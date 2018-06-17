Ölen eşinin anısına kitap yazan İzmitli general, Hikmet Bayar

Yıl, 1991…

Mayıs ayı…

Gazetenin çoğunluk hisselerini Asil Nadir’den satın alalı daha bir hafta olmuş.

İzmit Sanayi Sitesi’ndeki yerimizdeyiz.

Gelen konuğumu yolcu ettim, ayaktayım, dışarı bakıyorum…

Binanın önünde bir askeri jip durdu, içinden inen yüzbaşı acele adımlarla yukarı çıktı, “Komutanım eşi ile birlikte sizi ziyarete geliyorlar” dedi.

Ne ismini söyledi, ne görevini…

Hangi komutan?

Birlikte alelacele aşağı indik, biz indiğimizde de siyah Mercedes makam arabası binanın önüne yanaşmıştı.

Bir general ve eşi…

Rütbesine dikkat ettim, orgeneral.

Yanında zarif bir hanımefendi.

“Hoş geldiniz” dedim, birlikte yukarıya odama çıktık.

Yüzü yabancı değil, ama hâlâ ismini çıkaramıyorum.

Ne ayıp!

Ziyaretime gelenler, Orgeneral Hikmet Bayar ve eşi Aysel Hanım’dı.

Erzincan’da görevliydiler.

3.Ordu Komutanı…

Her ikisi de İzmitli…

Benim gazeteyi satın aldığımı öğrenmişler, İstanbul’daki toplantıya geçerken uğrayıp “Hayırlı olsun” demek istemişlerdi.

Ne büyük bir incelikti.

Hikmet Bayar ve Aysel Hanım’la ilk tanışmamız böyle olmuştu.

Sonraki yıllar hiç birbirimizden kopmadık.

Hikmet Paşa, daha sonraki yıllarda NATO Güneydoğu Avrupa Müttefik Kara Kuvvetleri Komutanı, 1.Ordu Komutanı ve nihayet Kara Kuvvetleri Komutanı oldu.

Her fırsatta birbirimizi aradık, sorduk.

1996 yılında emekli oldu, görüşmelerimiz yine sürdü.

“İzmit aşığı” bir İzmitli

Ben İzmitli olup da, devletin en üst görevlerinde bulunup da İzmit’ten kopamayan, İzmit’i bu kadar seven bir başka İzmitli tanımadım.

Hikmet Paşa, adeta İzmit aşığı!

Şimdiye kadar 10 kitap yazdı, bunlardan biri de İzmit üzerine.

Adı, “Bir Zamanlar İzmit”

Yeri gelmişken diğer kitaplarının isimlerini de vereyim:

*Asker, Yönetici, İnsan

*Askerler de Güler

*Patikli Kurmaylar

*Yarım Asırlık Asker (2 cilt)

*Silahlı Kuvvetler Tarihçesi

*Askeri Okulların Tarihçesi

*Rakamların Gizemi

*Komutan Anılarıyla Silahlı Kuvvetler’de Yaşam

Ve son kitabı…

*AYSEL (Gönüllerde Yaşayan Yeşil Gözlü Kraliçe)

Son kitabı, bir yıl önce vefat eden eşi anısına

Haziran ayının ilk günüydü.

Hikmet Paşa aradı, “Müsaitseniz 5 Haziran Salı günü kızımla birlikte ziyarete geleceğiz” dedi.

“Aysel Hanım’ın anısına bir kitap yazdım, yeni basıldı, onu da getireceğim” diye ekledi.

Müthiş bir şey!

Ben şimdiye kadar ölen eşinin anısına kitap yazan kimseye rastlamadım.

Aysel Hanım’ı kaybedeli bir yıl olmuştu.

Geçen yıl 22 Mayıs’ta İstanbul’da toprağa vermiştik.

Hikmet Paşa’nın sessizliği demek bundandı.

Kendisini kitaba vermişti.

Arada konuşuyorduk, hiç de çıtlatmamıştı.

Sürpriz!

5 Haziran Salı günü saat 11.30’da, tam da söylediği dakikada, arabası gazetemizin önündeydi.

Erkan’la birlikte karşıladık.

Odama çıktık, yerlerimize oturmadan “Paşam, önce şu kitaba bir bakayım” dedim, masama poşet içinde bıraktığı kitabı elime aldım.

Kalın bir kitap.

