Her yaz başında bu konuyu tartışırız, ama değişen bir şey olmaz.

Bu kenti yönetenler, bu kentte yaşayanların sağlığıyla oynamaya devam ediyorlar.

Perşembe günü gazetemizin manşetindeydi…

“İzmit Körfezi için denize girilebilir raporu” verilmiş.

Raporu veren hangi makam?

Kocaeli İl Halk Sağlığı Müdürlüğü…

Korkmayın diyor, körfezin her tarafında denize girebilirsiniz.

Raporda sadece bir nokta sakıncalı görünüyor.

Darıca Bayramoğlu Ada Plajı…

Darıca Bayramoğlu Ada Plajı’nda denize girmek sakıncalı, ama İzmit Körfezi’nin bitim yeri olan, tam bataklığın göbeğinde kurulan Lastik-İş Sosyal Tesisleri önündeki plaj, sağlık yönünden sakıncalı değil.

Vay canına!

Dahası Dilovası…

Dilovası’nda da denize girmenin de sağlık yönünden hiçbir sakıncası yokmuş.

Deniz kirli değil, tertemizmiş…

Vatandaş, gönül rahatlığıyla denizde yüzebilirmiş…

Bu nasıl ölçüm, anlamadım.

Deniz kirliliğini ölçen aletler mi bozuk, yoksa o ölçümü yapanların vicdanları mı körleşti?

İzmit Körfezi, bir çanak…

Ne kadar arıtılıyor dense de, binlerce konut, işyeri ve sanayi kuruluşunun atıkları bir ölçüde körfeze gidiyor.

Gemilerden gizlice bırakılan sintine sularını da buna ekleyin.

Rafinerisi var, dolum tesisleri var, limanlar var…

Sanayinin bu kadar yoğun olduğu bir bölgede, Allah aşkına söyleyin, deniz temiz olur mu?

Yüzülebilecek kadar temiz?

Son söz:

Eğer bu plaj raporu…

Seçim öncesi…

Salt “ Bakın gördünüz mü, İzmit Körfezi denize girilebilecek kadar temizlendi” algısını yaymak için verildiyse…

Yazıklar olsun!

Avusturya’nın 7 camiyi kapatması faşistlik (!) mi?

İşin özüne bakmayız, her zaman her olayda başkasını suçlarız.

Avusturya’nın 7 camiyi kapatma ve 60 imamı sınır dışı etme olayında da aynısı yaşanmadı mı?

“Vay, faşist Avusturya, camileri nasıl kapatır!”

İktidar, tam seçim döneminde iyi propaganda malzemesi yaptı.

“Bakın gördünüz mü, tüm Avrupa bize karşı, camilerimizi bile kapatıyorlar…”

İşin özü neydi acaba?

Avusturya’da 600 binden fazla Müslüman, 300’den fazla cami var.

Neden bu kadar cami varken sadece 7’si kapatılıyor?

Neden 1000’den fazla imamdan sadece 60’ı sınır dışı ediliyor?

Bu işin içinde, başka bir iş var!

Eski Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk, Avusturya makamlarının iddialarına kulak kabartmış, “işin içinde ne iş olduğunu” bulmuş.

Avusturya makamları diyormuş ki:

*Kapatılmasına karar verdiğimiz camiler dini bir mekân gibi değil, siyasal faaliyet alanı olarak kullanılıyor.

*İmamlar, siyasi sözcüler gibi vaazlar veriyor.

*Camilerde siyasete izin vermeyiz.

Gördünüz mü, işin altından ne çıktı?

Siz camilerde siyaset yapın, buna izin vermeyen Avusturya Hükümeti de “faşist” olsun.

Bir türlü kendi kendimizi sorgulamayı, aynaya bakmayı öğrenemedik.

Son 5 yılda

*2012 yılında “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” listesinde ileri teknoloji üreten 26 şirket vardı.

*Beş yıl sonra, yani 2017 yılında listeye bakıyoruz kala kala 12 şirket kalmış.

Artacağına yarısının da altına inmiş.

Tek başına bu olay bile, ekonomimiz hakkında bilgi vermiyor mu?

Bizim sığırlara ne oldu?

Haydi sanayi ve yüksek teknolojiyle üretimi bir tarafa bırakalım…

Bu kafalarla, bu eğitim sistemiyle ileri teknolojiyle tanışamayız…

Tamam da, şu bizim sığırlara ve davarlara ne oldu arkadaş?

Tarım ve hayvancılık için o kadar eğitim de lazım değil.

Her taraf çayır, bayır.

2017 rakamlarına bir bakar mısınız?

*Yıl boyunca bir tane olsun hayvan ihracatımız yok.

*Küçükbaş (koyun, keçi) hayvan ithalatımız yüzde 5350 artmış.

*Büyükbaş hayvan ithalatımızdaki artış ise yüzde 400.

Türkiye, dünyanın en pahalı etini yiyen ülke!

Avrupa’nın göbeğinde bir kilo et bizim paramızla 16-17 lira, bizde 50-60 lira.

Artık gıdada da “dışa bağımlı” bir ülkeyiz.

Allah sonumuzu hayır getirsin!

3 görüş

*”Bedava diye bir şey yoktur. Dünyada her şeyin bir bedeli vardır.”

*”Demokrasi her yalana inanan insanların değil, akıllı insanların rejimidir.”

*”Kürşadlık (yiğitlik), zalime sarayı dar etmektir, zalimin sarayına sığınmak değil.” Şakir ÖZTEL