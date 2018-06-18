İnsan, akıl ve kültür…

Memleketinden “insan” manzaralarına bakıyorum;

Görme engelliler için sarı çizgili yaya yolu yapılmış. Yolu takip eden kişi, bir yerde bir durağa çarpıyor! O durağı o yol üzerine koyan akıl nasıl bir akıldır?

Bir bisiklet sürücüsü, henüz bir iki yaşındaki çocuğunu omzuna almış, bir eliyle çocuğunu bir eliyle bisikletin didonunu tutmuş, yoğun trafikte bisiklet kullanıyor! Bu nasıl bir akıldır?

Kentin dinlenme alanında bir parkta oturmuş insanlar çekirdek yiyor ve kabuklarını yerlere saçıyor! Oturdukları bankın yanındaki çöp kutusunu görmüyorlar! Çünkü, “temizlik kültürü” almamışlar!

Yer, Sabiha Gökçen Havaalanı. Bekleme salonunda 4 kişi namaza durmuş. Yanı başlarında 5 kişilik bir başka grup da farklı bir yöne dönmüş namaz kılıyorlar! “Müslüman” olduklarını söyleyen bu insanlara “KIBLE” ve yön bilinci bile vermeyen kültür, nasıl bir kültürdür?

Muğla-Marmaris’te vatandaşların yıllardır ziyaret edip dualar okuduğu, dileklerde bulunduğu bir mezarda yatan kişinin Milattan Önce 3. Yüzyılda yaşamış Yunanlı boksör Diaporas’a ait olduğu anlaşılmış! İslam’ın kitabında “ölülerden medet ummayın” emrini bilmeyen, her şeyi bir dua ile beleşten isteyen bir anlayışı bu insanlara kimler aşıladı? Kimler aklını aldı bu insanların? Neden?

Rize Çamlıhemşin’de, çocuklara bir tokat karşılığı dondurma kampanyası yapan bakkal, o çocuklara hangi eğitimi veriyor? “Gıda torbasını, kömür çuvalını al, oyunu ver, hiçbir şeye karışma, kaderine razı ol” diyen anlayış nasıl kabul görebiliyor!?

Karayollarında trafiği durdurup, aracının lastiklerinden dumanlar çıkararak topaç gibi döndürmekten zevk duyan, ya da hareket halinde aracın direksiyonunu bırakıp yan veya arka kodluğa geçen, yaptıkları akıl dışı, hoyrat ve saygısız eylemlerini bir marifet sayan ilkel kafalar hangi tezgahlarda üretildi?

Bu ve benzeri örnekler çoğaltılabilir.

Amacımız, insanı aşağılamak değil. Ülkemizde egemen olan “eğitim ve kültür” siyasetinin, “toplumun temeli” olan AİLE kurumunun ne kadar sorunlu olduğunu düşündürebilmektir.

Elbette, güzel örnekler ve güzel insanlarımız da var;

Yozgatlı bir üretici, fideleri donmasın diye, litrelik pet şişelerin altını keserek fidelerinin donmasını önlemiş.

AKLI kullanan, DÜŞÜNEN İNSAN doğruyu, güzeli buluyor.

Türkiye, bilişim sektöründeki istihdam, AR-GE (Araştırma ve Geliştirme) harcaması, katma değer üretimi ve bilgisayar kullanımında Avrupa ülkeleri arasında sonuncu durumda!

Teknoloji savaşının dışında kalarak, “reel üretim” diye tanımlanan sanayi üretiminde geri ve üretim girdilerinde dışa bağımlı, kalkınma ve büyümeyi konut sektöründeki büyüme ile ölçen, “RANT EKONOMİSİ” hastalıklı bir ekonomik düzenle REFAH TOPLUMU olmak mümkün değildir!

İnanç değerlerini kullanarak, halkın yoksulluğunu sömürerek “SADAKA DEVLETİ” anlayışıyla toplum yönetmeyi tercih eden, bilim ve teknolojiye yatırım yapmak yerine “tüm okulları İmam Hatip yapmak” inadındaki siyasi anlayışla ne insanımızı ne toplumu mutlu edemeyiz.

Farklı olana saygı ve hoşgörü göstererek, başkalarını karalamaya dayalı kirli siyasetten arınarak, “Yurtta ve dünyada BARIŞ” ilkesini rehber edinerek, “Eğitim, bilim-teknoloji ve üretimle” İNSANCA BİR DÜZEN kurabiliriz.

Artık, ortaçağ karanlığından kurtulma zamanıdır!”