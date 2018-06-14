Türkiye’deki kara tabloyu Kocaeli’de de görüyoruz!

CHP milletvekili Haydar Akar, önceki gün Karamürsel’deydi…

Akar; CHP Karamürsel İlçe Başkanı Ali Kara, Kadın Kolları İlçe Başkanı Hamiyet Eraslan ve ilçe yönetimi ile birlikte Karamürsel Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi, Şoförler ve Kamyoncular Odalarını ziyaret etti…

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Akar, her emekliye 1000 TL verileceğini açıklayan AKP hükümetinin yine ayrımcılık yaptığını belirterek bir de espride bulundu…

Dedi ki; Erdoğan da 24 Haziran’da emekli olacak emeklinin hakkını yine CHP kollayacak…

Akar, yaptığı ziyaretlerde Hükümeti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı eleştirdi…

Türkiye’nin iyi yönetilmediğini söyledi…

Esnafın, işçinin, emeklinin sıkıntı içende olduğunu söyledi…

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Akar’a kulak verelim;

“Ülkemizin içerisinde bulunduğu durum esnafından işçisine, memurundan emeklisine, sanayicisinden çiftçisine tüm kesimleri sıkıntı içerisine sokmuştur.

Kredisi ve bankalara borcu olmayan yok.

Türkiye’deki tabloyu Kocaeli’de de görüyoruz. 24 Haziran da artık değişim kaçınılmaz bu iş tamam diyoruz.

“AKP, CHP’NİN PROJELERİNİ KOPYALIYOR”

AKP, Cumhuriyet Halk Partisi’nin projelerini kopyalıyor…

Bakıyoruz uygulamaya gelince fiyaskolar.

Taşeronda mağduriyet, asgari ücret de mağduriyet, emekliler de mağduriyet var, yani bizim projelerimizi hayata geçirmedikleri gibi yeni mağduriyetler yaratıyorlar…

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KİMİNE 500, KİMİNE 750 TL…

Akar, emekliye verilen 1000 TL. ikramiye ile de eleştiride bulundu…

‘Başbakan Binali Yıldırım, 15 Mayıs’ta AKP grup toplantısında ‘ AK Partinin sözü senettir. Bunun kararı alınmıştır ve yılda 2 sefer emekli maaşı kaç para olursa olsun bakılmadan her bir emeklimize bin lira bayram ikramiyesi verilecektir, nokta. Net eline geçen para, brüt değil" ifadelerini kullanmıştı. Hatta muhalefete biz boş konuşmayız, her emekliye 1000 TL demişlerdi. Ödemeler başladı, ama ilk günden kimine 750, kimine 500 TL yatırıldığını görüyoruz. Daha 20 gün önceki sözlerini unutan Erdoğan’ın bilmesi gereken 24 Haziran’dan sonra kendisinin de emekli olacağını bilmesidir.’

KÖPRÜLER DEVLETİN

Mİ MAFYANIN MI?

Her mitingde Osmangazi Köprüsünü örnek veren Erdoğan’ın daha köprü mü tünel mi bilmediği Osmangazi Köprüsünün 1 yıldaki hazineye yükünün 1 Milyar 300 Milyon TL’dir… Erdoğan kalkıyor Osmangazi Tünelinden Muharrem İnce ne anlar? diyor.

Eyy Erdoğan Avrasya Tüneli ile Osmangazi Köprüsünü de karıştırıyorsun, ama yaptığınız anlaşmalarla her ikisinde de hazineye yani millete bedel ödettiğin doğru.

Şimdi işletmeci firmanın HGS geçişlerine izin vermediği nakit para aldığı gibi iddialar da basın da yer alıyor.

Bu köprüleri devlet yapmadı, evet özel sektör yaptı, ancak bu uygulamalar mafya usulüdür. Kesinlikle 24 Haziran sonrası CHP iş başında olduğunda köprü ve tünellerle ilgili düzenlemeler yapılacak.

