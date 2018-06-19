CHP, 24 Haziran sonrası 180 bin öğretmen atayacak

CHP milletvekili Haydar Akar, önceki gün Gölcük’te bir dizi ziyarette bulundu.

Akar’a CHP Gölcük İlçe Başkanı İsmet İşeri ve İlçe yönetimi eşlik etti..

Ziyaretlerde gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Akar yönetimiyle birlikte Kamyoncular Kooperatifini ziyaret etti…

Akar buruda kamyoncuların sorunlarını dinledi…

Kamyoncu esnafın sorunlarına tek sahip çıkan partinin CHP olduğunu söyledi ve ekledi, “ ‘Kamyon şoförlüğü kolay değil.

Dünya parayla kamyonunuzu alırsınız, belgelerinizi alırsınız, dünyanın parasını ödersiniz, en pahalı yollardan geçersiniz, en pahalı fiyatları ödersiniz, vergi ödersiniz, dünyanın cezasını ödersiniz. Mecliste nasıl sesiniz olduysak 24 Haziran sonrası da biz bu sorunları çözeceğiz.’

Kamyoncular dertli…

Bakalım kamyoncuların tercihi nasıl olacak...

ÖĞRETMEN ATAMALARI

Kamyoncuları dinleyen Akar, öğretmen sorunu da değindi…

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rize mitinginde atama isteyen öğretmene sarf ettiği ‘Onu Kılıçdaroğlu’na söyle, o halletsin, o yapar size onları’ sözlerine yanıt verdi…

Akar, ‘ 2002 yılında Kocaeli’de Recep Erdoğan miting yapıyor ve diyor ki ‘72 bin öğretmen açığı var göreve gelir gelmez tüm atanamayan öğretmeni atayacağız’.

O gün o sözleri sarf eden Recep Bey bugün atama bekleyen 440 bin öğretmeni mitinginde fırçalıyor, Kılıçdaroğlu halletsin diyor.

Ancak doğru söylüyor bu sorunu ortadan kaldıracak adres yine Cumhuriyet Halk Partisi’dir. CHP iktidarında her okul nitelikli olacak.

Atama bekleyen 180 bin öğretmeni göreve atayıp birleştirilmiş sınıf ayıbını ortadan kaldıracağız.

Hiçbir öğretmen yoksulluk sınırının altında maaş almayacak.

Öğretmenlere 24 Kasım’da birer maaş ikramiye vereceğiz’ dedi.

24 HAZİRAN ÇOK ÖNEMLİ

Akar, öğretmenlerle ilgili bunları söyledi…

AKP döneminde 6 Milli Eğitim Bakanı değişti…

Yani eğitim her defasında yazboz tahtasına döndü…

Öğretmen açığı var deniyor…

Öğretmen ataması yapılmıyor…

24 Haziran’daki seçimler, her kesim için önemli…

Herkes 24 Haziran’daki seçimlerin önemini biliyor…

İki kere iki, beş eder!

CHP’li Özgür Özen, önceki gün Gebze ve Derince’de miting yaptı… Renkli bir kişiliğe sahip olan Özel, Cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili olarak yorumda bulundu… Şöyle bir açıklamada bulundu; “Bugün devletin adayı ile milletin adayı yarışıyor. Bu seçim milletin kendi hakkını alma seçimidir. Erdoğan, bugün Gebze’ye gelip ‘İki kere iki, beş eder’ bunların Gebze ilçe başkanı bu miting alanına çıkıp , ‘Reisimiz kerat cetvelindeki büyük yanlışı gördü. Büyük oyunu bozdu . İki kere iki, bundan sonra beştir’ der. Yandaşı olan tüm medya ‘Reisten matematiğe büyük katkı’, ‘Yıllardır doğru bilinen hatayı Erdoğan düzeltti’ diye başlıklar atarlar. Bu kadar gözlerini kapamış, bu kadar kula kulluk etmeye razı, bu kadar düşünmeden tartmadan her şeye inanan vakti gelince de ‘Kandırıldık’ diyen bir kitle var. Bizler bu gidişata dur diyeceğiz”.. Özel, olaya biraz mizahi yaklaştı, ama söyledikleri çok düşündürücü…

Hayvancılık ithalatında rekor artış yaşandı

Ajans Press, canlı hayvan ithalat ve ihracatına yönelik yapılan araştırmayı inceledi. Ajans Press’in Et ve Süt Kurumu Sektör Raporu’nun yanı sıra medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, 2017 yılındaki büyükbaş hayvan ithalatı bir önceki yıla göre, yüzde 91, küçükbaş hayvan ithalatı ise yüzde 4 bin 581 artış gösterdi. 2017 yılında yapılan büyükbaş ithalatının büyük bir bölümünün besilik olduğu saptanırken; yüzde 35’inin Uruguay, yüzde 19’unun Brezilya ve yüzde 9’unun da Çek Cumhuriyet’inden yapıldığı görüldü. Damızlık sığır ithalatının ise yüzde 30’u Almanya’dan gerçekleşirken, kasaplık sığır ithalatının yüzde 50’sinin Brezilya ve İspanya’dan yapıldığı tespit edildi. Buna karşın küçükbaş hayvan ithalatının yüzde 85’i Avustralya’dan temin edildi.