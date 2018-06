Kartepe’ye hastane yer almalıydı…

Ak Parti, 24 Haziran seçimleri öncesi seçim beyannamesini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla birçok ilde yapılması düşünülen millet bahçeleri, Kocaeli’de de yapılacak. İzmit fuar alanının bu kapsamda dönüştürülmesi dikkat çeken başlıklar arasında yer alıyor. Bunun gibi 8 ilçeye daha Millet Bahçesi yapılması düşünülüyor. Kitapçıkta en dikkat çekici projeler ise ulaşım ve sağlık alanında düşünülmüş. Bağlantı yolları, otoyollar, metro, hızlı tren gibi Kocaeli’nin kangren olan ulaşım sorununda nefes aldıracak projeler göze çarpıyor. Yine bazı ilçelere hastane yapılması, mevcut hastanelerin iyileştirilmesi, ek binaların yapılması da sağlık alanındaki önemli projeler arasında...

Burada esas dikkat çekici olan ise Kartepe gibi gelişmekte olan bir ilçeye hastane yapılmasının yine gündeme alınmaması. İlçe olduğu ilk günden bu yana nüfusu ikiye katlanmış bir ilçeden bahsediyoruz. Kartepe, her geçen gün göç alan, birbirinden dağınık ve uzakta olan 10 belde ve 10 köyden oluşturulan bir ilçe. Bir ucundan diğer ucuna 40 dakikada gidilebilen, sanayinin, turizmin ve lojistiğin merkezi olan bu ilçeye bugüne kadar bir hastane yapılmamış olması bile garip karşılanıyorken, bunun geleceğe dair bile düşünülmüyor olması çok daha acı... Bu bölgede her gün on binlerce insanın çalıştığını da düşünürsek, bırakın devlet hastanesini, meslek hastalıkları hastanesi, fizik tedavi merkezleri gibi alternatif sağlık hizmetlerinin bile olması gerekmez mi? Basit gündelik işlerle, reklam ve algı oluşturmaya yönelik adımlarla Kartepe’de “kent kimliği ”nin oturmasını beklersek, ne yazık ki daha çok bekleriz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli’ye her gelişinde Köseköy’ün ismini mutlaka zikrediyor. Yani bölgeye oldukça hakim. Cengiz Topel’e inerek, gideceği yere buradan gidiyor. Eminim bu konuda halkla bütünleşip, tüm Kartepe bu konuda bir araya gelseydi ve sorun Erdoğan’a ulaştırılsaydı, mutlaka çözüm üretilirdi. Bu konuda yerel yöneticilerin eksikliği çok. Sadece bu işle bile ilgilenen birileri olsa, her yönüyle bir rapor hazırlansa, bu işin hizmetten ziyade bir ihtiyaç olduğu kamuoyuyla birlikte yetkililere aktarılsa, bu sorun muhakkak çözülürdü. Bizde ise, “yapılamazmış, olmuyormuş, şu eksik varmış” gibi bahaneler üretmek işin en kolay yanı. Millet istedikten sonra “bal gibi de” olur ve bunun kabul edilebilir hiçbir mazereti olamaz. Erdoğan’ı gördüğünde karşısında el pençe durup gözüne girmeye çalışmak yerine, “milletimiz hastane istiyor sayın cumhurbaşkanım” diyebilmek için basiret ve feraset sahibi olmak gerekiyor. Mesele halka tepeden bakıp Reis’in yanına yanaşabilmek değil, milletin hizmetkarı olup hayır duası alabilmektir. Hoş bir sada bırakabilmektir.

Önümüzde yine bir yerel seçim var. En azından bu seçimler öncesi şu hastane işini birileri gündeme getirsin. Gerekli kamuoyu desteği de var. Konuyu şov malzemesi yapmadan, gerçekten halkın ihtiyacına cevap verebilecek bir hastane Kartepe’de hayata geçirilmeli.

Seçim öncesi bayram…

24 Haziran’da yapılacak olan seçimlerin bayramdan bir hafta sonraya denk gelmesi, bayram muhabbetlerinin de konusunu belirlemiş oldu. Nereye gidilse seçim konuşuluyor. Ramazanın manevi ikliminden dolayı insanların birbirine karşı daha seviyeli olduğu gerçeğini de bir kenara koyarsak, bu nezaketin ir hafta daha sürmesini temenni ediyor insan. Aynı aileden, aynı haneden farklı düşünen, farklı oy kullanacak insanlar var. Haliyle bu seçimlerde bölünmeye, parçalanmaya mahal vermemek gerekiyor. En önemlisi de kimse kimsenin vatanseverliğini, ülkeye olan bağlılığını verdiği oy üzerinden yargılamamalı. Seçimler gelir geçer, bu toplum yine bir arada yaşamaya devam edecek. Buna dikkat ederek tefrikaya düşmemek gerekiyor. Ramazan’da kazandığımız manevi havayı, seçim ortamına feda etmeyelim…