Hanımefendinin adını taşıyor:

“AYSEL-Gönüllerde yaşayan yeşil gözlü kraliçe”

Hemen kitabın sonuna baktım, 16 sayfalık fotoğraf bölümü hariç tam 686 sayfa.

CERES Yayınları’ndan çıkmış.

Düşündüğümü söyledim:

“Paşam, ben şimdiye kadar ülkemizde ölen eşinin anısına kitap yazan kimseyi duymadım… Ne iyi etmişsiniz…”

Aytül Hanım beni onayladı, “Geçenlerde bir kadın derneğine davetliydik, onlar da aynı şeyi söylediler…”

“Araştırdım, dünyada da bir ilkmiş” dedi Hikmet Paşa.

Kitabın yazımı 8 ay sürmüş

“Varlığına doyamadığım, yokluğuna alışamadığım, yeşil gözlü kraliçem, sevgili eşimin anısına” diye başlıyor kitap.

Hikmet Paşa, kitabın önsözünde duygularını ve kitabı yazış nedenini şöyle dile getiriyor:

“57 yıl süreyle çok güzel ve mutlu bir yaşamımız oldu. Onu kaybedince dünyam yıkıldı. Evde onun anılarıyla yaşıyor, dışarıda karşılaştığım her iyi ve güzel şeyi onunla paylaşamadığım için üzülerek dolaşıyorum. Sık sık onu daimi ikâmetgâhında ziyaret ediyor ve başında Kuran okuyorum.

Yeşil gözlü kraliçemi toprağa verip kalbime gömdüğüm günden beri onun için daha başka ne yapabilirim diye düşünmeye başladım. Kızım Aytül Şenses annesinin anısına bir şeyler yazmak istediğini söyleyince, sevgilimin biyografisini kaleme almanın onun için yapabileceğim en iyi şey olacağına inandım ve bu kitabı yazmaya başladım. Böylece hem kendimi oyalayıp kafamdaki olumsuz düşüncelerden kurtuluyor, hem anılarımı tazeliyor, hem de sevgili eşimle geçirdiğimiz eski günlerimizi bir kere daha yaşıyordum. 8 aylık uğraşı sonunda bu kitap oluştu.”

Hikmet Paşa, Aysel Hanım’ın son dakikalarını ve onsuz geçen ilk günlerini bakın nasıl anlatıyor

“18 Mayıs günü eşimin başucunda otururken; ağladığı­nı ve gözünden yaşlar aktığını fark ettim. Onun bir veda gözyaşı olduğunu hissettim ve çok üzüldüm. Ben yaşlarımı içime attım.

19-20 ve 21 Mayıs günleri eşim bayağı ağırlaştı. En bü­yük tesellimiz fazla bir ızdırabının olmaması idi.

Mayıs gecesi kızımızın eşi Bülent oğlumuz bizim evde kaldı.

Mayıs sabah 06.30'da eşim melek olmuştu. Başında­ki hemşire Bülent oğlumuzu uyandırmış. O da bana haber verdi. Hemen yanına gittim. Gözlerini kapatmış. Uyuyor gibiydi. Bana yine çok güzel görünüyordu. Başucundaki Kuran'ı alıp okumaya başladım.

Bülent oğlumuz, diğer çocuklarımıza haber verdi. He­lmen geldiler. Begüm torunumuz da ABD'ye gidişini erteledi. Çok sevdiği anneannesinin camideki vedasına, toprağa verilişine ve akşam evdeki okumasına katılabildi.

En değerli varlığım hayat arkadaşımı, yeşil gözlü sev­gilimi kaybetmiş; adeta her şeyimi yitirmiştim. Üzüntüm çok büyüktü; ama elimden gelen yapabilecek bir şey yok­lu. Acımı kalbime gömdüm ve onu ebedi istiratgâhına bırakıncaya kadar; işlemlerin kusursuz ve sağlığında arzu

ettiklerini eksiksiz yerine getirecek şekilde çocuklarımızı yönlendirdim.

