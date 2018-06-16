Haluk Ulusoy, bana öyle bir “zehir” gönderdi ki

Bir bayram günü…

Sofralardan tatlının eksik olmadığı bir bayram günü…

“Zehir de nereden çıktı?” diyeceksiniz.

“Zehir” dediğim, acı…

Acı biber…

Ama öyle böyle değil!

Hani “Zehir gibi” denir ya, aynen öyle!

Benim “acı biber delisi” olduğumu bilen Haluk Ulusoy geçenlerde telefon etti, “Abi sana bir acı gönderiyorum, ama sorumluluk kabul etmem” dedi.

Sonra da sıkı sıkı uyardı:

*Sakın şişesine çıplak elle dokunma.

*Şişeyi yüzüne, gözüne yakın tutma.

*Buzdolabına koyma, buğulanmış şişeye dokunma.

*Büyük porsiyon yemeğe sadece “yarım damla” damlat.

*Çocuklardan uzak tut.

Haydi, buyurun bakalım!

Mesleğimiz zaten stresli, bir de “acı biber” stresi yaşayacağız.

Acı biber şişesini nerede saklayayım?

Ya torunların dikkatini çeker oynamaya kalkarlarsa…

Yarım damlayı nasıl ayarlayacağım?

Çok kaçarsa ne olacak?

Tamam, acı biber yemeyi çok seviyorum…

Sağlığıma dokunmuyor, tam aksine sağlığım için yararlı olduğunu biliyorum…

Ancak Haluk’un bu acı biberi ne “meret” şey ki, bu kadar uyarıyor.

O an İtalya’daki “acı biber inatlaşmam” aklıma geldi

Haluk’un telefonunu kapattım, acı biber acı biber derken, yıllar önce yaşadığım “acı biber inatlaşması”nı anımsadım.

İtalya’dayız…

Toskana bölgesinde…

Nadir Sarışeker, İtalyan dostumuz Roberto, eşlerimizle birlikte “nerede akşam orada sabah” antik kentleri dolaşıyoruz.

O bölgeye gidenler bilir, lokantalarda, masaya oturur oturmaz “erken hasat soğuk sıkma” halis zeytinyağı, kekik, acı biber ve çok özel kepekli-tahıllı ekmek getirirler.

Gittiğimiz bir lokantada, karışımı hazırlayıp ekmeği bandım, baktım acısında iş yok.

Görevliye “daha acı biber” olup olmadığını sordum.

Yeni bir acı biber getirdiler, denedim, yine iş yok.

Biraz da hava olsun diye, üçüncü ve dördüncü kez getirdikleri biberlerin de yeteri kadar acı olmadığını söyledim.

“Acı biber sorunu”, lokanta sahibine kadar ulaştırıldı.

Sonucunu merakla bekliyoruz.

Birkaç dakika sonra, şık giyimli bir bey, etrafında 3-4 meraklı garsonla masamıza yaklaştı, elindeki acı biber kavanozunu masaya bıraktı, “Dünyanın en acı biberi” dedi.

Küçük kavanozun üstünde “BhutJolokia” yazıyordu.

Görevli, sorumlu kişilerin edasıyla, biberden yiyebileceğimi, ama sorumluluk almayacaklarını söyledi.

Çevredeki masalarda oturanlar da bize bakmaya başlamıştı.

Meraklı gözler arasında kavanozu açıp ekmeğime bıçak ucuyla minnacık bir parça koydum.

Aman Allah’ım, müthiş bir şey!

Bozuntuya vermedim, “Tam istediğim gibi” diyerek hava attım, ama ağzımın acılığı ve gözümün kızarıklığı akşama kadar geçmedi.

Biberlerin acılık derecesi nasıl ölçülüyor?

Madem başladık, devam edeyim…

Kafaya takmıştım, Türkiye’ye döndükten sonra, yediğim acının ne “meret” bir şey olduğunu araştırdım.

Size de anlatayım da “acı kültürünüz” artsın.

Biberlerin acılık derecesi, Scovillesistemi ile ölçülüyormuş.

Bu sistem, 1912 yılında WilburScoville isimli farmalog tarafından geliştirilmiş.

