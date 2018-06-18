Lastik-İş Sendikası nasıl bir Türkiye istiyor?

Lastik-İş Sendikası Kocaeli Şubesi, önceki gün şube binasında bayramlaştı.

Bayramlaşma üyeler oldukça samimiydi…

Üyelerin birbirlerine sarılmaları, güzel görüntüler oluşturdu.

Bayramlaşmada Şube Başkanı Tezcan Ay bir konuşma yaptı.

Şube Başkanı Ay dedi ki;

“24 Haziran’da ülkemizde seçim yapılacak.

Bu seçimde sonuç ne olursa olsun, başta ülkemizin birlik ve bütünlüğü, herkesin kendini mutlu hissettiği bir Türkiye istiyoruz.

Bizim siyasetçilerden beklentimiz, sendikal hareketin gelişip güçlenmesi, çalışanların hak ve özgürlüklerinin geliştirilmesi, sosyal devletin güçlenmesi doğrultusunda politika ve programlar oluşturacak adımların atılması gerektiğine inanıyoruz. “

Şube Başkanı Ay’ın bu temennisine biz de katılıyoruz.

Ama “görünen köy kılavuz istemez” misali, Türkiye’nin iyi yönetilmediğini de görmek lazım.

Sendika üyeleri birbirlerine samimi bir şekilde sarılarak, bayramlaştı…

Sendika üyeleri bayramlaşmada, “İnadına Lastik-İş, inadına Karacan” şeklinde slogan atarak Lastik İş Sendikası Başkanı Abdullah Karacan’a sevgi gösterisinde bulundular…

Şu bir gerçek ki;

Abdullah Karacan, kendini üyelere sevdirmiş…

Her toplu sözleşmede binlerce kişinin bir araya gelip, Karacan’a sevgi gösterisinde bulunması, önemsenmeli.

Anket sonuçları MHP’li Ünlü’yü rahatsız ediyor

MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, bayramlaşma töreninde seçim anket şirketlerini eleştirdi… Anlaşılan anket sonuçları Ünlü’yü kızdırmış. Ünlü, “MHP bu seçimde de kazanacak, anket şirketleri ise kaybedecek. Milliyetçi Hareket Partisi gümbür gümbür geliyor” diyor. Açıkçası MHP’nin gümbür gümbür geldiğini göremedik. MHP, AKP’nin gölgesinde…

İYİ Parti Derince tepkili

İYİ Parti Derince İlçe Başkanlığı önceki gün bir açıklama gönderdi. Açıklamada, “ Belediyeye bağlı ekipler hummalı bir çalışmayla kanun gereği afişlerimizde Türk bayrağı olduğu için afişlerimizi söküyor. Ama hemen yanındaki Erdoğan'lı afişe hiçbir işlem uygulamıyor. Bu bir çifte standarttır” dediler. Maalesef bu tür durumlarla sık sık karşılaşıyoruz. Belediyeler, bu tür çifte standartları yapıyor. Hele Meral Akşener’in afişlerine hiç tahammülleri yok.

The Ness Otel Beyaz TV’deydi

Mert Savaş’la Cennet Köşeler adlı program Beyaz TV’de yayınlanıyor… Önceki gün televizyondaki kanalları zaplarken Beyaz Tv’ye rastladım. Baktım, Cennet Köşeler-Başiskele yazıyor… Cep telefonumdan televizyondaki programın bir fotoğrafını çektim. Programı İzlemeye başladım… The Ness Otel’deki iftar yemeklerinin tanıtımını yapıyordu. Otelin genel müdürü Cengiz Çetin (Fenerbahçeli Oğuz çetin’in ağabeyi), programın sunucusu Mert Savaş’a otelle ve yemeklerle ilgili bilgi veriyor. Termal otel olan The Ness Otel’de hafta sonu yer bulmak zormuş. Hafta içi oda fiyatları 290-350 lira, hafta sonu 350-400 lira arası imiş. Bilginiz olsun.

Masum bakışlar!

Sapanca’da ormanlık alanda bacakları kesilmiş halde bulunan ve İstanbul'da ameliyat edilen yavru köpek kurtarılamamıştı. Her kesimden insanlar bu vahşice olaya tepki gösterdi. HDP Kocaeli Milletvekili adayı Dr. Ömer Faruk Gergerlioğlu, tepkisini dile getirerek, “Sakarya'daki masum köpeğin bakışlarını unutamayacağız. İnsanoğlu unutulmayacak bir vahşete imza attı. Hepimiz korumakla mükellef olduğumuz hayvanlara ihanet ettik aslında. Bu köpeği bu hale getiren vahşet iklimine sessiz kaldık, gerekeni yapamadık” dedi. Köpeği bu hale getirenleri bulup, onlara bol bol hayvanların belgesel programlarını izletmeli. İzletmeli ki, hayvanların da birer canlı olduğunu hatırlatmalı.