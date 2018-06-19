Barış nasıl bozulur?

Kastedilen barış VERGİ BARIŞI. Bilindiği üzere vergi barışı adı altında 15 yılda 8 defa vergi affı getirildi. En son getirilen vergi affı 2016 yılındaydı. Bu yıl getirilen vergi affının bozulmasına ilişkin hükümlerde önemli farklılıklar getirilmiştir.

YURT DIŞI VARLIKLARDA DURUM

Varlık barışı hükümlerine göre; şahıslar veya şirketler yurtdışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını 30 Kasım 2018 tarihine kadar Türkiye'deki banka veya aracı kuruma bildirilebiliyor. Bildirimin yapıldığı tarihten itibaren üç ay içinde Türkiye'ye getirilmesi veya Türkiye'deki banka ya da aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi de gerekiyor.

Sayılan varlıklar Türkiye'ye getirildiğinde ‘vergi incelemesi yapılmayacağı' güvencesi veriliyor...

Ancak bu güvence hakkı ortadan kalkabiliyor da... 31 Aralık 2018 tarihine kadar ödenmesi gereken yüzde 2 oranındaki hesaplanan vergi eğer vadesinde ödenmezse incelenmeme güvencesi ortadan kalkıyor. Varlıkların bildirim tarihinden itibaren üç ay içinde Türkiye'ye getirilmesi veya Türkiye'deki banka ya da aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi şartları ihlal edilirse de incelenmeme güvencesi ortadan kalkıyor.

(Sayılan varlıklar eğer; 31 Temmuz 2018 tarihine kadar Türkiye'ye getirilirse, yüzde 2 vergi de istenmiyor. Temmuz sonuna kadar varlıklarını Türkiye'ye getiren şirket ve şahısların herhangi bir vergi ödemesi gerekmeyecek.)

Yurtdışı varlıkların bildirimi banka ve aracı kurumlar vasıtasıyla gerçekleşecekken, yurtiçi varlıklar için bildirim 30 Kasım 2018 tarihine kadar vergi dairesine yapılacak. Yüzde 2 oranındaki verginin ödenmesi için son tarih, 31 Aralık 2018. Yurt içi varlıklar için de eğer; 31 Temmuz 2018 tarihine kadar bildirim yapılırsa, yüzde 2 vergisi istenmiyor.

MATRAH ARTTIRIMI DURUMU

Şirketler olsun, şahıslar olsun... Barış imzalamak için Maliye'ye 31 Ağustos'a kadar başvurup geçmiş beş yılları için vergi matrahlarını artıracaklar... En önemli güvenceyi de sağlamış olacaklar... Yani geçmiş beş yıl için vergi incelemesine artık tabi olmayacaklar.

Vergi barışıyla; ‘Maliye inceleme hakkından vazgeçiyor, mükellefler de bunun karşılığı geçmiş yıllar vergi beyanlarını artırıyor'

Şimdi o kritik soruya ve cevabına bakalım... Maliye ile mükellef arasındaki barış, hangi koşullarda bozulur?

Matrah artırımı sonrası (yeni hesaplanan) vergilerin taksitleri aksatıldığında barış da bozuluyor. Mükellefin artık incelenmeme güvencesi ortadan kalkıyor. Diğer yandan matrah arttırımı yoluyla yeni (2018'de) borçlanılan vergiler de, mükelleften yüksek faiz oranıyla (aylık 1.40) istenir hale geliyor.

Matrah artırımı sonrasında yeni hesaplanan vergiler 30 Eylül'e kadar peşin ödenebiliyor. Ayrıca taksitle bir yıla yayılarak ödenebiliyor. İlk taksit 30 Eylül'de başlıyor, ikişer ay arayla 6 eşit taksitte (1.045 oranında katsayı ilave edilerek) ödeme yapılabiliyor.

Taksitlendirilen vergilerin ödenmemesinin yaptırımı oldukça ağır olduğundan ‘aman dikkat' diyoruz...

Önceki vergi barışı yasasında (6736 sayılı) matrah artırımı sonucu ödenmeyen taksitler barışı bozmuyordu. Yalnızca cazip katsayıyla borçlanılan taksitler yerine, gecikme zammının bir katı fazlası oranla (aylık 2.80) takibe başlanıyordu.