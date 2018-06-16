Unvan hastalığı

Türkiye’de çok yazıktır ki kişinin unvanı ile onun bilgi ve görgüsü arasında ilişkinin olmadığı durumlarla çok sık karşılaşmak mümkündür. Yani bazı kişiler için unvan her şeyden önemlidir. Böyleleri çevresindeki insanların hep taşıdığı unvana odaklanmasını isterler. Unvan sahibinin etrafındaki bazı kişiler onun bu isteğine öyle kapılır ki sonucunda “yağcılık” olarak tanımlanan durum oluşur.

Her unvan sahibi hiç şüphesiz böyle değil elbette. Onunla muhatap olanların tamamı da böyle değerlendirmeler yapmaz. Ama bizim ülkemizde maalesef çoğunlukla durum böyledir.

Böyle unvan sahiplerinin kendisi yüzünden başkalarının rahatsız olması da çok normaldir. Çünkü unvan sahibine göre kendisi yüzünden rahatsız olanlar, bunu ona saygı göstermekle eşdeğer tutmalıdır. Aman efendim!.. Böyle unvanlı kişiye saygı göstermeyip de ne yapacaksın!.. Onun taşıdığı unvandan daha önemli ne olabilir!

Hiç unutmam sene 1978. Yaşım 34. Mersin’den Konya’ya geliyorum. Çok sıcak bir gün. Mut’tan geçerken otobüs bir evin önünde durdu. Yolcular neden durduk filan diyerek hayıflanıyorlar. Muavin “buradan (…) bey binecek” dedi. (Kişinin unvanını belirtmeyeyim) Otobüste bekledik. Beyefendi bir müddet sonra evinden çıkarak teşrif buyurdular! ellerinde küçük bir çanta. Otobüs tıka-basa dolu. Muavin önde, beyefendi arkada ön kapıdan arka tarafa doğru yürüdüler. En arkada bir tek boş koltuk var. Ama beyefendi arkadaki boş koltuğa yönelmedi, duruşundan muavinin yerinden kaldıracağı yolcuyu beklediği anlaşılıyor.

Muavin bana bakıp; siz arkadaki koltuğa geçin demez mi!. Benim anında reaksiyonumu görünce “Bey ilçenin (….,) sı” dedi. O anda “beyefendi” ile göz göze geldik. Bu isteği çok doğal karşıladığı bakışlarından anlaşılıyordu.

Cebimden o zamanlar hüviyet olarak da kullanılabilen ve Türkiye Mimar Mühendis Odalarından verilen kartımı çıkardım ve muavinin burnuna doğru uzattım:

-“Beyefendi (…) ise ben de mühendisim” dedim.

O beyefendinin! yüzünün aldığı şekli hiç unutmadım. Bütün otobüs bizi dinliyor. Birkaç kelime söyledi özür anlamında, arkadaki koltuğa gitti oturdu.

İşte Türkiye’de bazılarının anladığı unvan budur.

Bu olayı hatırladıkça aklıma, Türkiye’de birçok defa beraber yolculuk yaptığım İtalyan Prof Arru’nun (toprağı bol olsun) anlattığı bir fıkra gelir:

Birisi papağan alacak, satılan yere gidiyor. Papağanlar dizili. Birini gözüne kestirip soruyor: Bu kaç liret (O zamanlar İtalya’da para birimi “lira”, biz Türkçede liret diyorduk) Cevap : 30 000 liret.

- Peki! Ne özelliği var? Söylenen kelimeleri tekrarlıyor.

Bir başkasına bakıyor: Bu kaç liret? Cevap 100 000 liret.

- Pahalıymış… Peki bunun özelliği nedir? Bu papağan söylenen cümleleri tekrarlıyor.

Yanda duran bir başka papağan dikkatini çekiyor: Âdeta kendinden geçmiş, uyuşuk durumda. Adam onun fiyatını sormuş. Bu kaç liret? Cevap; 300 000 liret.

-Vay be! Peki bunun özelliği nedir? Bu hiçbir şey yapamaz, bir kelimeyi bile tekrarlayamaz ve ezberleyemez. Böyle uyuşuk durur.

- İyi ama neden bu kadar pahalı?

- Çünkü diğer papağanlar ona profesör diye hitap ediyor.

Çevrenize bakın, ne yazık ki bu papağana eşdeğer çok insan göreceksiniz.