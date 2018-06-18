Suruç’un etkisi…

Seçim yakın…

Azı çoğu bitti, sadece bir haftamız kaldı.

Gelecek pazar günü dananın kuyruğu kopacak ve yeni Meclis’imizi belirleyeceğiz.

Bir de Cumhurbaşkanlığı seçimimiz var. Neticesi belki de ikinci turun ardından belli olacak. 24 Haziran’dan bir netice alamazsak gözlerimizi 8 Temmuz’a dikeceğiz. Bu dönemde sadece iki aday kalacağı için yeni Cumhurbaşkanımız da belirlenmiş olacak…

Seçimle yeni devlet başkanının ve Meclis yapılanmasının seçilmesi nedeniyle 24 Haziran tarihi elbette çok önemli. Ancak yönetimsel anlamda bir sistem değişikliğinin söz konusu olması seçimi bizler ve kamuoyu nezdinde daha da önemli hale getiriyor…

Evet, yeni bir Cumhurbaşkanını seçeceğiz. Ancak işin özünde bu seçilen Devlet Başkanı olacak. Hükümet yönetimi Meclis heyetinden olmayacak. Yüzde 50+1’i bulacak Devlet Başkanı, tespit edeceği isimlerle Bakanlar Kurulu’nu oluşturacak. Yani çalışma ekibini bir takım zorunluluklara ve isimlere mecbur kalmadan oluşturacak. Şundan emin olabilirsiniz ki, bu durum (bana göre) devletteki sistemin daha da hızlı şekilde uygulanmasını sağlayacak.

Katılırsınız ya da katılmazsınız…

Haliyle bu kadar önemli bir seçim beraberinde gerginlikleri de getiriyor. Çünkü her kafadan ayrı bir sesin çıkması, fikirsel ayrılıklar, radikal tartışmalar, demokratik olmayan uygulamalar, gerginliğin tavan yapmasına sebep oluyor…

Bakınız; Suruç…

Şanlıurfa Suruç’ta AK Partili heyetin yaptığı seçim gezisi kana bulandı adeta…

Sebep; AK Partili heyetin Suruç’taki bir caddede seçim çalışması yapması. Kamuoyuna ve bizlere yansıyan duruma göre; PKK’lı olduğu belirtilen bir grup, “Siz bizim şu partili, PKK’lı olduğumuzu bilmiyor musunuz? Buraya nasıl gelirsiniz?” diyerek silahlarına sarılmışlar…

Sonuç; 4 ölü, 9 yaralı…

Olayın izahını yapmak kolay değil. Çünkü karşı iddialar da var; “İlk saldırıyı yapan AK Partililerdi” diye…

Araştırma devam ettiği için meselenin tam adını olarak koyamıyoruz. Kamera görüntüleri gibi unsurlar kamuoyuna henüz yansımış değil.

Fakat seçim gezisi yaparken iktidar partisi mensubu kişilerin ziyaret edilen esnafa saldırması çok mantıklı gelmiyor. Anlamlı değil bir kere.

Fakat her halükarda bu olayın seçimlere etkisi olacaktır. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yaşayan, bu zamana kadar terör örgütü PKK’nın etkisi ve baskısı altında bulunan halk, artık terörle anılmak istemiyor. O yüzden olaya da bu mantıkla yaklaşacak, terörle arasındaki mesafeyi daha da uzatacaktır…

Her zaman söylediğim ve giderek kabul gören şu sözü burada tekrarlamak istiyorum…

“Her Kürt; PKK’lı değildir. Her PKK’lı da Kürt değildir…”

Kürt halkımız, terörden uzak durmak için 24 Haziran’ı fırsat olarak değerlendirecektir. Milletimizin farkına vardığı, ancak kimi siyasilerimizin çözemediği, belki de anlamak istemedikleri bir gerçek var ki; Türkiye’de Kürt sorunu yoktur. Zira bu ülkede Türk’ün Kürt’le, Kürt’ün Laz’la, Laz’ın Boşnak’la, Boşnak’ın Arnavut’la, Alevi’nin Sünni ile, kısacası kimsenin kimse ile bir sorunu bulunmuyor.

Bu ülkenin gerçek sorunu terördür.

Ve toplum artık “Devlet varsa millet vardır” bilincine ermiş durumdadır.