Bayramın anlamı nedir?

Yarın, Ramazan Bayramını kutlamaya başlayacağız.

Sağlık sorunu olmayan inanç sahipleri bir ay boyunca oruç tuttular ve ibadet ettiler.

Ramazan, üç kutsal ayın sonuncusu.

Ramazan ayında oruç ve ibadet, bir yönüyle Yaradan’la buluşmak, onun rızasını kazanabilmektir. Öte yandan, yoksul insanlarla maddi ve manevi buluşma, onların da insanca yaşamlarına katkıda bulunabilmektir.

Ve, Ramazan ayında her iman sahibi, çevresinde ve ülkesindeki “yoksulluğun nedenlerini” de düşünebilmelidir!

“Eğer, kul hakkı yenmeyen, adaletli bir yönetim varsa, neden benim ülkemde yoksul ve işsiz insan sayısı sürekli artıyor?” diye düşünmelidir her inanan insan!

Bir aile düşünün; tüm aile bireyleri ortak bir mutluluğu yaşayamıyorsa, o ailede “dirlik düzenlik, mutluluk ve huzur” olabilir mi?

Yaşadığınız mahallede kimi komşularınız yoksulluğun pençesinde kıvranıyorsa ve siz bunun farkında iseniz, mutlu ve huzurlu olabilir misiniz?

Ya ülkenizde?

İşsizlik, yoksulluk ve bu nedenlerden kaynaklanan “parçalanmış aileler” ve yine bu yüzden oluşan şiddet ve insan canına kastetme sizi düşündürmez mi? Üzmez mi? Kaygılandırmaz mı?

Neden bu ülkenin cezaevleri tıka basa dolu?

Neden yeni cezaevleri yapılıyor?

İslam dini, insanın nefsini terbiye etmek, bir başka Yaratılmış insanın da İNSANCA YAŞAMASI için kurallarla doludur.

“Çalmayacaksın, haksız kazanç sağlamayacaksın, kul hakkı yemeyeceksin, bir başkasının ırzına, namusuna, aşına göz dikmeyeceksin, yalan söylemeyeceksin, kin ve öfkeden uzak kalacaksın, yoksulun elinden tutacaksın” demiyor mu Kur’an?

“AKLINI KULLAN” demiyor mu Yaradan?

O halde, “kula kulluk etmek” ve “bir siyasi kişiye boyun eğmek” niye?

Sen, sürünün bir parçası mısın ki, seni güdecek bir ÇOBAN arıyorsun?

Hazreti Muhammet; DİN AKIL SAHİPLERİNE SESLENİR” diyor.

Sen, yaşadığın olaylarda aklını kullanıp başına gelenleri sorgulayabiliyor musun?

Sen, “Hazreti Ömer’in adaletini” bilmiyor musun?

Yaşadığın ülkede bu adaletten eser var mı?

Yüce dinini, inancını kullanan uyanık siyasetçilerin farkına varamıyor musun?

Yarın, Ramazan Bayramı.

Bayram, ailemizle, akrabalarımızla, siyasi olarak farklı tercihlerimiz olsa da, komşularımızla kucaklaşma, BARIŞMA zamanıdır.

Siyaset sahnesinin aktörlerinin de çatal dillerini tutmaları, birbirini “düşman, hain, terörist” olmakla suçlama ayıbından kurtulmalarını diliyoruz!

Ramazan Bayramı’nın tüm yurttaşlarımıza sağlık, huzur, mutluluk ve BARIŞ getirmesi dileğiyle, tüm okurlarımı saygı ile selamlıyor, bayramlarını kutluyorum.