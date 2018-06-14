Haydar Akar’ın o söylediklerini işte madde madde yazıyorum

Önceki gün öğleden sonra…

CHP Milletvekili Haydar Akar ve arkadaşları “çat kapı” karşımda.

İzmit Sanayi Sitesi’ni dolaşıyorlarmış, eee biz de artık buradayız ya, şöyle bir uğrayalım demişler.

Yanındakileri tanımaya çalışıyorum.

İlker Ulusoy, Mehmet Baştürk, Dalistan Filiz, Engin Eraslan, Berkay Yıldızlı…

Siyasetçiyle ne konuşulur?

Hele seçim döneminde…

Ben sordum, Haydar Akar cevapladı:

*İTTİFAKLAR ÜZERİNDEN SEÇİM TAHMİNİ

Cumhur İttifakı 6, bizim ittifak da 6 milletvekili çıkarır. 13’üncü milletvekilliğini de HDP alır.

*İTTİFAK İÇİ TAHMİNLERİ

Cumhur İttifakı’nda MHP milletvekili çıkaramaz. Altısını da AKP alır. Bizde (millet ittifakı) ise 4-1-1 dağılır. CHP 4, İyi Parti 1, SP 1 milletvekili çıkarır. Diğer ikisinden birinin oyu yetmezse, CHP 5-1 de yapabilir. İttifak içi oy bölünmeleri çok önemli.

*MHP TAHMİNİ

MHP, bu seçimde eriyip bitecek. TBMM’de grup kuracak kadar milletvekili (20) çıkarabileceklerini sanmıyorum.

*HDP TAHMİNİ

HDP barajı aşar. Ben sıkıntı yaşayacaklarını sanmıyorum. Yüzde 11 civarında oy alırlar.

*MİTİNGLERİN KARŞILAŞTIRILMASI

Bizim miting AKP mitinginden daha kalabalıktı. AKP mitinginde neresinden baksanız 5 bin polis vardı. Gelenlerin yüzde 90’ı da toplama…

*AKP’NİN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

Günlerdir sahadayız, ilçe ilçe mahalle mahalle köy köy dolaşıyoruz, AKP’mim milletvekili adaylarıyla bir kez olsun karşılaşmadık.

*MİLLETİN İLGİSİ

Bu seçim, diğer seçimlerden farklı… Daha önceki seçimlerde yüzümüze bakmazlardı, şimdi bizi görünce yüzleri gülüyor, gözleri parıldıyor. Bazı ziyaretlerde “AKP’den geliyoruz” diye bazen takılıyorum, suratlarını asıyorlar.

Haydar Akar çok zayıflamış

Haydar Akar’ı görmeyeli dört beş ay oldu.

Zayıflamış, görüntüsü değişmiş…

Tam “fit”!

10 yaş gençleşmiş…

“Hayırdır, seçimler mi bu hale getirdi?” diye takıldım.

Kasım ayından bu yana yediklerine içtiklerine dikkat ediyormuş.

*Makarna, pilav, tatlı, meyve suyu ve gazlı içecekler kesinlikle yok.

*Meyve, sabah saatlerinde çok az.

*Akşam belirli saatten sonra ağza fermuar çekme…

Yaptığının hepsi bu kadar!

7 ayda, 15 kilo...

Hep söylerler ya, kilo vermek kadar, verilen kiloları almamak da çok önemli…

İzleyelim bakalım, Haydar Bey’in bu “fit” hali ne kadar devam edecek?

Tahsin Tarhan’ın giydirdiği otobüste neden Muharrem İnce’nin fotoğrafı yok?

Dün CHP’li bir vatandaş aradı.

Öfkeli…

“Tanzer Bey” dedi, “biraz önce önümden CHP Milletvekili adayı Tahsin Tarhan’ın giydirdiği otobüs geçti, baktım üstünde kendi fotoğrafıyla Kemal Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafı var. Böyle şey olur mu? Neden Muharrem İnce değil de Kemal Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafını koymuş?”

Vatandaş ilk bakışta haklı mı, haklı…

Merak ettim, acaba bu bireysel bir tercih mi, yoksa kurumsal bir karar mı?

İl Başkanı Cengiz Sarıbay’a sordum, cevapladı:

“Kurumsal bir karar… Benim talimatım… Ben il başkanlığı olarak 15 minibüsü giydirdim, hepsinin üzerlerinde Muharrem İnce’nin fotoğrafları var. Üç milletvekilimize de dedim ki, sizler de giydireceğiniz araçlara genel başkanımızın fotoğrafını koyun! Partili arkadaşlarımız yanlış anlamasınlar, talimat benden!”

Merak edenlere duyurulur.

Kazım Dinç’in sorusu

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Isparta mitinginde “Beni rahmetli Süleyman Demirel ve rahmetli Alpaslan Türkeş yetiştirdi” dedi ya…

Akşener’in bu ifadesi, Sağlık eski Bakanı Kazım Dinç’in dikkatini çekmiş.

Dün telefon açtı, “Meral Akşener neden acaba Tansu Çiller’in adını hiç ağzına almıyor?” diye sordu.

“Sen söyle” dedim, söylemedi, “Sen biliyorsun” diye ekledi.

GÜNÜN SORUSU

*Ankara’daki evinden gizlice milyonlarca Euro alınmasına rağmen polis karakoluna gidip şikâyetçi olmayan…

O MİLLETVEKİLİ KİM

Ben soruyorum, cevabını siz bulun!

ZAMAN TÜNELİ

1)İki değerli insan, ikisi de bugün hayatta değil

Bu fotoğraf, 26 Ağustos 1999 tarihinde Erdal İnönü’nün Kocaeli Üniversitesi’ni ziyaretinde çekilmiş. Büyük depremden 10 gün sonra…

Rektör Prof. Dr. Baki Komsuoğlu, Erdal Bey’e deprem sonrası üniversitenin durumu hakkında bilgi veriyor. Bugün her ikisi de hayatta değil. Erdal İnönü’yü 2007’de, Baki Komsuoğlu’nu da 2008 yılının hemen başında kaybettik.

2)Muhasebecilerin 3 renkli ismi

Ender Şenol, Necat Çakır ve Fikret Gökmen… Kocaeli’de “muhasebeci” veya “mali müşavir” denince ilk akla gelecek isimlerden üçü… Necat Çakır aynı zamanda “yeminli mali müşavir”. Ender Şenol, çeyrek asır Kocaeli Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanlığı’nı yaptı. Bir süredir de bu görevi Fikret Gökmen yürütüyor. Üçü de iyi arkadaşlar… Görüntülerine bakılırsa bu fotoğraf epey önce çekilmiş olmalı.