Kocaeli’nin çevre rezaleti!

16 Nisan 2010 günlü Kocaeli Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısına CHP grubunun ilimizdeki çevre rezaletinin önlenmesi konusundaki önergesi gündeme alınarak, komisyondaki uzun görüşmelerden sonra 40 sayfadan daha uzun bir rapor haline getirilmişti. Bu rapor Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinde oy birliği ile kabul edilmişti.

Kabul edilen raporun ,

Kentteki dolgu işlemlerinin hemen durdurulması ve liman çalışmalarına son verilmelidir.

Çevre kanununda AKP iktidarı tarafından çevresel denetim için gerekli bazı hükümlerin iptal edildiği ve bunun yalnış olduğu,yeni ve çağdaş bir çevre kanununun yapılmasının zorunlu olduğu,

Organize sanayi bölgelerinin ( O.S.B ) tüm imar, ruhsat işlemlerini kendilerin yaptığı, bu yetkilerin belediyeye de devrinin şart olduğu, OSB kanunu ve yönetmeliğinin yeniden yapılması gerektiği, OSB kuruluşlarına istenen bütün izinlerin, tüm imar, ruhsat ve ÇED düzenlemelerinin Büyükşehir Belediyesine verilmesinin şart olduğu ,

verilmesinin şart olduğu Kocaeli’de her konuda ve özellikle sanayi ve çevre konusunda ÇED düzenlemesinden, ruhsata kadar tüm yetkilerin Büyükşehir Belediyesine devrinin şart olduğu,

düzenlemesinden, ruhsata kadar tüm yetkilerin Büyükşehir Belediyesine devrinin şart olduğu, OSB, liman ve fabrikalar dahil tüm alanların çevresel denetim,ölçüm ve inceleme konusunda Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığına tam yetki verilmesinin gerekliliği,

Yeni kanunun hayata geçirilme süresi içersinde ivedilikle çevre kanununun 12 maddesindeki tüm yetkilerin BELEDİYELERE/KOCAELİ BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINA iktidar tarafından devrinin şart olduğu hususları özet hali ile böyledir.

Raporda ayrıca şu bilinmelidir ki ; “Kocaeli gibi sanayiye doymuş bulunmasına rağmen sanayiyi hala çeken bir kentte eğer ÇEVRE sorunları birinci sorun olarak ele alınmaz ve bu hususta gerekli yasal düzenlemeler yapılmayarak gerekli denetlemeler yapılmazsa, merkezi iktidarın dayatmalarına karşı durulmayarak, liman ve sanayileşmeye devam edilirse,kent yakın gelecekte çok daha büyük çevresel sorunlar ile karşı karşıya gelecektir” gibi ciddi yorumlar da bulunmaktadır.

Aradan yaklaşık sekiz sene geçti.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin oy birliği ile kabul ettiği bu raporun uygulamasına dönük en küçük bir çalışması yok. Aksine bu zamanda dolgu işlemleri daha da arttırıldı, adeta körfez karşıdan karşıya birleşecek hale geldi. Derince Limanı dolgularla tamamlanmak üzere, ilave bir çok liman daha yapıldı. Yeni bir İZAYDAŞ yapılmaya başlandı. Görünürde kent yeşil gibi duruyor ama gerek hava ve gerekse toprak ve su kirliliği kentte artarak büyüyor.

Kendi meclis kararını uygulamayan bir Büyükşehir Belediyesi olur mu hiç ? Hep söylüyoruz, kent sahipsiz diye. Kocaeli gazetesinin dünkü sayısında cumhurbaşkanı adayı sayın Meral Akşener’in mesajı var. Zehir saçan tüm firmalar mercek altına alınacak diye. Bunu bu mevzuatla yapmak mümkün değil. Hızla çevre kanununun değiştirilmesi, zehir saçan firmalara ceza verme yetkisinin valilikten alınarak belediyeye devri, OSB kanununun değiştirilmesi, çevre denetiminin bağımsız kuruluşlara yaptırılması gerekir. Ama daha da önemlisi bence 8 yıldır kendi çevcre meclis kararını ısrarla uygulamayan AKP li yerel yönetimlerden kentin kurtulması ,belediyenin kentin gerçek sahiplerine devri gerekir.

Daha temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşayabilmek, bunun için daha yoğun bir çalışma yapabilmek dileklerimle…