Öncelikle dolar kuru üzerinden yapılan anlaşmalar TL olarak değiştirilecek ve köprü ücreti de % 50 indirilecektir. Artık milletin parası ranta ve yandaşa değil yine millete kazandırılacaktır”

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25 HAZİRAN SABAHI YENİ TÜRKİYE

Akar’ın açıklamaları böyle…

Emekliye 1000 TL verileceği söylendi…

Kimi emekliye 1000 TL’den az verildiği benim de kulağıma geldi…

Akar, 24 Haziran’da Erdoğan’ın da emekli olacağını söylüyor…

Herkes bir tahminde bulunuyor…

24 Haziran’a sayılı günler kaldı…

Kim kazanırsa kazansın, şu bir gerçek ki Türkiye 25 Haziran sabahı, yeni bir Türkiye ile uyanacak…

CHP’li Kanko tekstil fabrikasında

CHP’nin dördüncü sıra adayı Prof.Dr. Muhip Kanko, ilçe ilçe dolaşmaya devam ediyor. Kanko, önceki gün Çayırova'da faaliyet gösteren Çiftöz Tekstil fabrikasını ziyaret etti. Kanko, kadınlarla sohbet ederek, 24 Haziran sürecinde destek istedi… Kanko, 1600 lira olan asgari ücretin yetersiz olduğunu belirterek, 24 Haziran seçimlerinden sonra ilk işlerinin asgari ücreti insanca yaşanabilir bir düzeye yükseltmek olacağını söyledi… Doğrusunu söylemek gerekirse, asgari ücret 1600 lira olmuşsa, emekliye 1000 TL. ikramiye veriliyorsa, bunda CHP’nin katkısı çok büyük… CHP bunları dile getirmeseydi, AKP bu projeleri hayata geçirmezdi…

AKP’de Halit Çokan da düştü yollara…

AKP İzmit İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi tarafından düzenlenen programlar devam ediyor. Programda eski vekil adaylarına da görev veriliyor… Bunlardan biri Halit Çokan… Halit Bey geçtiğimiz hafta Erenler Mahallesi’nde ‘Mahalle Buluşması’ programında vatandaşlarla bir araya geldi, soruları yanıtladı. Programa, ilçe yöneticileri Ayhan Şen ve Turgay Aydıner ile İzmit Belediyesi Meclis Üyesi İbrahim Elgin de katıldı. Çokan, yaptığı konuşmada muhalefeti eleştirdi… Çokan, “İzmit, Recep Tayyip Erdoğan'a 24 Haziran'da en büyük desteği vererek 'durmak yok yola devam' diyecek, bu mesele bir siyaset meselesi değil, bir memleket meselesidir” dedi. AKP İzmit SKM’nin işi eski milletvekili adaylarının performansına kalmışsa, AKP’nin İzmit’te ciddi bir sıkıntı içinde olduğunu gösteriyor.

Türkiye, Arapların gözdesi

Medya takip kurumu Ajans Press, Türkiye’ye gelen turist sayısına yönelik yapılan araştırmaya inceledi. Ajans Press’in Türkiye Otelciler Birliği’nin (TÜROB) yaptığı araştırmadan derlediği bilgilere göre, 2018 yılının ilk dört ayında İstanbul’a gelen turist sayısının 4 milyon 200 bine yükseldiği belirlendi. Bu turistlerin ise 967 bininin Arap olduğu görülürken, bu rakamın İstanbul’a gelen her 4 turistten 1’ine tekabül ettiği anlaşıldı. Öte yandan bu yılın ilk çeyreğinde Türkiye’ye gelen toplam turist sayısı da yüzde 45 artış gösterdi. Uzman yorumları incelendiğinde, Arap turistlerin İstanbul başta olmak üzere Türkiye’ye akın etmesinin ana nedenleri arasında; din, ortak kültür, doğa güzelliği, ulaşım kolaylığı, Türk dizi ve filmlerinin Arap televizyonlarında sıkça yer alması gibi etkenlerin önemli rol oynadığı belirtildi.