamını da bu kareler oluşturuyor.

Bugünün çocukları için ise bayramlar, özellikle şehir kültüründe yetişenler için, tatile çıkma vesilesi. Bunun yanında bayram mesajları da bayramın iletişim unsuru olarak algılanıyor.

Aslında bayrama dair bu algı kişiyi yalnızlaştıran bir sürecide beraberinde getirmektedir.

Zira çok güzel bir deyim vardır: “Gözden Irak olan gönüldende ırak olur.” İletişimin temel kaynağı yüz yüze görüşmektir. Bu sağlanmazsa iletişim eninde sonunda sona erer ve dolayısıyla kişi yalnızlaşır.

Yalnız insan ise ürkek ve korkak olur. Dış tesirlerden etkilenip kendini muhafaza etmesi zordur.

Toplum bazında bakıldığında da geleneksel kültüre değil,ona empoze edilen hakim kültür öğelerine entegre olur.

Bu nedenle bayramlarımızı kültürel bir mesele olarak ele alıp, gelecek nesillere kültür aktarımının mihenk taşı olarak görmeliyiz.

Unutmayalım ki tabiat boşluk kabul etmez, bizim bıraktığımız her boşluğu dolduracak şeyler mevcuttur. Önemli olan dolan boşlukların yarın bizleri nerelere götüreceğidir.

Hakkıyla idrak edeceğimiz nice bayramlar dilerim.

Saygılarımla…