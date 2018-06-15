Hayatınız bayram olsun

Yine yeni bir bayramı karşıladığımız bu sabahtan herkese selamlar.

30 günlük oruç ayının bitimiyle ulaştığımız Ramazan Bayramı tüm kentimize ve tüm ülkemiz insanlarına mutluluk getirsin.

Bugün en özel günlerden birini yaşıyoruz. Kimine göre “Şeker” kimine göre “Ramazan” bayramı…

Ama her kese göre bir bayram sabahı.

Küslüklerin bittiği, heyecanla beklenen bayramlar, (o eski hallerinden eser kalmamış olsa bile) halen aynı heyecanı veriyor insanlara.

Bayramın kıymetini bilen, değerini anlayan çocuklar, gözleri kapıda, kulağı zilde olan aileler, tatil için çoktan yola çıkan çalışanlar, hepinizin bayramı kutlu ve mutlu olsun. Her gününüz bayram sevincinde, her gününüz bayram heyecanında geçsin.

İyi bayramlar…

Yarımca’da köpek çeteleri

Körfez Mimarsinan Mahallesinde başıboş köpeklerin sayısı git gide artıyor. Mahalle sakinleri toplu halde gezen köpeklerden ürküyor. Köpek çetesi diye adlandırılan gruplar kimi zaman saldırgan bir hale geliyormuş. Aslında Başıboş köpekler sadece Körfez ilçesinin sorunu değil. Pek çok ilçede benzer sorunlar yaşanıyor. Önlem alınamayan köpek sorununun genel bir politikayla çözülmesi gerekiyor. Köpekleri kısırlaştırıp yeniden şehir merkezlere salınması çözüm değil. Bana sorarsanız bu sorunun çözümü yine vatandaşta. Herkes gönüllü olarak bir köpek sahiplense, hem hayvan dostlarımızla daha iyi anlaşmış oluruz hem başıboş köpek sorununu ortadan kaldırmış oluruz…

Başkan Üzülmez’den Sümeyye Erdoğan’a hediye

Uluslararası Vuslat Platformu tarafından düzenlenen Toplumsal ve Siyasal Hayatta Kadın” konferansında konuşan KADEM Genel Başkan Yardımcısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar’a Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez tarafından hediye verildi. Yapılan organizasyondaki konuşmanın ardından Sümeyye Erdoğan Bayraktar'a, Vuslat Platformu Başkanı Hamza Cebeci tarafından kitap hediye edilirken, Vuslat Platformu Yönetim Kurulu Üyesi ve Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez tarafından el sanatları ile özel olarak hazırlanan tablo hediye edildi.