Hürriyet Gazetesi’nde çıkan vefat ilanı

23 Mayıs 2017 günü, eş ve dostlarımızı bilgilendirmek ve acımızı onlarla paylaşmak amacıyla aile olarak verdiğimiz vefat ilanı, Hürriyet gazetesinde çıktı. Yanında da, eşimi kaybettiğimde hissettiklerimi dile getirdiğim şu yazıya yer verildi:

ACI KAYBIM AYSEL BAYAR

Yüzü kadar kalbi de güzel yeşil gözlü meleğim Yaşamımın anlamı, birlikte başardıklarımızın mimarı Çocuklarımızın eğitmeni Sevgili Kraliçem

Birlikte, daha çok güzellikler yaşayacak Ve daha da yaşlanacaktık. Rabbimiz bu isteğimizi uygun bulmadı. Seni daha çok seviyormuş ki benden önce yanına aldı.

Müşterek yaşamımızda dünyanın en mutlu erkelerinden biriydim.

Şimdi ise, seni kaybettiğim için en mutsuzlar arasındayım

Hep kalbimde olacaksın bir tanem

Üç ay boyunca her gün ziyaret edip mezarı başında Yasin okudum

24 Mayıs 2017 günü onun cansız vücudunu, isteği ile 15 yıl önce Zincirlikuyu'dan satın aldığımız aile mezarlığına bıraktık; ama manevi varlığını kalplerimize gömdük.

27 Mayıs 2017'de başlayan Ramazan ayı içinde sevgili eşim için şahsen hatim indirdim ve Kadir Gecesi duasını yaparak ruhuna ilettim.

O gece ve sonrasındaki 7'nci günde evde, 40'ıncı günde de Fenerbahçe Camii'nde kültürümüze uygun dini vecibe­leri yerine getirdik.

3 ay süreyle her gün, sonrasında haftada bir onu ziyaret ederek, başında Yasin okuyup ruhuna gönderiyorum.

Eşimi, vefatından 10 gün sonra rüyamda, çok ihtişamlı sarı bir elbise giymiş ve arkasında da aynı renk ve fakat basit elbiseli hanımlar olduğu halde bana bir kraliçe eda­sıyla gülerek bakarken gördüm. O zaman rabbimizin onu Cenneti'ne aldığına inandım ve rahatladım. Sonra aylarca her akşam onu rüyamda hep güler yüzle ve iyi ortamlarda görmeye devam ettim. Bir süre sonra mezarını ziyaret etti­ğim günlerin akşamında rüyama girmeye başladı.

Yeşil gözlü kraliçemin biyografisini tamamladığım şu günlerde aramızdan ayrılışının yıl dönümü yaklaşıyor. Ama ben her yerde onun hayaliyle yaşıyorum.

24 saat eşimin hayaliyle yaşıyor, kalbimde yaşatıyorum

Sabah uyandığımda, onu yanımda görecekmişim gibi

hissedip, gözümü açıyor ve hemen yatakta her zaman yat­tığı yere bakıyorum.

Mutfakta kahvaltı yaparken hayalini karşımda görür gibi oluyorum.

Odamda bilgisayar başında otururken birden içeri girip, vitrin önündeki boş sandalyeye oturarak bana,

"Müsaitsen seninle bir toplantı yapalım," diyecekmiş gibi geliyor. Sağlığında o toplantıları; çocuklarımız veya torunlarımızdan birini mutsuz görüp de sevindirip rahat­latmak için, onlara bir şeyler alıp verme arzusunu belirtmek ve ardından da bana onun mali portesini karşılama imkânımızı sormak için yapardı.

Gün boyunca bir yerden bana:

"Bayar paşa" diye seslenmesini bekliyorum.

Akşamları salonda TV seyrederken her an:

"Sesi çok açmışsın. Alt ve üsteki komşularımız rahatsız olacak. Onu kıs" diye seslenecekmiş zannediyorum. Arabayla dolaşırken sanki yanımda oturuyor, dışarıda bir lokantada yemek yerken o da benimle birlikteymiş gibi geliyor. Bazen de gerçeği hatırlayıp; kendi kendime:

"Keşke eşim de benimle birlikte olsaydı da bu yemeklerden o da yiyebilseydi" diyorum.

Daha evvel birlikte gittiğimiz yerlerde onu yine yanımda hissediyor, birlikte olmadığımız yerlere gidince de:

Keşke sağ olsa idi de bu güzellikleri birlikte seyredebilseydik" diyorum.

Özetle; 24 saat eşimin hayali ile yaşıyor, kalbimde yaşatıyorum.

O kadar iyi, o kadar güzel huylu ve o kadar insan sevgisiyle doluydu ki rabbimizin onu cennetiyle ödüllendirdiğine inanıyorum. Ruhu şad olsun!”