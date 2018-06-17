Tesis yapan bir insana bu hainliği yapmaya hakkınız yok

Siyaset bizim işimiz değil. Bizim işimiz spor…

Akli dengesi yerinde olan herkes, son 10 yılda, kentin dört bir yanının spor tesisleriyle donandığının farkındadır…

Karaosmanoğlu veya Sirmen yapmış olsun…

Bizi ilgilendirmiyor…

Metin Şentürk bile, kentin dört bir yanının spor tesisleriyle donanmasını açıkça görebiliyor…

Dedim ya…

Karaosmanoğlu’nun siyasi yönü bizi hiç mi hiç ilgilendirmiyor…

İşimiz spor…

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“Kimin tesisini, kime kiralıyorsunuz?..” diye soran bir vatandaş, korkusundan, kenti tesisle donatan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne resmi şikayette bulunamıyor…

Çünkü, mevcut tesislerden hemen atılabilir…

Tesislere çöreklenenler, Büyükşehir yönetimini hiçe sayarak, adeta bir rant imparatorluğu kurmuş…

Adeta haraççılar gibi, patron kesilmiş…

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Kentin dört bir yanı tesislerle donandı...

Aksini inkar edeni Allah çarpar…

Ama şunu da unutmamalıyız…

Kimse kendi cebinden yapmıyor bu tesisleri…

Spor salonları, sahalar, bizim vergilerimizle ve bizim için yapılıyor…

Kimse de ‘Benim babamın tesisi’ demiyor zaten…

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Tamam da, bu tesislerin kullanım ve korunması konusunda da handikaplar yaşanıyor. Bir çok mahalleli genç, kadın, çoluk, çocuk, sokaklarındaki tesislerin kendilerine parayla kiralandığı konusunda şikayetçi oluyor.

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Bizzat Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun talimatlarıyla yapılan onlarca spor salonu, yüzme havuzu, futbol sahası, semt sahası, fitness salonlarının tek bir amacı var: Semtteki kulüplerin ücretsiz kullanımına tahsis etmek, gençlerin spor yapmasına olanak sağlamak ve vatandaşın bu tesislerden ücretsiz yararlanmasını temin etmek. Ancak maalesef, her şey gibi, bu konu da yozlaştırıldı…

Ve çok iyi biliyoruz ki, Karaosmanoğlu başkanın bundan haberi yok…

Çünkü kimse karşısına geçip de şikayet edemiyor…

Korkuyor…

Çünkü başkana ulaşırlarsa, aradakiler bozulabilir, bunun hesabını fena sorabilir…

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Birçok kulüp, spor okulu, tesislerden kirayla yararlanıyor. Sahalardan ücretsiz yararlanan amatör kulüpler ise kendilerine tahsis edilen tesislerin elektrik ve su paralarını bile ödeyemiyor… sahanın bakımını yapamıyor… Zeminler çürüyor…

Onlar da korktukları için, resmi şikayetçi olamıyor…

Ama ortaya cesaretli birkaç adam çıkıyor, sıkıntılarını sesli şekilde dillendiriyor… Geçtiğimiz günlerde gazetemizde de okuduğunuz gibi, Şirintepespor yönetimi, bu konuyu açıkça dile getirerek “Tesislerimizin elektrik ve su giderlerini karşılaşamıyoruz” deyip, S.O.S. veriyor...

Konuyla ilgili haberleri olmadığı sanılan mülki amirlerin, şikayeti duyunca çok sinirleneceğini biliyoruz.. Bizim görevimiz de bu…

Beklentimiz, konuyla ilgili acilen soruşturma açılmasıdır…

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Pekala bir insan bunu neden yapar?

Hain olması lazım…

Korkusuz olması lazım…

Ahlaksız olması lazım…

Devlet sana bir tesis veriyor, sen bunu hiçbir yasal şekli olmadığı haliyle kiraya veriyorsun…

Ortada belge yok, bilgi yok…

Bu ne demektir?..

Bunun değnekçilikten farkı nedir ?..

Bu kirayı kim nasıl alabilir ?..

Yüzme havuzuna giremeyen halk, bunun hesabını haklı olarak soramaz mı?..

Mahallesindeki sahadan kovulan genç, nerede spor yapacak?..

Onlarca spor salonumuz var…

Semt sahalarımız var…

Mesela, rahmetli İhsan Dede’nin adını taşıyan ve Üçyol’a tahsis edilmişken, Bağdat’a verilen çim halı sahanın akıbeti nedir?..

Bir daha iddia ediyorum:

Sayın Başkan Karaosmanoğlu’nun bu rant olayından kesinlikle haberi olamaz…

Olsa kelle alır…

Kimsenin de, böylesi tesis yapıp duran bir insana, bunu yapmaya hakkı yoktur…

Allah revâ görmez…

Köfteci İbo’dan Aygaz esprisi…

70’inden sonra şöhreti yakalayan, kentimizin ‘Köfteci İbo’ lakaplı sembol ismi İbrahim Özenir, bayramın birinci günü ziyaretime geldi. Bu kez beni sınava tabi tutamadı. Kısa bir yazı yazmış ve bayramımı kutlayarak hediye olarak bu yazıyı verdi. Bize de yayınlamak düştü… Buyurun bu bölüm İbo’ya aittir…

“Spor müsabakaları, enteresan bir oyun futbolla bir başkadır… Hatalar oyunudur futbol… Hakem, kaleci, diğer oyuncular, hata yapar. Futbolda kırılma noktası, uzatma dakikalarıdır… Yediğin golden sonra, yandı gülüm keten helva… Basketbolda hatalar oyunudur. Hatalar zinciriyle galip belirlenir. Son saniyede yediğin basketle koskoca maçı kaybedersin. Ne kadar yorum yapsan, hava gazı… Aygaaaazzz… Umutlar başka bahara kaldı, sağlık olsun !..

Dip not: Futbolcu penaltıyı atarsa vezir olur, atamazsa rezil olur… Herkese iyi bayramlar dilerim…”