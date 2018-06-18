Okul Sporları İl Temsilcisi Göksel Ali Argun alkışı hak ediyor. Zorlu bir ayı geride bıraktı kayınpederi rahatsızdı ve bayram adeta zehir oldu. Yine de kendini Erdek’e atmış ve ailesiyle kısıtlı zamanda bir arada olabilmenin tadını çıkarıyor.

Masterlarda futbol oynuyor…

Okul sporlarını koordine ediyor…

BAL’da veya diğer amatör liglerde takım çalıştırıyor…

Ve kendisi aslında beden eğitimi öğretmenidir…

Alt yapılarda görev alıyor…

Bunun için enerji gerekir…

Bir de mangal yüreklidir, aklında olduğunu açıkça söyler…

Okul sporlarındaki düzen, onun sürekli görev almasını da sağlıyor…

Mustafa Kürkan ve Gürhan Öztürk gibi iki ateşli arkadaşı var…

Tabii ki bu adamların arkasındaki gölge adam Erol Arutan hocam var…

Argun ve arkadaşlarını kutlamak ve böyle bir yazı yazarak yiğidin hakkını yiğide vermek gerektiğine inandım…

İyi ki varsın Göksel hocam !..

Ama, yanlışlarında da en ağır eleştiriler buradan gelir, iyi bilirsin…

Ziyaülhak Sarıgül hemen harekete geçmeli…

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Spor Müdürü Ziyaülhak Sarıgül’ü, dünkü gazetemizde yayınlanan haber üzerine harekete geçmesini bekliyoruz.

Tesislerin bazılarından, kullanıcılardan ücret istenmesi skandalı, öyle kolay yutulur cinsten bir şey değildir…

Bu konuda gerekirse hemen bir komisyon kurulmalı ve kentte, belediyelerin tüm salon ve spor sahalarıyla ilgili geniş bir rapor hazırlaması istenmelidir…

İddia ortada, net ve açık…

Kendilerine saha tahsis edilen birçok spor kulübü, sahaların bakımını yapamıyor, hatta su ve elektrik paralarını bile ödemedikleri için, karanlıkta ve susuz yaşıyor…

Bunun yanı sıra, bazı kulüplerin, sahaları kiraladığı ve gelir elde ettiği iddia ediliyor…

Bu kez de vatandaşlar, kendilerine ücretli tahsis edilen sahalar için haklı olarak isyan ediyor…

Tesisler çürüyor, bakımı yapıl(a)mıyor…

Bu durumda hiç kimsenin, bu tesisleri yapıp, armağan eden Karaosmanoğlu hakkında aleyhte propaganda yapmaya olanak vermesine hakkı yok…

Dün bu görüşlerimizi paylaştık…

Şimdi de Müdür Sarıgül’den çalışma yapmasını bekliyoruz…

Yapmak zor, yıkmak kolaydır…

Kaboğlu’nun söyledikleri…

Dünkü salon sporlarıyla ilgili yazımı okuduktan sonra görüşlerini açıklayan Aydın Kaboğlu hocamın bu düşüncelerini arka sayfada yayınladık…

Detaylarıyla söylediği her şey ortada…

Kızgın…

Haklı…

Ama, bizzat bu gazete için, salon sporlarına önem verildiğini de hatırlattık kendisine…

Ama tabii ki, yine de yetersiz…

Bir futbol adamı olarak, Aydın hocamın salon sporlarına bu ilgisi gerçekten de hoş bir şey…

Söyledikleri de dikkat çekici ve güzel…

Ancak bir tespitine de dikkat etmek gerekiyor…

Spor il temsilcilerinin (eski adıyla ajanların), basınla ilişkilerinin zayıflığından söz ediyor…

Doğru…

Çünkü çoğu zaman iletişimsizlik nedeniyle, koca koca şampiyonaların tanıtımını yapamıyoruz…

Haberimiz bile olmuyor…

Kendi kendilerine başlayıp, bitiriyorlar…

Yani kendileri çalıp kendileri oynuyor…

Pekala, şampiyonları almak mı başarı, yoksa onları bu kente kazandırmakla kalmayıp, halka tanıtmak ve ilgisini çekmek mi ?..

Rusya’daki Dünya Kupası..

Görüyorsunuz. ne kadar tanıtım yapılıyor..

Hem de gerekmemesine rağmen…

Çünkü, hiç tanıtmasanız bile, Dünya Kupası’nı herkes biliyor…

Buna rağmen tanıtıma milyar dolarlar harcanıyor…

Bir çok şampiyonayı kentimize kazandıran Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar’ın, bu tanıtım konusunda daha aktif olmasını bekliyoruz…