“O milletvekili kim?” sorularının cevabını buldunuz mu?

Bayramdan önce…

Salı, çarşamba ve perşembe günleri…

Sırasıyla şu soruları sormuştum:

*Ankara’daki evinde yüklü miktarda Euro saklayan, o MİLLETVEKİLİ kim?

*Ankara’daki evinden gizlice milyonlarca Euro alınan, o MİLLETVEKİLİ kim?

*Ankara’daki evinden gizlice milyonlarca Euro alınmasına rağmen polis karakoluna gidip şikâyetçi olmayan, o MİLLETVEKİLİ kim?

Ve her sorudan sonra şu notu düşmüştüm:

“Ben soruyorum, cevabını siz bulun!”

Cuma günü bayram başlayınca sorulara ara vermiştim.

Arada kaynamasın diye…

İşte bayram bitti, sorulara devam edeceğiz.

Her gün değil, yeri geldiğince…

İşte dördüncü soru

*Milletvekilin Ankara’daki evinden gizlice milyonlarca Euro’yu alarak sahibine iade eden, “çerkez” lakaplı kişi kim?

Evet, bu soruyu da ben soruyorum, cevabını siz bulacaksınız.

Sorularımız hep milletvekilleriyle ilgili olmayacak.

Belediye başkanları ile ilgili de soracağız…

Üst düzeydeki bürokratlarla ilgili de…

Soruların cevapları ne olacak?

Söylediğim gibi, cevaplarını siz bulacaksınız…

Zor mu?

Değil… Değil…

İnanın değil!

Biraz düşünün, duyduğunuz ve gördüğünüz kopuk kopuk olayları şöyle bir birleştirin, kim veya kimler nereden nerelere gelmişler bir araştırın, sorduğum soruların cevaplarını şıp diye bulacaksınız.

“Vay canına!” diyeceksiniz…

“Bu kadar da olmaz” diye feveran (aniden öfkelenmek) edeceksiniz.

Sorduğum sorularla ilgili hiç mi ipucu vermeyeceğim?

Vereceğim… Vereceğim…

Biraz ilerleyelim, bazı sorularla ilgili bazı ipuçlarını size fısıldayacağım.

Çok neşeli olacak.

Bu soru cevaplarla çok eğleneceğiz.

Hayvanseverliğin böylesi

Sapanca’da ayakları ve kuyruğu kesilmiş olarak bulunan köpek yavrusu ile ilgili haberler, bayram boyunca hep içimi burktu.

Ve de böylesine hayvanseverliğimiz gözlerimi yaşarttı.

Meğer ne kadar hayvansevermişiz de haberimiz yokmuş.

Kazaya neden olduğu belirlenen iş makinesi operatörü hemen tutuklandı, hayvan hakları konusunda yeni bir yasanın çıkarılması için adım atıldı.

Dikkat ettim, her kesim bir anda “hayvansever” kesildi.

İnsanları sevmeyenler, insanlara eziyet edenler bile “hayvansever” oluverdi.

“Ah sandık, sen nelere kadirsin” dedim kendi kendime.

ZENKA’ya ne oldu böyle?

“Zenka”, bir baklava markası.

Kentimizin baklavacısı…

İzmit’te ilk açıldı, o günden bu yana özel günlerde (bayramlarda) baklavamı hep oradan aldım.

Soranlara da önerdim.

Artık baklavacımı değiştiriyorum.

Ben almayacağım, soranlara da önermeyeceğim.

Neden mi?

Ramazan Bayramı öncesi aldığım son baklava nedeniyle…

Kendim almasam, birisi ikram etse, hiç kimse yediğim o baklavanın Zenka olduğuna beni ikna edemez.

O kadar kötüydü.

O günlük mü öyleydi, bayram yoğunluğu nedeniyle mi özen gösterilmedi, bilmiyorum.

Şube sayısının artmasının da etkisi olabilir.

Dileğim, Zenka’nın eski kalitesine tekrar kavuşması.

ZAMAN TÜNELİ

1)Meral Akşener-Fikret Toker samimiyeti

Meral Akşener bugün akşam miting için İzmit’e gelecek ya, size arşivimizden iki Meral Akşener fotoğrafı buldum. Bu ilk fotoğrafın ne zaman nerede çekildiği belli değil. Muhtemelen Fikret Toker’in Bekirpaşa Belediye Başkanlığı döneminde… Meral Hanım o yıllarda DYP’de idi, Fikret Bey ise CHP’li… Ya aralarındaki bu samimi diyalog da neyin nesi? Gayet doğal! Her ikisi de aynı köyden… Gündoğdu’dan…

2)Meral Akşener, İzmit Muhtarlar Derneği’nde

Meral Akşener’in DYP’den Kocaeli Milletvekili olduğu yıllar… İzmit Muhtarlar Derneği’ni ziyareti sırasında çekilmiş. Dernek başkanı, hemen berisinde bulunan Süleyman Şen…Karede bulunanlardan çoğunu tanıyordum, ama yaşlandık belleğimden silinmiş. Sadece sol başta bulunan Kozluk Mahallesi Muhtarı Metin Karabıyık’ı iyi tanıyorum. O da uzun yıllar Kozluk Mahallesi’nde oturduğumdan ve de öğrencim olduğundan…