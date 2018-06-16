Filede haklı isyan!

90’lı yıllarda Kocaelispor futbolda efsaneyken, kentimizin diğer salon sporlarındaki takımları da basketbol ve voleybolda ülkenin zirvesine damga vurmuştu…

Ortada ne Kocaelispor efsanesi kaldı, ne de voleybol ve basketbol efsaneleri…

Voleybolun patronu Zülkarni Gülhan ve voleybol milli takım antrenörlerinden İsmail Arman, adeta isyan ediyor…

“İstanbul’a oyuncu yetiştirmekten bıktık” diyor…

Basketbolda İzmit Belediyesi ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’un girişimleri umut ışığı saçıyor ama, voleybolda ‘tık’ yok…

***

Öncelikle, kentimizde voleybolun patronu olan, yıllardır kentimizde bulunan tecrübeli hakemimiz Zülkarni Gülhan öğretmene sözü bırakalım. Bakın bana neler söyledi?..

“Hakancığım. Yılladır tanışıyoruz. Sorunları biliyorsun. O 90’lı yıllardaki hitiyam yok elbette. Çünkü sponsor yok. Üst düzeyde bir takımımızın bulunmaması, bizi engelliyor. Çok sayıda kız öğrencimiz yetişiyor ve hemen hemen ülke voleybolunun her kurumuna sporcu gönderiyoruz. Boyuna ihraç ediyoruz. Elde tutamıyoruz. Çünkü süt düzede bir takımımız yok. Antrenör arkadaşlarımın çabaları sonuçsuz kalıyor ve bu durum bizi çok üzüyor. O kadar çok kız sporcumuz var ki, kulüpler içerisinde takımlara bölüp lige katılmalarını sağlıyoruz hepsi maç yapabilsin diye. Bir de erkek takımının olmaması bizi çok üzüyor. Maalesef erkekler liginde takım bulamıyoruz ve Kocaeli erkek voleybolu, lüke voleybolu gibi geriye gidiyor. Bu noktada herkesin desteğini bekliyoruz. Bizzat ben de yeni sezonda projeler üretmek istiyorum”…

***

Evet, Zülkarni hocayı en çok eleştirenlerden biriyim. Bu yıl voleybolda skandal olaylar yaşandı gerçekten de. Bir tanesini de bizzat kendisi ortaya çıkardı. Bir eğitmen olan Zülkarni hocamın iyi niyetini biliyorum ve demokratlığına güvenerek eleştirilerimizi yöneltiyorum. Çünkü bizler de taşın altına elimizi koyalım istiyoruz. Türkiye gençler voleybol şampiyonası gibi son derece zorlu bir organizasyonu da alnının akıyla tamamlayıp, tam not aldı… Onun yukarıdaki sözlerinin takipçisi olacağız ve tam destek vereceğiz. Amacımız bağcıyı dövmek değil, üzüm yemektir…

***

Ve İsmail Arman hoca…

Bu kentte voleybol deyince ilk akla gelen isimler arasında. Türlü imkânsızlıklar içerisinde yoğun bir uğraş vererek çalışmalar yapıyor…

İsmail Arman ile de görüşmemde bana şunları söyledi…

“Ben milli takımda görev yapmış biriyim. Sürekli sporcu yetiştiriyorum. Kentimizde yüksek bir bayan voleybol potansiyeli var. Bunu değerlendirmeye çabalıyorum. Ama çalışmalar da bir noktaya kadar ilerliyor, sonra duruyor. Sponsor bulmakta zorluk çekiyoruz. Biz de nereye kadar götüreceğiz bilmiyorum. Kulüplerimizin acilen bizim sporcularımızı alarak kendi şubelerini kurması lazım. Bu iş sadece futbolla olmaz. En üst liglerde mutlaka bir takımımız olmalı”…

***

90’lı yıllarda Kocaelispor’da bir Natalie rüzgârı esiyordu… Rus voleybolcuyu, rahmetli Burhan Kasım ağabey kente getirmiş ve Yeşil Siyahlı kulübe kazandırmıştı. Diğer transferlerle de bir anda Kocaelispor yıldızlar topluluğu haline gelmiş, Eczacıbaşı, Vakıfbank gibi kulüplere kafa tutmaya başlamıştı…

Ama deprem ve ardından Sefa Sirmen’in Kocaelispor’dan elini eteğini çekmiş olması, salon sporlarına da kilit vurması anlamına geliyordu…

80’li yıllarda AEG Eti Kandıra, Petkim gibi kulüplerle erkek voleybolu canlanırken, onlar da 90’dan sonra silinip gitmişti…

Çünkü Petkim ve Kağıt fabrikaları kapanmıştı…

Bundan kentin basketbolu da olumsuz etkilendi tabii ki…

Brisa ve Kağıtspor bayan basketbol, Naşaş erkek basketbol takımları birer ikişer kapandı gitti…

2000’lerin başında Kocaelispor bayan basketbol takımı girişimi de kısa sürede ortada kaldı…

***

Ve şimdilerde İzmit Belediyesi’nin bayan basketbol takımına yaptığı yatırım, iki yıldır bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi’nin kapısına kadar dayanması, bu sene Türkiye Kupası’nı kazanması, bir anda bu branşa ilgiyi artırdı…

Basketbol Federasyonu Başkanı ve NBA efsanesi Hidayet Türkoğlu’nun kentimize olan ilgisi, Güray Oruç ile sıkı ilişki kurması, Erdoğan Şentürk ile ortak hareket etmesi ve Nevzat Doğan’ın ilgisi, kentimizde basketbolun köklü şekilde gelişimine önemli katkı sağladı…

Ama erkekler liginde üs düzeyde bir takım kuramadıkça, bu iş zor gözüküyor…

KOÜ’de Levent Atalı’nın olması sonucu, yapılacak bir işbirliği, kadın basketbolunun geleceğini de sağlam zemine alabilir…

Bunu da takip ediyoruz elbette…

Büyükşehir Belediye Kağıtspor’da görev yaparken, üst düzey bir bayan basketbol takımı kurmaktayken, en önemli engeli bizzat kendimin çıkardığım Levent Atalı hocam da, bu noktada, acilen yararlanılması gereken bir kişi konumunda bulunuyor… Erdoğan Şentürk başkan ile yakın arkadaş olmaları da en büyük kazançtır bana göre…

Ama dedim ya, hepimizin ortak rüyası, Nasaşspor ile yaşadığımız üst düzey bir erkek basketbol takımı heyecanını yeniden yaşamaktır…

***

Evet, 32 yıldır olduğu gibi bu sütunlarda yine sık sık salon haberleri ve yorumları bulacaksınız…

Kocaelispor baş tacımız elbette ama salon sporlarında da Kocaelispor ismini duymak en önemli beklentimizdir…

Mevcut Kocaelispor yönetimi bunu da kulak ardı etmemelidir…

Fileden yükselen ses potadan da, Tatami’den de, pisinlerden de, pistlerde de yükselmelidir…

Aksi taktirde, her sokağa bir salon yapılmaya başlandığı bu dönemde, tesisler çürüyüp gitmemelidir…

***

DİP NOT: Bu arada halk için yapılan tesislerin rant aracı oarak kullanılmasıyla ilgili istihbaratlar geliyo… Bu da yarınki yazıya kaldı…