Evlerimizde ve işyerlerindeki saksı bitkilerinin bakımı

Bu yazımda sizlerle evlerimizde ve iş yerlerinde ki saksı çiçeklerin bakımı ile ilgili bilgileri paylaşacağım.

Saksı bitkileri, çeşitlerine göre değişik ortamlarda yetişmektedir. Bazı çeşitler, güneşli yerlerde; bazıları, yarı gölge yerlerde; bazıları da gölge yerlerde yetişmektedir. Eğer biz güneş seven bitkiyi gölgeye, gölge seven bitkiyi güneşe koyarsak; tam tersini yapmış olacağımızdan dolayı bitki, kısa bir süre içinde bozulacaktır. Bazı bitkiler güneşli alanları sevdikleri halde fazla cam kenarlarına yaklaştırıldığında yaprak ve gövdelerinde yanıklar meydana gelmektedir. Bu durumda olan bitkileri, mümkün olduğu kadar camın yakıcılığından uzak tutmalı veya tülün arkasına endirekt güneş alan yerlere koyulmalıdır. Ancak saksı bitkilerinin iyi bir şekilde gelişmesi için sadece sıcaklık ortamı yeterli değildir.

Saksı içindeki toprağın da saksı bitkisi için uygun olması gerekir. Kumlu toprakları seven bitkiler, kumlu topraklara; humuslu toprakları seven bitkiler ise humuslu topraklara dikilmesi gerekmektedir. Saksı toprağının nemi de bitki için önem taşır. Nemi seven bitkilerin toprağı kuru bırakıldığı zaman kısa süre içinde yaprakları ve filizleri senmektedir. Fazla nemi sevmeyen kaktüs türü bitkiler ise fazla su verildiği zaman çürümekte ve bozulmaktadırlar. Işık da bitkiler için çok önemlidir. Işık ne kadar bol olursa bitkiler de o kadar sağlıklı ve güzel olurlar. Bu bakımdan bitkiyi istediği ortamı, eksiksiz olarak verdiğimizde bitki de bize bütün güzelliğini eksiksiz olarak yansıtacaktır.

Bir başka konu ve yazımda buluşmak üzere… Bütün okuyucularımın Ramazan Bayramı'nı kutlar; sağlık ve huzur dolu günler dilerim.

