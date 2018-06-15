Af, adalet ve bayram

Bu Ramazan’a ve bayrama “seçim” damgasını vurdu.

Yatıp kalkıp seçim konuşuyoruz.

Cumhurbaşkanlığı seçimi ilk turda biter mi, yoksa ikinci tura mı kalır?

İkinci turda Muharrem İnce mi, yoksa Meral Akşener mi daha iyi sonuç alır?

Piyasalar seçimlere kilitlendi, seçimden sonra neler yaşarız?

Adliyeler ağzına kadar dava dosyası, cezaevleri tutuklu ve mahkûm doldu, bu adalet işi ne olacak?

Af çıkarmak, sorunu çözer mi?

Hukuk ve adalet sorununu çözemeyen Türkiye, yoluna nasıl devam edecek?

Gündemimiz seçim, seçimi de laf kalabalığıyla ve karşılıklı suçlamalarla geçiştiriyoruz.

Ne iktidarın ne de muhalefetin, “normalleşmek” ve “düzlüğe çıkmak” için elle tutulur bir projesi var.

Yalapşap siyasetle günlerimiz geçiyor.

Böyle bir ortamda Ramazan Bayramı’nı kutluyoruz.

Kim ne derse desin, geldiğimiz noktada en büyük sorunumuz, hukuk ve adalet!

Ülkemizde evrensel hukuk kurallarını işletemezsek…

Adaleti sağlayamazsak…

Diğer sorunlarımızı çözebilmemiz olanaksız.

“Adalet”in önemini vurgulayan çok güzel sözler var.

Peygamberimiz Hz. Muhammed’ten başlayalım:

“Bir günlük adalet, 60 yıllık ibadetten faziletlidir.”

Adaleti bu kadar güzel anlatan başka bir ifade olabilir mi?

Sonra Mustafa Kemal Atatürk’ün sözüne geçelim:

“Adaletin olmadığı bir ülkede, hiçbir şey yok demektir.”

Başka kim ne demiş?

*”Bir kişiye yapılan haksızlık, tüm topluma yapılan tehdittir.” MONTESQUIEU

*”Adalet kutup yıldızı gibi yerinde durur, geriye kalan her şey onun etrafında döner.” KONFÜÇYUS

*”Adalet devletten gelmeli.” ARİSTO

*”Adalet olmadan düzen olmaz.” CAMUS

*”Haksızlık yapıp herkesle birlikte olmaktansa, adaletli davranıp tek başına kalmak daha iyidir.” GANDHİ

*”Medeniyetin ilk şartı adalettir.” FREUD

*”Adalet kanunlarla sağlanamaz, adalet insan ruhundadır.” WHİTMAN

*”Adaleti geciktirmeyeceğiz.” MAGNA CARTA

*”Adaletsizliği işleyen, çekenden sefildir.” EFLATUN

*”Hükümdar köylüden haksız yere yumurta alırsa, adamları bütün tavukları alır.” SADİ

*”Yasama, yürütme ve yargı iç içe geçmişse, anayasa yok demektir.” ROUSSEAU

*”Adalet ortadan kalkarsa, insana değer verecek bir şey kalmaz.” KANT

*”Adaletsiz güç, zalimdir.” PASCAL

*”Özgürlüğün tek yolu, hukuktur.” ÇİÇERO

*”İşkencenin en kötüsü, yasayla yapılanıdır.” BACON

*”Adalet kâinatın ruhudur.” HAYYAM

*”Adalet, erdemdir.” SOCRATES

*”Adalet ancak hakikatten, saadet ancak adaletten doğar.” ZOLA

*”Devleti, adalet devam ettirir.” FARABİ

*”En yüksek mahkeme, en yoksul kişinin talebiyle harekete geçmiyorsa, o adalet komedidir.” BERNARD SHAW

*Adaletsizliği, bir yangından daha çabuk söndürmeliyiz.” HERAKLEİTOS

*”Demokrasi, kamu makamlarının hukuka uygun yükümlülüğünü ve adaletin yansız bir şekilde dağıtılmasını zorunlu kılar.” PARİS ŞARTI

*”Hukuk, ancak kaybettiğimizi anladığımız zaman değerinin farkına vardığımız sağlık gibidir.” CALAMANDERİ

*”Kral olmasına kralım, bundan kuşku yok, ama her aklıma geleni yapamam.” 2. FERDİNAND

*”Yargıçların nihai hakem olduğunu düşünmek, tehlikeli bir doktrindir, despotizme götürür.” THOMAS JEFFERSON

*”Adalet, bütün ahlaki görevlerin toplamıdır.” WİLLİAM GODWİN

*”İnsanların, adil yasalara itaat etme gibi yasal ve ahlaki sorumluluğu vardır. Aynı şekilde, adil olmayan yasalara itaat etmeme gibi sorumluluğu da olmalıdır.” MARTİN LUTHER KİNG

*”Adaletsizliği engelleyecek gücünüzün olmadığı zamanlar olabilir, fakat itiraz etmeyi beceremediğiniz bir zaman asla olmamalı.” ELİE WİESEL

Adaletle kafa ütülemek…

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Biraz fazla oldu, burada kestim.

İnşallah “Bayramda adaletle amma da kafa ütüledi” duygusuna kapılmamışsınızdır.

Çok önemli bir konu!

Fazla uzatmadan bu sorunumuzu çözmemiz gerekir.

Yoksa bunun siyasi, ekonomik ve sosyal faturası çok ağır olur.

“Evrensel hukuk ve adaletin uygulanmadığı ülke” damgası, bizim elimizi kolumuzu bağlar.

Uluslararası siyasette iyice yalnızlaştık, bu yalnızlığımızın derinliği daha da artar.

Hiçbir uluslararası yatırımcı ülkemizle ilişki kurmak istemez.

Toplumsal huzuru sağlayamayız.

Attığımız her adımda, “adalet” önümüze konur.

Şimdiden bu sıkıntının ayak izlerini görüyoruz.

“Size ne, siz kendi işinize bakın” diyemeyiz.

Devletimizi ilelebet yaşatacaksak, evrensel kurallara uymak durumundayız.

Bayramda, bu konudaki düşüncelerimi bir kez daha ifade etmek istedim.

Kaç defa seçim yaparsak yapalım, sorunlarımızı aşamayız.

Sorunlarımızı çözmek için, önce adalet!

Her alanda adalet!

Tüm okurlarımın bayramını kutluyorum.