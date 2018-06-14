Bir Dünya Kupası hikâyesi…

Sene 1974… Çukurbağ’da 1966’da doğan bendeniz, aynı mahalledeyim ve 8 yaşındayım… TV yok… Evinde TV olanlar, ülkenin en zenginleri muamelesi görüyor…

Mahallede bir yaşlı amcamız var…

Eşiyle beraber yaşıyor…

Çocukları Almanya’daymış…

Bir tek onlarda var beyazcam…

Dünya kupası bu kolay mı?..

Mutlaka iz-le-ne-ceeek…

Yalvar yakar oluyoruz yaşlı dedeye…

Biz de izleyelim…

Tabii ki o kadar çocuğuz..

Üstümüz başımız kir pas içinde…

Yaşlı teypze haliyle bizi eve almıyor…

İşte inanılmaz Türk formülü…

Ev tek katlı bir hane…

Penceresi açılıyor…

Biz dışarıdan duvara dayanıp, maçı izliyoruz…

Tabii ki boyumuz yetmediği içi, ayağımızın altına taş koyarak yükseklik sağlıyoruz…

Kural…

Akşam yemeğini yiyip en erken gelen, en baştaki taşa çıkar ve maçı izler…

Böyle tatlı bir yarış içerisindeyiz…

Sonra o büyülü anlar başlıyor…

Beckenbauer, Noenesss, Maier, Cruyfff, Neskens, Breitner, Zoff sıra alıyorlar art arda…

Onları izliyoruz…

Sonra ver elini okulun bahçesi…

Köhne sokak lambaları altında geç saatlere kadar maç yapıyoruz…

Yaz mevsimi…

Okul da tatil…

Eve giren kim?..

***

İşte bugün başlayacak olan Dünya Kupası öncesinde bu duygular içerisindeyim…

Bahis ve dolandırıcılık sarmalındaki futbol, özellikle 1980’lerden sonra yozlaşıyor…

Ya da belki biz büyüyüp, hayatın gerçekleriyle karşı karşıya kalıyoruz…

12 Eylül darbesini görüyoruz…

İçimiz kararıyor…

Dünyamız kararıyor…

90’lı yıllar evlilik sorumluluğu…

2000’li yıllar deprem faciası…

Yani her 10 yılda bir darbe üstüne darbe…

2010’larda emeklilik…

Yaşlılık aylığı !..

Yaşlanıyoruz…

***

Şimdiki çocuklar. Sizim o tatlı heyecanlarımızı yaşayamadı…

Gerçekten üzülüyorum onlara…

Çünkü bizim içerimizde heyecan vardı…

En basitinden hepimiz organiktik…

Memur çocuğuyduk ve kişi başına iki köfte düşerken, doyuyorduk…

Ama şimdi her şey suni ve saman gibi…

20 köfte yesen de doymuyorsun…

Hepimiz kanseriz, ya da adayıyız…

***

Bu duygular içerisinde bugün başlayacak olan Dünya Kupası heyecanı, boğazımıza düğümlenecek mi bakalım?..

Bir yanda Filistin ve Suriye’deki katliamlar…

Diğer yanda hızla sürüklenilen ekonomik kriz…

Isınan iklim şartları…

Manukyan’ın kadınları gibi delik deşik olmuş bir atmosfer…

Vahşi kapitalizm sarmalındaki Dünyam insanı…

Pis silahlanma gayretleri…

3.Dünya Savaşı’na koşar adım giden insanlık…

Dünya kupası heyecanlarımızı çalanlara, bizi kanser edenlere, GDO’su değiştirilmiş iki ayaklı hayvanlara yuh olsun !..

YIL 1974… HAKAN YAĞCIOĞLU… ÇUKURBAĞ-GEBEŞOĞLU SOKAK… (Renklerini sadece kendisinin bildiği forma takımıyla…)

İŞTE DÜNYA KUPASI MACERASI:

YIL KAZANAN TEKNİK DİREKTÖR

2014 Almanya Joachim Löw

2010 İspanya Vicente del Bosque

2006 İtalya Marcello Lippi

2002 Brezilya Luiz Felipe Scolari

1998 Fransa Aimé Jacquet

1994 Brezilya Carlos Alberto Parreira

1990 Almanya Franz Beckenbauer

1986 Arjantin Carlos Bilardo

1982 İtalya Enzo Bearzot

1978 Arjantin César Luis Menotti

1974 Almanya Helmut Schön

1970 Brezilya Mario Zagallo

1966 İngiltere Alf Ramsey

1962 Brezilya Aymoré Moreira

1958 Brezilya Vicente Feola

1954 Almanya Sepp Herberger

1950 Uruguay Juan López

1938 İtalya Vittorio Pozzo

1934 İtalya Vittorio Pozzo

1930 Uruguay Alberto Suppici