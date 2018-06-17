Yozgat’ta  ‘seçim’ havası!

Yiğidin harman olduğu yer, Yozgat da neler oluyor? Onlarca “seçim” nabız yoklamaları için dolaştım Anadolu’yu. Bu kez yolum; doğduğum 6 yaşına kadar küllüklerinde koşup, tavuklarla, şibilerle bodularla oynadığım memleketim Yozgat’a düştü. Çoğu yerlerde ‘Yozgatlıyı’ görgüsüz,bilgisiz sanırlar ama:

Bakın Yozgat’tan, bir Yılkı Atı eseriyle TRT roman ödülünü, “Can Şenlii” ğiyle Madaralı Roman ödülünü,” Çelo” ile Türk Dil Kurumu ödülünü kazanmış, Yorganını sıkı sar, Dik Bayır Tarlabaşı Salkım Saçak, Noktalar, Anılarda Yumak Yumak, Boşluğa takılan ses (Şiir Kitabı) ile bir Abbas Sayar, Hürriyet Gazetesinde Taha Akyol, Sözcü Gazetesinde Saygı Öztürk, Hürriyet Gazetesinde Ahmet Hakan, Kocaeli Körfez “Bizim Gazetede” Mustafa Eranıl, Kocaeli Gazetesinde Abdullah Karagöz, Yozgatlı yazarlar olarak basında yer alanlardan. Yozgat’ın bir adı da “66” dır. Herhal plakasından dolayı olsa gerek çoğu kez Yozgat 66 diye anılır.

Bir zamanlar milliyetçilerin kalesi olan Yozgat “seçimlerde” saf değiştirmiş, “zamana” uymuş iktidar patisine yönelmiş. 24 Haziran seçimleri için Yozgat yeni bir havaya bürünmüş. Yozgat’ta milliyetçilik öyküleri ile kendilerini avutanların “foyaları” ortaya çıkınca “milliyetçi” kesimde bölünmeler kaçınılmaz olmuş. Yiğidin harman olduğu il de özellikle MHP lideri Bahçeli’ye karşı bir kırgınlık, bir küskünlük var.

İşte İYİ Parti’ye geçen yılların MHP’lisi emekli öğretmen Selahattin Yetişen bunlardan biri…

Yetişen’i Büyük Camiinin biraz ilerisindeki bir berber dükkanında tanıdık.

İYİ Parti Yozgat il Başkan Yardımcısı… Bahçeli ve Erdoğan’la mücadele için “20 yıldır beni aldatan ve saraydaki adamı indireceğim diyen adamla, birlikte olan ve Milliyetçilere ihanet eden adam ve Tayyip Erdoğan’la mücadele etmek için bu partiye, İYİ partiye” geçmiş. Emekli öğretmen Selahattin Yetişen halen İYİ Parti Yozgat il Başkan Yardımcısı görevini yürütüyor.

Her şey İYİ olacak!

Durmuş Şimşek, Yozgat’ın Topaç köyünden. 15 yaşında Yozgat’tan ayrılmış. Devlet Demiryollarında uzun yıllar çeşitli yerlerde görev yapmış. Son durağı Balıkesir olmuş. 15 yıl görev yaptığı yer için “ Doğduğun değil doyduğun yer” demiş ve Balıkesir’e yerleşmiş. Burada Yozgatlılar Derneğini kurmuş başkanlığını yapmış. Sıla özlemi onu da Ramazanda Yozgat’a çekmiş. Öğle namazı için Büyük Camii yanındaki çay evinin terasında “çamlığı” seyrederken “merhaba” dedik. Tanışma faslından sonra “ Yozgat’ta seçim ne olur?” sorusunu sorduk. Emekli Demiryolcu: -Yozgat gördüğünüz gibi eski Yozgat değil. Yozgat değişmiş, Yozgat gelişmiş. Her şey Yozgat için İYİ olacak (!) dedi.

Belli ki Durmuş Şimşek de İYİ Partinin Yozgat’ta varlığından haberdar olmuş.

Yozgat’ta 3-1 olur !

Yozgat’ı Abbas Sayar’la tanıyanlara müjdeler olsun… Yozgat denilince artık bir de Mehmet Saygı denilen gerçekten de tanıdığınız da soyadı gibi SAYGI duyacağınız bir Yozgatlı ile tanışacaksınız. Bir parmağında 5 hüner değil, iki koltuğunda 2 karpuz değil tam 25 sivil toplum örgütü başkanlığı, üyeliği, temsilciliği bulunduran, Yozgat’ın “Canlı Tarihi” diyebileceğiniz biri. Abbas Sayarla akraba, kan bağı var. Tam bir Abbas Sayar hayranı. İşyerine girdiğinizde kendinizi müzeye girmiş sanıyorsunuz. Kütüphanesinde, ilkokulda okuduğu dergileri bile ciltlemiş saklıyor. Yozgat müzesinde bile bu kadar belge bulamazsınız. Bir de Av Hayvanları stantı var ki aklınıza ne tür hayvan varsa burada cansızını görmeniz mümkün. Yozgat’la ilgili herhangi bilgi almak isteseniz Yozgatlının gösterdiği adres “Doktorlar sitesindeki Mehmet Saygı” ya ait “Saygı Emlak” ofisi.

Hele de Yozgatlı bir gazeteciyseniz Mehmet Saygı’nın sohbetini virgülleyip noktalayamzsınız! İftar saati yaklaşıyor Mehmet Saygı ile “Seçimi” konuşalım,diyoruz:

-Ben Yozgat’ta 2 partinin (Demokrat Partinin 4 yıl il Başkan Yardımcılığı) Doğruyol Partisinin de il sekreterliğini yaptım. Vatandaş şu anda kime oy vereceğini pek söylemek istemiyor. Ama, Yozgat’ta AKP sıfır çekemez. Durum 3-1 olur. Bir milletvekilliğini CHP veya MHP paylaşır. Mehmet Saygı Yozgat’ı Yozgatlı seçmeni tam (12’den tabiri ile) anlattı. Köylünün değiştiğini, köylünün artık köyde bir şey üretmediğini, yumurtayı, yoğurdu, somunu (ekmeği) samanı şehirden alıp köye götürdüğünü vurgularken da köylünün OYUNUN değişeceği mesajını verdi.

Sevgili Hocam, bir süre Karamürsel’de misafirim olan rahmetli Abbas Sayar’ın “ Yozgatlı Mehmet Saygı’yı tanımalıdır. Mehmet Saygı tedbirin, çalışma şuurunun, güzelliğe kapı açan, dostluğun büyük simgesidir Yozgat’ta… Dediği kişi Mehmet Saygı’nın 24 Haziran seçim öncesi Yozgat, düşünceleri ve görüşü bu.

Bunlarda Meral Akşenerci

Yozgatlı 2 küçük kız birinin adı Zehra, diğeri Esma. Yaşları küçük ama onlarda “seçim” deyince duyduklarına, konuşulanlara kulak kabartıp yabancı kalmayanlardan. Her ikisi de seçimi “Meral” teyze kazanacak (!) diyor. Belli ki Yozgat’ta kadınların bazıları değil çoğunluğu “Akşener’e” oy verecek gibi. Hani “ Çocuktan al haberi” diye büyüklerimiz boşuna dememişler. Bakalım, şurada 1 hafta kaldı seçimlere. Yozgatlı’nın dediği gibi seçim havası Yozgat’da İYİ mi olacak?