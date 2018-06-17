Babalar Günü’nün önemi ve tarihçesi

Anneler Günü,

Sevgililer Günü,

Öğretmenler Günü olur da Babalar Günü olmaz mı?

Babalar Günü de en önemli günlerin başında gelir ve dünyanın birçok yerinde kutlanır.

Bizler de bizim için büyük öneme sahip olan babalarımızı bu özel günde daha fazla mutlu etmeye çalışırız.

Bu tip özel günlerin en önemli özelliği de hediyelerdir.

Babalar Günü’nde de babaları hediyesiz bırakmak olmaz.

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Her sene Haziran ayının üçüncü Pazar günü kutlanan bu özel günün nereden geldiğini biliyor muyuz peki? Dünyanın çoğu yerinde neden Haziran ayının üçüncü Pazar günü kutlanıyor dersiniz? Hemen sizi aydınlatmaya başlayalım.

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Babalar Günü’nün tarihçesi Amerika’ya dayanır.

Bir Amerikan gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, anneler günü gibi babalar gününün de olması gerektiğini düşünmekteydi.

Dodd’un babası, anneleri olmadığı için 6 çocuğunu tek başına büyümüştür. Çocukları tarafında da oldukça sevilmekteydi.

Dodd ise babasının doğum günü olan 5 Haziran’ın babalar günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamıştır ancak bu çalışmalar biraz geciktiği için Haziran ayının üçüncü Pazar gününe ertelenmiştir.

İlk defa 19 Haziran 1910’da Washington/Spokane’de kutlanmıştır.

1966 yılında ABD başkanı Lyndon Johnson, Haziran ayının üçüncü Pazar günü Babalar Günü’nün kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayınlamıştır.

1972 yılında ise başkan Richard Nixon’un imzasıyla babalar günü ABD’de yasal olarak tatil ilan edilmiştir.

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Katolikler ise babalar gününü dini açıdan ele alıp Hz. İsa’nın babasının anısına Mart ayının 19. gününü St. Joseph Günü altında kutlamaktadırlar.

Babalar, hayatımızın merkezinde yer alan en önemli kişilerdir. Belli bir yaşa kadar tamamen onun sorumluluğunda olduğumuz için kişiliklerimiz de ister istemez onlarla örtüşür çoğu zaman. Onlar sevgilerini pek belli edemeseler de bize ne kadar değer verdiklerini ve sevdiklerini gayet iyi biliriz. Güven ve kahraman sözcüklerinin eş anlamlısı babadır.

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Babalar hakkında sayfalar dolusu cümle yazılabilir aslında. İşte bu denli bir insanı da sadece bir gün değil, her gün mutlu etmek de bizim görevlerimizden biri. Ancak babalar günü gibi evrensel bir günü de daha özel hale getirmek gerekir. Babalar Günü, bir babanın beklentisi olmadığı gündür. Ancak içten içe de hatırlanmak ister, hediye bekler. En azından bir el öpülmesini ister. Bunlar yapılmazsa ne mi olur? Hiçbir şey olmaz tabi ki. Babalar, asla evlatlarına bu tarz konularda tavır koymazlar. Babalar, dünyanın en yürekli insanıdır ve o yürekli insan da babalar gününde unutulmamayı sonuna kadar hak eder. (Alıntı-buldumbuldum.com)

BABALAR GÜNÜ SÖZLERİ

Fedakârlık, sevgi, sabır ve güzellik ne demek tarif et derlerse; babam derdim canım babam seni bir gün değil her gün çok seviyorum. Babalar günün kutlu olsun.

Gül kokulu ellerinden doya doya öperim. Canım babam seni çok seviyorum. Babalar günün kutlu olsun...

Benzemez hiçbir şeye bu sevgi. Ne şiir yeter anlatmaya, ne yürek yeter bunu sığdırmaya. Babalar günün kutlu olsun babam...

Meğer dilimdeki ve beynimdeki en güzel kelime senin adınmış. Sana her seslenişimde ya acım diniyor ya da sevgim coşuyor. Babalar günü kutlu olsun.

Dua vakti geldiğinde, ellerini Mevla'ya açtığında, bizleri de unutmaman dileği ile babalar gününü kutluyor, ellerinden öpüyorum canım babam.

Canım babam ellerinden öper babalar gününü kutlarım. Seni çok seviyorum canım babam. Hakkını helal et, kendine de herzaman iyi bak.

Hayatın anlamı ve tüm güzelliklerini öğreten adam, benim sevgili babam. Babalar günün kutlu olsun...

Koklanacak gül, açılacak gonca, yaşanacak hayat ve alınacak nefes olan sevgili babam. İkliminden tasasızlık, sevginden cesaret ve gözlerinden esaret aldığım günleri hep yaşamak isterim.

BABALAR GÜNÜ HEDİYE ÖNERİLERİ

Gömlek

Kol saati

Ayakkabı

TV koltuğu

Kupa bardak

Kalem seti

Deri cüzdan

Babaya özel tablo fotoğraf

Tavla - satranç seti

Tesbih

Baba (Nazım HİKMET )

Baba !

Her yılbaşında

Sana söyleyecek bir tek

Sözüm var !

‘ Seni ne kadar çok seversem’

O kadar

Çok olsun ömrümden geçen yıllar…’



Baba !

Babam, ağabeyim, kardeşim, arkadaşım

Ne zulüm, ne ölüm, ne korku

Başımı eğmez !

Yalnız senin elini öpmek için

Eğilir başım

Babam, ağabeyim, kardeşim

Arkadaşım ….

2017 yılında ilimizde 31 bin 161 bebek doğdu

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye'de Canlı doğan bebek sayısı 2017 yılında 1 milyon 291 bin 055 oldu. TÜİK verilerine göre, Kocaeli ilinde canlı doğan bebek sayısı 2017 yılında 31 bin 161 oldu. Kocaeli ilinde en fazla doğumun meydana geldiği ay 3 039 bebek ile Ağustos ayında oldu. En az doğumun gerçekleştiği ay ise 2 209 bebek ile Nisan ayı…