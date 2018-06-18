Güven kaybolursa...

Toplumumuz giderek büyük bir güven sorunu yaşıyor.

İnsanlar birbirlerine

İnsanlar devletin kurumlarına

Kurumlar insanlara

Kurumlar devlete

Devlet kendi kurumlarına

Devlet vatandaşlarına

Vatandaş devletine

Kısacası kimse kimseye güvenmiyor.

Eh, böyle bir toplumda huzur, barış mutluluk beklenemez. Bugün demokrasi ile yönetilen ülkelerde toplumun tüm bireylerinin birbirlerine güven oranı % 70 iken bizim toplumumuzda ise bireylerin birbirlerine güven oranı ise ne yazık ki % 12 seviyelerinde.

Halkımız Peygamber ocağı olarak gördüğü ve büyük bir güvenle bağlandığı gözbebeği ordusuna güvenmiyor.

Halkımız Mustafa Kemal Atatürk’ün “Adalet Mülkün tekelidir.” dediği mahkemelerine güvenmiyor.

Halkımız yine Mustafa Kemal Atatürk’ün “Benim en büyük eserim.” dediği Büyük Millet Meclisine güvenmiyor.

Öğrenciler üniversite yöneticilerine ve onların yaptıkları sınavlara güvenmiyorlar. Nasıl güvensinler ki! Son yıllarda yapılan tüm sınavlarda sorular çalınarak yandaşlarına verilmedi mi?

Halkımız üniversitelere güvenmiyor. Ülkede o kadar hukuksuzluklar olurken hukuk fakültelerinin hocaları “Aman bana bir şey olmasın.” Düşüncesiyle konuşmaktan kaçınıyorlar.

İşçiler sendikalara güvenmiyorlar. Toplu sözleşmelerde Acaba sendika yöneticileri bizi işverene satarlar mı “ diye bir kuşku içindeler.

Futbolseverler takımlarına güvenmiyorlar. Acaba tuttukları takım “Maçı satar mı” endişesi taşıyorlar.

Vergisini zamanında ödeyen vatandaş devletin çok kazanandan gerektiği kadar vergi alıyor mu diye bir endişe içinde. Hani siyasi iktidar bazı yandaş işadamlarının milyonlarca vergisini afetti ya…

Lokantada yemek yiyen vatandaş “Acaba lokantacı yemeğine at eti mi, eşek eti mi koydu” diye bir endişe içinde. Türk Silahlı Kuvvetinde yıllarca askerlere at eti yedirildiğini bizzat Milli Savunma Bakanı Canikli açıkladı.

Toplum medyaya güvenmiyor. Türkiye Radyo Televizyon kurumuna güvenmiyor. Oysa bu kurum vatandaşlardan toplanan vergilerle bir kamu hizmeti yapıyor.

Toplum ülkemizin en üst mahkemesi olan Anayasa Mahkemesine güvenmiyor.

Toplum seçimlerin güven içinde yapılmasını sağlayacak olan Yüksek Seçim Kuruluna güvenmiyor. Nasıl güvensin ki ! Son Cumhurbaşkanlığı referandumunda son anda kural değiştirmedi mi?

Toplum halkın can ve mal güvenliğini sağlamakla görevli güvenlik güçlerine güvenmiyor.

Toplum devlet için istihbarat toplayan ve topladığı bilgileri gerekli yerlere veren Milli İstihbarat Teşkilatına güvenmiyor.

Güvenmiyor da güvenmiyor.

Bu kadar güvensizliğin olduğu bir ülkede vatandaş nasıl mutlu olabilir. Oysa başarının, huzurun, mutluluğun kaynağı güvendir. Bir toplumdu bu kadar güvensizlik varsa siz istediğiniz kadar, istediğiniz şekilde kanun çıkartın o halkı mutlu edemezsiniz.

Toplumumuz geriye gidiyor. Bütün iyi değerlerimizi giderek kaybediyoruz. Saygıyı. Sevgiyi, yardımlaşmayı unuttuk, gerilerde bıraktık.

Geleceğimizi iyi görmüyorum. Umarım ben yanılıyorumdur.