Test şöyle yapılıyormuş:

Bir miktar biber ekstresi, tadı denekler tarafından hissedilmeyecek hale gelene kadar şekerli su ile seyreltiliyormuş.

Acının hissedilmediği anda, şekerli su ile biberin oranları ölçülüyormuş.

Böylelikle biberin “acılık değeri” ortaya çıkıyormuş.

Normal acı biber 8.000 “acılık değeri” içerirken, çok acı bir biber 50.000 “acılık değeri”ndeymiş.

Benim İtalya’da yediğim BhutJolokia’nın “acılık değeri”nin kaç olduğunu tahmin edersiniz?

Şimdi sıkı durun, tam 1.000.000!

Evet, yanlış okumadınız bir milyon!

Silah olarak kullanılıyor

Araştırmacılar, böyle bir “silahı” bulurlar da kullanmazlar mı?

Hindistan’da, bazı uygulamalarda, küçük el bombalarının içindeki patlayıcı maddenin yerine, dünyanın en acı biberi BhutJolokia’nın tozları kullanılıyor.

Üretilen “acı toz biberli” bombaların kullanılmaya başlanıp başlanmadığını bilmiyorum.

Ama burada amaç, karşıdakileri öldürmek değil, etkisiz hale getirmek olmalı.

Gördüğünüz gibi acı biber deyip geçmeyin, acı biber çok önemli!

Hem sağlık için, hem de silah olarak!

Oldu olacak biberin faydalarını da yazayım

Hangi çeşidi olursa olsun, biber son derece besleyici.

Bu nedenle bol bol tüketilmeli.

Hele acı biberin besin değeri, normal bibere göre daha fazla.

100 gram biberde…

*22 kalori

*1.2 gram protein

*4.8 gram karbonhidrat

*0 (sıfır) kolesterol

*0.2 gram yağ

*1.4 gram lif

*22 miligram fosfor

*9 miligram kalsiyum

*0.7 miligram demir

*13 miligram sodyum

*213 miligram potasyum

Bulunuyor.

Besin değeri dışında, biberlerin sağlığımıza yararları saymakla bitmez.

*Biberler, içerdikleri antioksidan ve diğer maddelerle bedenin birçok kanser türüne ve kalp hastalıklarına yakalanma riskini azaltır,felç geçirme ve katarakt illetine tutulma tehlikesini en aza indirger.

*C vitamini yönünden zenginliği sayesinde bedenin hastalıklara direncini artırır, soğuk algınlığının ilk aşamasında iyileştirici olur.

*İçerdiği yüksek orandaki lif nedeniyle kabızlığa iyi gelir.

*Özellikle acı biber akciğerin ilacıdır. Balgam söktürücü işlevi vardır. Kronik bronşit ile anfizemi önler ve hafifletir. Solunum zorluklarını giderir.

*Yine acı biber, damarlarda pıhtılaşmış kanı çözer, ağrı geçirir ve hastaların kendisini iyi hissetmesini sağlar.

*Ayrıca tüm biberler mideyi uyarır, sindirim salgılarını artırır. İştahı açar ve sindirimi kolaylaştırır. İdrarı artırır ve tüm bedeni uyanık tutar.

Size “tatlı” değil, “acı” öneriyorum

Yıllarca çok yüklendim…

Bir oturuşta 8-10 dilim baklava yediğim dönemler oldu.

Artık yemiyorum.

Tatlıyı bıraktım, acıya devam.

Size de öneririm…

Eğer sağlığınıza dokunmuyorsa, derecesi düşük acı biber yemeye mutlaka başlayın.

Örneğin bugün, bugün bayramın ikinci günü, sabah kahvaltısında “erken hasat soğuk sıkma” zeytinyağının içine acı biber ve kekik koyup kızarmış ekmeğinizi şöyle bir bandırın.

Afiyet olsun!

Unutmayın, acı biber her derde deva!

Ama normal acı biber…

Benim gibi “acı biber çılgını” olup daha başlangıçta BhutJolokia’yı denemeye kalkmayın.

Hele Haluk Ulusoy’un gönderdiği köşemde fotoğrafını gördüğünüz “acı biber zehiri”ni hiç mi hiç aklınızdan geçirmeyin!

Tekrar iyi bayramlar!