Özhan Kurt başkan kendinize ders çıkarın!

Kentimizde sporun başında üç avukatımız var…

Gölcük Spor Kulübü Başkanı Ahmet Şahin…

TFFHGD Kocaeli Şubesi Başkanı Özhan Kurt…

Halen Ak Parti İl Başkanvekilliği görevini sürdüren İzmit Kulübü Başkanı Abdullah Eryarsoy…

Eryarsoy, Kocaelispor Başkan Vekili olarak da görev yapmıştı…

Daha önce, baro başkanı Sertif Gökçe, Derince Birlikspor’da başkanlık görevini üstlenmişti, bıraktı…

Hukuk insanlarının, keşmekeş içerisindeki kulüplerimiz ve kurumlarımızda görev alası aslında bir şanstır…

Tabii kullanılabilirse…

Neyse dönelim konumuza…

Bu hukuk insanlarımız içerisinde, bugünkü yazının konusu, futbol hakemlerimiz ve çiçeği burnunda Başkan Özhan Kurt’tur…

***

Benim de 5 yaşında adım attığım hakemlik kurumu içerisinde bir çok şey yaşadım…

Derneğimizi yangından kurtardım…

Lokâl sorumlusu olarak görev yaptım, hakem babanın oğluydum, gözlemci babanın oğlu oldum… Hakemlik yaptım, gözlemcilik yaptım…

Yani hayatta diplomalı olarak ahkâm kesebileceğim 5 konu var…

Üniversite’de İşletme Mezunu lisans diplomam…

Hakemlik lisansım…

Gözlemcilik vizem…

Futbolculuk lisansım…

Ve son olarak, mesleğe başlarken bitirdiğim rahmetli Sabri Yalım imzalı, fotoğraf kursu diplomam…

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Futbol hakemliği konusunda ahkâm kesebilirim…

Pazar günü gerçekten de üzüldüğüm bir görüntüyle karşı karşıya kaldım…

Yılbaşı balolarıyla, bayramlaşma törenleriyle, kongreleriyle yeri göğü sallayan hakemler derneğimin içerisinde bulunduğu durum beni çok üzdü…

Dünyada tanıdığım en mütevazı insanlardan biri olan hocam Mustafa Çulcu bile bayramlaşma töreninde yoktu…

15 kişilik bir bayramlaşma töreni…

Hem de birkaç gün önce onlarca insanın katıldığı KASKF bayramlaşmasından sonraki hoş olmayan bir görüntü…

Başkanlık görevini olaylı kongre sonrasında devir alan Avukat Özhan Kurt, sanıyorum camiamıza çok alışık bir isim değil…

Muhalefet grubu ‘Özhan Kurt ancak bu kadar insan toplayabilir’ diye yorum yaparsa, ne diyebilir ki?..

Ama tabii böyle ucuz muhalefet de yapılmaz…

En azından hakemlik camiasına yakışmaz…

Taşın alına elimizi koymamız lazım…

Bu camia hepimizin…

Enkazın altında hepimiz kalırız…

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Ersin Yıldırım eski dostumdur…

Beraber hakemlik yaptık…

Arif Doğan Talay, hocam ona keza…

Bu görüntüden en çok onlar hicap duymuştur…

Çünkü her ikisi de geçmişi çok iyi biliyorlar…

Tabii ki Sosyal Hizmetler İl Müdürü, gözlemci ağabeyimiz Bekir Yümnü…

Ama Özhan Kurt’un geçmişi bilmemesi, bu üzüntüsünü başka boyutta yaşatmıştır…

***

Nazım Utku’lar, Zeki Korukır’lar, Basri Noyan’lar, Kazım Demir’ler, İsmail Yaltrak’lar, Melih Alevcan’lar, İsmail Gültekin’ler, Zihni Can’lar, İsmail Yağcıoğlu’lar, Cahit ve Şahap Süloğlu kardeşler ve diğerleri…

Özhan Kurt başkanın onları tanıması tabii ki imkansız…

70’lerden bahsediyorum…

Ama bu noktada kendisine yer zaman yardıma hazır olduğumuzu söyledik ve yineliyoruz…

Kapımız her zaman açıktır…

Mete İnan, Erol Arığ, Zafer Özsoy, Tansel Yetik, Hayri Aslantürk, Galip Tellioğlu, Galip Gürhan, Cihan İnan, Tufan Noyan, Turgay Enç, Sabahattin Gökkaya, Bedri Dölkeleş, Hüseyin Garip ve diğerleri…

Ve tabii ki Mustafa Çulcu…

Hâlâ hayattalar…

Onları bir araya getirin…

Hep beraber taşın altına elimizi koyalım…

Pazar günkü bayramlaşma ayıbını beraber örtelim…

***

Pekala bayramlaşma törenine bu kadar az sayıda katılım neye bağlanabilir?..

Biraz da bu konuda ahkâm keselim…

Madde bir…

İletişim çağında yaşıyoruz ve iletişimsizlik yaşandıysa, bu büyük bir handikaptır…

Madde iki…

Bayramın son gününe bayramlaşma töreni koyarsanız, insanları bir araya toplamanız zor olabilir…

Madde üç…

Bayram tatilinin son günü, kimseyi oraya getiremezsiniz, pazartesi sendromu başlamıştır…

Madde dört…

Özhan Kurt, kongreden sonra kabuğuna çekilmiş ve kimseyle iletişim kurmamıştır. Basın ziyaretlerini yapmamıştır. Kendini çok öne çıkarmamıştır. Hakemlere saldırılar olduğu anlarda sesini yeteri kadar yükseltememiştir…

Ve böyle sürer gider…

Ama ortada olan somut bir gerçek vardır ki…

Bu görüntü içimizi sızlatmıştır ve camianın içerisinde olan bizleri daha da yaralamıştır…

İki ay sonra yine bayram var…

Bu süre içerisinde acilen toplantılar yapılmalı ve bu çirkin görüntünün giderilmesi için her şey yapılmalıdır…

Bu arada bayramlaşma törenine gelerek büyük bir sorumluluk örneği gösteren beyefendi ve bayanlara sonsuz teşekkür ederim…

Benim katılamama sebebim ise, tören saatinde gazetede çalışıyor olmamdır…